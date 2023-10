L’équilibre militaire Israël-Hamas : un regard sur leurs alliés et leurs armes

Israël possède l’une des armées les mieux dotées en ressources au monde, largement soutenue par Washington. Au sein du Hamas, il fait face à un groupe armé hautement qualifié doté de puissants alliés régionaux.

Alors que les deux camps sont prêts à lancer une offensive terrestre à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, voici un aperçu de leurs ressources militaires.

Israël

Les Forces de défense israéliennes (FDI) comptent 169 500 hommes, dont 126 000 militaires, selon l’Institut international britannique d’études stratégiques (IISS).

À cela s’ajoutent 400 000 réservistes, dont 360 000 mobilisés depuis l’attaque du Hamas.

Israël possède certaines des défenses les plus avancées technologiquement au monde, notamment le système antimissile « Iron Dome ».

L’IISS affirme disposer de quelque 1 300 chars et autres véhicules blindés, de 345 avions de combat et d’un vaste arsenal d’artillerie, de drones et de sous-marins de pointe.

Bien qu’Israël ne soit pas un État nucléaire déclaré, la cache d’armes nucléaires d’Israël est un secret de Polichinelle et l’Arms Control Association estime son nombre d’ogives nucléaires à 90.

Allié des États-Unis

Washington fournit actuellement 3,8 milliards de dollars par an à Israël en aide militaire dans le cadre d’un accord de 10 ans allant jusqu’en 2028.

Il a livré davantage de munitions à Israël et déployé deux porte-avions en Méditerranée orientale : l’USS Gerald Ford, le plus grand navire de guerre du monde, et l’USS Eisenhower, visant à dissuader non seulement le Hamas mais aussi ses alliés en Iran et au Hezbollah.

La société britannique d’analyse de défense Janes a déclaré que les porte-avions américains voyagent avec des navires plus petits – destroyers, croiseurs, sous-marins et navires de soutien – qui offrent une multitude de capacités, notamment la protection contre les missiles balistiques, le commandement et le contrôle, l’aide humanitaire, l’évacuation et les secours en cas de catastrophe.

« Un autre porte-avions ajoute 95 000 tonnes supplémentaires de puissance projetée au point atteint par les États-Unis », a déclaré l’expert de Janes, Nick Brown.

Hamas

Le Hamas dispose d’un arsenal diversifié construit au fil de nombreuses années.

Ses forces armées, sous le nom de Brigades Al-Qassam, comptent 15 000 hommes selon l’IISS, même si les médias arabes évaluent ce chiffre à 40 000.

Ils disposent d’armes lourdes provenant de tout le Moyen-Orient – ​​en particulier d’Iran, de Syrie et de Libye – et se sont également procurés des armes de poing et des fusils d’assaut de Chine et d’autres régions.

Il dispose également d’une variété d’explosifs improvisés de fabrication locale et des sources occidentales affirment qu’il y a suffisamment de drones, de mines, de missiles guidés antichar, de lance-grenades et d’obus de mortier pour tenir pendant une longue période, bien que des chiffres précis ne soient pas disponibles.

La majorité de ses fusées sont également fabriquées localement et technologiquement rudimentaires.

Hezbollah

Des échanges ont déjà eu lieu à la frontière entre Israël et le Liban, où est basé le groupe militant Hezbollah soutenu par l’Iran.

« Le Hezbollah peut immobiliser les ressources de Tsahal sans avoir à s’engager pleinement dans le combat, en s’appuyant plutôt sur des frappes occasionnelles de roquettes ou de missiles pour empêcher les Israéliens de devenir complaisants et forcer Tsahal à engager des effectifs et du matériel le long de la frontière nord », a déclaré le Centre Soufan. , un groupe de réflexion américain.

En 2021, le groupe revendiquait 100 000 combattants. L’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS), un groupe de réflexion israélien, affirme que ce chiffre est la moitié de ce chiffre.

Eva Koulouriotis, experte indépendante du Moyen-Orient, estime que le Hezbollah dispose de 20 000 combattants hautement qualifiés et d’une réserve d’environ 50 000 personnes qui ont reçu trois mois de formation au Liban et trois mois en Iran.

L’INSS affirme que l’arsenal du groupe compte entre 150 000 et 200 000 roquettes et missiles, dont des « centaines » de roquettes de précision.

Le Hezbollah a simulé des raids transfrontaliers en Israël en mai, impliquant des systèmes d’armes iraniens, syriens, russes et chinois.

L’Iran

Depuis sa révolution islamique en 1979, l’Iran a fait du soutien aux Palestiniens l’un des piliers de son idéologie.

Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a prévenu ces derniers jours : « Personne ne peut garantir le contrôle de la situation et la non-expansion des conflits » si Israël envoie ses soldats à Gaza.

Raz Zimmt, de l’INSS, a déclaré que l’Iran n’avait actuellement « aucun intérêt à ce que le Hezbollah s’engage dans une guerre totale » qui pourrait menacer un « atout stratégique » aussi clé.

Mais il a ajouté que la main de l’Iran pourrait être forcée par « une invasion terrestre israélienne, et en particulier un succès militaire israélien, qui menacerait la survie même du Hamas et/ou sa capacité à maintenir un contrôle effectif sur la bande de Gaza ».

