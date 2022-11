L’équilibre des forces du Portugal et le plus grand match de phase de groupes de tous les temps : cinq points à retenir de la neuvième journée de la Coupe du monde 2022

Quoi. Un jour. La neuvième journée de la Coupe du monde 2022 a fourni, sans le moindre doute, le meilleur divertissement consécutif que nous ayons vu jusqu’à présent au Qatar.

Les deux premiers matchs de lundi n’auraient peut-être pas ressemblé à des thrillers sur le papier, mais le match nul 3-3 du Cameroun contre la Serbie et l’étonnante victoire 3-2 du Ghana contre la Corée du Sud ont procuré des sensations fortes et des débordements.

En comparaison, les artistes les plus célèbres du monde, le Brésil, ont fourni une sorte de pétard humide, mais ils ont fait le travail en battant la Suisse grâce à une frappe percutante de Casemiro, réservant leur place dans les 16 derniers avec du temps libre.

Dans le dernier match, le Portugal a balayé l’Uruguay grâce à une performance époustouflante de son homme principal… non, pas Celui-la. Mais plus à ce sujet bientôt.

Alors, après tout ce drame, qu’avons-nous appris?

Ghana vs Uruguay va être épique

Rappelez-vous ceci? Les fans du Ghana le font certainement… (Crédit image : Michael Steele/Getty Images)

Le terme « rancune » a été inventé pour des moments comme celui-ci. Vous ne pouvez pas développer de plus grandes rancunes sportives que ce que les Ghanéens ont dû développer depuis 2010.

Dans le temps supplémentaire de leur affrontement en quart de finale à la Coupe du monde d’Afrique du Sud, Luis Suarez a cyniquement frappé ce qui aurait été un vainqueur au dernier souffle de la ligne avec sa main. Puis il a follement célébré quand Asamoah Gyan a raté le penalty qui en a résulté. Ensuite, les Uruguayens ont remporté la fusillade.

L’histrionique de Suarez a privé les Black Stars de la chance d’être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Maintenant, plus d’une décennie plus tard, le Ghana s’est mérité l’opportunité d’envoyer les Sud-Américains à une sortie embarrassante de la phase de groupes et d’assurer leur propre progression pendant qu’ils y sont. Ça va être une sacrée occasion.

Le plus grand match de phase de groupes de tous les temps ?

(Crédit image : Getty)

Sur le papier, le Cameroun contre la Serbie était loin d’être le match nul de la journée. Avec le Brésil, le Portugal et l’Uruguay tous en action plus tard, les fans de football auraient pu être pardonnés d’avoir sauté le premier match afin de se sauver pour les événements principaux.

Quiconque pensait ainsi a fait une terrible erreur. Le Cameroun et la Serbie se sont affrontés lors d’un match de football qui ressemblait parfois à un infatigable match de boxe poids welter.

Après que les Africains aient pris les devants à la 29e minute, la Serbie a marqué trois buts de suite pour apparemment mettre le match au lit. Mais l’introduction de Vincent Aboubakar a changé le récit. L’attaquant d’Al Nassr a marqué un lob ridicule et a joué avec la puissance et la vitesse d’un boulet de démolition tout au long de la seconde mi-temps. Eric Maxim Choupo-Moting a égalisé le score à la 66e minute et, dès lors, les deux équipes se sont mises à la gorge.

Alors que personne n’a pu décrocher les trois points, les deux parties méritent des applaudissements pour une affaire très divertissante. Faites-nous confiance, si vous avez manqué, allez voir les meilleurs moments.

Les Africains ont rejoint la fête

(Crédit image : Getty)

Quels jours incroyables pour les représentants de l’Afrique à la Coupe du monde.

La victoire du Ghana sur la Corée du Sud était la troisième victoire africaine en quatre jours au Qatar, tandis que le match nul 3-3 du Cameroun contre la Serbie a également maintenu les Lions indomptables dans la course.

En fait, la Tunisie était le seul des cinq représentants de la CAF à subir une défaite au deuxième tour des matches de groupe.

Mais ils – avec tous leurs rivaux continentaux – sont toujours en lice pour atteindre les huitièmes de finale avant le dernier tour de matches.

Ce serait bien de les voir tous en huitièmes de finale ? Vous ne pouvez rien compter dans cette Coupe du monde imprévisible…

Qui a besoin de Neymar ?

(Crédit image : Getty)

Lorsque Neymar est sorti en boitant du match d’ouverture du Brésil en raison d’une blessure à la cheville, les supporters brésiliens craignaient le pire. Le meneur de jeu reste clairement l’arme d’attaque la plus puissante de son pays et le leader de l’équipe sur et en dehors du terrain.

Pourtant, ses coéquipiers ont admirablement porté le bide en son absence. Après les exploits héroïques de Richarlison lors du premier match, un héros improbable est apparu pour sceller trois points aujourd’hui. Le milieu de terrain coriace Casemiro est un footballeur brillant, mais il n’est guère connu pour sa capacité de tir. Ainsi, lorsqu’il décocha un tir puissant dans le filet suisse en seconde période, il était difficile de ne pas sentir que cette équipe du Brésil pourrait bien être imparable au Qatar.

Neymar doit faire son retour dans les huitièmes de finale et, bien sûr, il reviendra immédiatement. Mais, pour l’instant, son casting de soutien brille sans lui.

Il faut qu’on parle de Bruno

(Crédit image : Getty)

Comme toujours, tous les regards étaient tournés vers Cristiano Ronaldo avant la confrontation du Portugal avec l’Uruguay. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a fait la une des journaux ces derniers temps, des informations faisant état de sa dispute avec ses coéquipiers à la résiliation de son contrat avec Manchester United après le début de la Coupe du monde.

Pourtant, c’est Bruno Fernandes qui a volé la vedette ici, ouvrant le score en deuxième période avant de frapper un penalty à domicile pour sceller la victoire dans les arrêts de jeu.

Bruno a été contraint de jouer le deuxième violon de Ronaldo pour le club et le pays ces derniers temps, et ses performances ont chuté en conséquence. Aujourd’hui, il a rappelé à tout le monde qu’il méritait d’être l’homme principal. Il n’aurait pas tiré le penalty si Ronaldo n’avait pas été remplacé 10 minutes plus tôt, mais il est sans doute le plus clinique à 12 mètres. Si le Portugal veut remporter la Coupe du monde, il devra peut-être déplacer l’équilibre des pouvoirs vers le milieu de terrain au lieu du joueur de 37 ans qui porte le brassard de capitaine.