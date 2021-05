L’équilibre du milieu de terrain de Manchester United inquiète Gary Neville alors que Roy Keane remet en question la valeur de Fred | Actualités du football

Gary Neville pense que la défaite 4-2 de Manchester United contre Liverpool a mis en évidence un manque d’équilibre dans la première équipe de United et un dilemme critique qu’Ole Gunnar Solskjaer doit encore résoudre.

Lors d’une nuit de réprimande pour United, leurs faiblesses défensives ont été exposées à plusieurs reprises en l’absence de Harry Maguire alors que leur milieu de terrain et leur attaque avaient du mal à se connecter.

Ce n’est que dans le dernier tiers du match, lorsque Fred a été remplacé par Mason Greenwood et Marcus Rashford est allé à gauche et Paul Pogba au centre du milieu de terrain, que United a finalement commencé à cliquer.

« L’un des problèmes que Man Utd a, c’est que lorsqu’ils choisissent Paul Pogba à gauche, cela signifie que Marcus Rashford doit aller vers la droite et l’équilibre de l’équipe échoue – nous l’avons vu trop souvent maintenant », a déclaré Neville. .

« C’est quelque chose qui doit être réparé. »

United a poursuivi sans succès Jadon Sancho – qui a marqué deux fois jeudi soir lors de la victoire finale de la Coupe d’Allemagne à Dortmund – l’été dernier et Neville pense qu’un ailier droit est toujours nécessaire à Old Trafford.

« Manchester United a besoin de cette option du côté droit. Et Ole Gunnar Solskjaer doit déterminer si Paul Pogba peut jouer au centre du milieu de terrain ou non dans les grands matchs.

« S’il ne l’est pas, tout l’équilibre de l’équipe change quand il est mis à gauche et Rashford doit aller à droite. Il est juste évident que toute l’équipe est meilleure. [following the introduction of Greenwood and Rashford’s switch to the left]. «

Mais le manque d’équilibre de United n’était pas la seule préoccupation de Neville.

« L’absence de présence d’Harry Maguire en défense est évidente aux yeux de tous », a déclaré l’ancien arrière droit de United. « Les gens se demandent à quel point Maguire est bon, mais vous ne le voyez que lorsqu’il ne joue pas. »

Keane: Comment Fred va-t-il remporter les titres United?

Roy Keane de Sky Sports:

«Je sais qu’Ole persévère avec Fred, mais je ne peux pas le voir. Comment ils pensent que Fred va ramener Man Utd à des titres gagnants me dépasse.

« Le gardien n’avait pas non plus l’air super ce soir. Il y a eu erreur après erreur. Pauvre, mauvaise nuit pour United.

« Maguire est une perte, mais ce sont des erreurs d’écolier … Cela n’a rien à voir avec le manque de Maguire. »

Et maintenant dans la course aux quatre premiers?

Jamie Carragher de Sky Sports:

« C’est une victoire massive pour Liverpool. C’est maintenant entièrement entre leurs mains pour les positions de la Ligue des champions. Il reste encore beaucoup de travail à faire mais il y aura beaucoup de nerfs à Leicester et à Stamford Bridge maintenant. »