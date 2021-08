L’équipage de conduite partage des choses que les passagers ne devraient jamais faire

Voyager en avion s’accompagne désormais d’une longue liste de protocoles qui doivent être suivis à la suite de la pandémie de COVID-19. Ainsi, en plus de la «liste de choses à faire» habituelle consistant à porter une ceinture de sécurité, à passer des téléphones en mode avion et à d’autres choses pour assurer une expérience de vol fluide, les passagers doivent également respecter les protocoles de distanciation sociale et porter un masque tout le temps. Cependant, il y a encore une liste perdue d’autres choses à faire lors d’un voyage en avion et certains de ces conseils de voyage ont été partagés sur TikTok par un agent de bord expérimenté nommé Tommy Cimato.

Tommy a partagé une liste de cinq choses que les passagers devraient faire chaque fois qu’ils voyagent et a donné des raisons logiques derrière elles. Le premier sur la liste est une chose qui peut surprendre beaucoup, mais Tommy a demandé aux gens d’éviter de porter des shorts dans les avions. En donnant une raison à cette suggestion, Tommy a déclaré que nos jambes sont exposées aux germes lorsque nous portons des shorts et qu’il n’est pas possible de savoir à quel point les sièges sont propres. Donc, il vaut mieux éviter les shorts en vol.

Ensuite, Tommy a demandé aux passagers de ne pas s’endormir ou d’appuyer leur tête contre la fenêtre, car on ne sait jamais combien de personnes se sont essuyées les mains ou d’autres choses dessus. Dans un autre conseil, Tommy a déclaré que les gens devraient éviter de toucher le bouton de chasse d’eau des toilettes à mains nues, car ils abritent de nombreux germes. De plus, il a également demandé aux gens de boire beaucoup d’eau et de ne jamais hésiter à appeler les préposés au cas où ils auraient besoin de nourriture, d’eau ou d’un sac de maladie.

La vidéo TikTok de Tommy a jusqu’à présent recueilli plus de 1,5 million de vues ainsi que plusieurs réactions des utilisateurs. Les gens l’ont remercié d’avoir partagé des conseils et ont dit qu’ils s’occuperaient de ces choses lors de leur prochain voyage. Cependant, certains utilisateurs ont également exprimé leurs inquiétudes concernant la désinfection des vols et ont déclaré que les recommandations de Tommy suggéraient que les avions ne sont pas bien désinfectés avant et après le vol.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici