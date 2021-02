LONDRES – Pendant des années, les propriétaires ont eu le dessus sur le marché immobilier de Londres, faisant grimper les loyers alors que les entreprises réclamaient des emplacements de choix à proximité des bureaux, des points chauds du tourisme et des centres de transport et que la population de la ville augmentait et augmentait. Les restaurants étaient souvent enfermés dans des baux avec des clauses qui permettaient au loyer d’augmenter uniquement. Les détaillants sont confrontés à des loyers de plus en plus exorbitants. Au cours d’une année, la pandémie a mis un terme à cet arrangement, modifiant l’équilibre des pouvoirs entre les locataires de propriétés commerciales et les propriétaires. Confrontés à l’alternative d’avoir des propriétés vides, certains bailleurs ont assoupli leurs conditions, avec des offres de location vacances ou autres concessions. Mais dans d’autres cas, des changements ont été imposés aux propriétaires fonciers par des locataires en difficulté qui, de plus en plus nombreux, se sont tournés vers une option de la loi britannique sur l’insolvabilité connue sous le nom d’arrangement volontaire d’entreprise. Le résultat a été une réduction des loyers ou un passage à des baux qui fluctuent en fonction des revenus du locataire. Voyant leurs perspectives diminuer, disent certains propriétaires le système de crédit-bail est obsolète et demandent plus de transparence et de coopération avec leurs locataires. Et un prochain examen législatif par le gouvernement britannique pourrait apporter plus de changement.

La relation entre les locataires et les propriétaires «est définitivement devenue plus tendue à cause de la pandémie», a déclaré David Abramson, fondateur et directeur général de Cedar Dean, qui se spécialise dans l’aide aux entreprises dans la restructuration des baux. «Les propriétaires n’ont pas l’habitude d’être en affaires avec une main derrière le dos. En général, ils ont été la force la plus dominante et elle a été assez agressive. Les propriétaires ont dû «changer complètement d’attitude», a déclaré M. Abramson. «Beaucoup d’entre eux sont encore en train de comprendre.» Les changements se produisent lentement, en particulier pour les petites entreprises. Dhruv Mittal, un chef de 29 ans, a pris une décision déchirante l’été dernier: il a fermé son restaurant dans le quartier de Soho, au centre de Londres, après que des verrouillages avaient rendu impossible la poursuite. Il avait ouvert le restaurant, DUM Biryani House, quatre ans plus tôt dans un sous-sol avec des affiches inspirées du pop art sur les murs, diffusant de la musique hip-hop et servant des biryanis dans le style traditionnel d’Hyderabad dans le centre-sud de l’Inde, où son père est de. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises à survivre à la pandémie, le loyer trimestriel dû au restaurant de M. Mittal, environ 25 000 livres (34 000 dollars), s’est avéré être un fardeau insurmontable sans revenus. l’entreprise n’avait rien et les négociations pour réduire son loyer n’ont pas abouti.

«Nos propriétaires étaient assez forts sur le fait qu’ils préféreraient un site vide où ils pourraient alors facturer le loyer de leur choix à un nouvel arrivant plutôt que de fournir un rabais au locataire actuel», a déclaré M. Mittal. En août, le propriétaire a fait une offre: M. Mittal pouvait reporter le paiement d’un quart du loyer – le montant qu’il possédait – jusqu’en 2021. Mais à ce moment-là, il avait licencié son personnel et ne pouvait pas rouvrir car le centre de Londres était toujours déserté. En octobre, il a liquidé sa société, toujours redevable de dizaines de milliers de livres de loyer et d’argent à d’autres créanciers. La propriété n’a toujours pas de nouveau locataire; l’enseigne DUM Biryani House est accrochée au-dessus des portes verrouillées. Le propriétaire a refusé de commenter.

M. Mittal n’aurait pas été expulsé immédiatement pour ne pas avoir payé son loyer. L’an dernier, le gouvernement a mis en place un moratoire sur l’expulsion des locataires commerciaux, qui a été prolongé jusqu’à la fin mars. De nombreuses entreprises ont profité de cela mais la plupart des loyers impayés s’accumuleront simplement sous forme de dette qui pourra être exigée dès que l’interdiction sera levée. Une souche plus contagieuse du coronavirus et une augmentation hivernale des cas ont de nouveau fermé les restaurants et les magasins britanniques. Au moment où bon nombre de ces entreprises seront autorisées à rouvrir, leurs portes auront été fermées pendant au moins la moitié de l’année écoulée. Une enquête récente a révélé que seulement la moitié des loyers commerciaux avaient été perçus pour les trois derniers mois de 2020. De nombreux locataires ont un besoin urgent d’aide supplémentaire. Cedar Dean a interrogé 400 grandes entreprises hôtelières le mois dernier, et les trois quarts ont déclaré qu’ils envisageaient une restructuration ou une insolvabilité et auraient besoin de l’aide du gouvernement ou de leur propriétaire. Certaines entreprises n’obtiendront pas suffisamment d’aide et seront forcées de fermer.