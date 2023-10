L’équilibre de Rob Menendez : défendre son père inculpé sans se laisser entraîner par lui

La carrière politique de son puissant père semble pratiquement terminée après que les procureurs ont formulé des allégations inconvenantes dans un acte d’accusation fédéral cet automne. Ils affirment que le sénateur Menendez était un agent du gouvernement égyptien alors qu’il dirigeait la commission sénatoriale des relations étrangères et qu’il aurait accepté des pots-de-vin sous forme de lingots d’or, d’enveloppes d’argent et une nouvelle voiture pour son épouse Nadine, qui avait ruiné la sienne lors d’une collision qui a tué un piéton. Bob et Nadine Menendez ont plaidé non coupables.

Bien que son fils n’ait rien à voir avec cette affaire judiciaire, les retombées politiques pourraient menacer la réélection en 2024 de Rob Menendez, un membre pour son premier mandat qui a remporté la victoire l’année dernière et siège désormais au Congrès représentant une grande partie de la région de North Jersey. mon père a fait sept mandats à la Chambre.

Maintenant, Rob Menendez essaie de se tenir aux côtés de son père tout en évitant d’être entraîné par lui.

Bon nombre des principaux démocrates du New Jersey, notamment le gouverneur Phil Murphy et le sénateur. Cory Booker — ont abandonné le père, l’exhortant à se retirer pour le bien du parti et du pays.

Le père n’a pas encore exprimé clairement ses propres intentions, donnant des réponses énigmatiques alors que des chiffres terribles dans les sondages sont rendus publics, mais il a défié les appels à la démission.

Le sénateur Bob Menendez et son épouse, Nadine Menendez, quittent le tribunal fédéral le 27 septembre 2023 à New York. | Seth Wenig/AP

Dans les jours qui ont suivi l’inculpation, il semblait que le fait d’être épargné par les problèmes juridiques de son père n’était pas suffisant pour épargner des maux de tête politiques à Rob Menendez. Le maire d’Hoboken, la deuxième plus grande ville du district, a rapidement fait savoir qu’il pourrait défier Rob Menendez aux primaires de l’année prochaine, et on parle d’autres personnes qui pourraient également se lancer dans la course.

Pour dissiper tout doute sur ses intentions, Rob Menendez a presque immédiatement indiqué qu’il se présenterait aux élections.

Et jusqu’à présent, il semble qu’il puisse gagner.

Pour Rob Menendez, le premier test majeur est la réponse des démocrates clés dans la patrie politique de Menendez, dans le comté d’Hudson, dans le New Jersey. Tant que Rob Menendez passera les primaires de son parti en juin prochain, il est presque certain de revenir au Congrès dans le district très bleu. .

Le nom de Menendez a toujours un poids important dans le comté d’Hudson, où les loyautés sont profondes et où les chefs politiques font ou défont les carrières. Même s’il fait face à des appels à démissionner du Sénat, Bob Menendez est toujours considérée comme une « rock star »» aux électeurs et le Parti démocrate du comté a refusé de demander sa démission – une indication que le jeune Menendez ne paiera peut-être pas le prix des crimes présumés de son père.

« J’ai eu la chance de connaître Rob depuis qu’il était un jeune garçon, et il a toujours été quelqu’un qui veut constamment rendre service à la communauté et il veut vraiment être son propre homme », a déclaré le commissaire du comté d’Hudson, Anthony Romano.

Lors d’entretiens, plusieurs personnalités clés du comté d’Hudson semblaient considérer les deux Menendez comme séparables. Même s’ils ne l’ont pas tous dit, ils semblaient adopter le point de vue biblique selon lequel un fils ne devrait pas être jugé sur les péchés de son père. (Au moins une personne qui s’est aventurée à dire quelque chose de similaire a rapidement fait marche arrière car, ont-ils dit, elle ne voulait pas être citée comme suggérant que le père avait péché – un signe que, aussi affaibli soit-il, le sénateur Menendez reste formidable.)

Rob Menendez – qui ne se fait pas appeler « junior » – admettrait qu’être le fils de son père l’a aidé. Il n’est pas naïf. Mais, dirait-il, cela ne l’a pas aidé autant qu’on le pense.

« Pendant près de 20 ans, j’ai soutenu des campagnes du niveau local au niveau fédéral, tout en nouant des relations avec les dirigeants politiques du New Jersey qui ont soutenu ma propre campagne pour représenter le 8e district du Congrès », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La version critique de son CV ressemblerait à ceci : Le jeune Menendez est apparu il y a quelques années comme candidat potentiel à la mairie de Jersey City, où il aurait défié Steven Fulop, un ennemi politique de son père, dans un acte de vengeance. Au lieu de cela, il a obtenu une nomination prestigieuse de Murphy en tant que membre de la puissante autorité portuaire de New York et du New Jersey. Et lorsque le représentant américain Albio Sires (DN.J.) a pris sa retraite, Rob n’a rencontré pratiquement aucune opposition pour lui succéder en tant qu’héritier présomptif d’un siège que son père occupait auparavant.

Mais un autre point de vue est que Rob s’intéresse à la politique depuis qu’il est un jeune homme. Il était impliqué dans la politique, a appris la politique et a travaillé dur pour percer. Il est entré dans une bonne université – UNC Chapel Hill – est allé à la faculté de droit, a fait une bourse à l’Autorité portuaire, est entré en pratique privée au sein du cabinet politiquement bien connecté de Lowenstein Sandler et lorsque l’occasion s’est présentée, il a cherché des choses à gérer. pour. Il a gagné et reste désormais au Congrès aussi visible à Jersey City que tous ceux que ses électeurs ont envoyés au Congrès depuis feu le représentant Frank Guarini.

Il semble également que son père n’a peut-être pas toujours considéré son fils comme un héritier politique, même s’il a été entraîné, même légèrement, dans les problèmes juridiques de son père.

À l’automne 2017, bien avant d’apparaître comme une figure majeure de la scène politique du New Jersey, Rob Menendez s’est présenté à la barre des témoins pour affirmer qu’un ophtalmologiste de Floride accusé d’avoir soudoyé son père lui avait proposé des vols en jet privé, des vacances somptueuses et des centaines d’offres. des milliers de personnes en contributions à la campagne par amitié et non sous forme de pots-de-vin.

Un avocat de la défense a demandé à Rob Menendez comment il faisait référence au médecin, Salomon Melgen, qu’il disait connaître depuis qu’il était enfant.

« Doc, Dr Melgen. Mais aussi occasionnellement en tant que tel », a déclaré Rob Menendez. « Cela signifie oncle en espagnol. »

Son témoignage a semblé renforcer l’affirmation de son père selon laquelle il avait été poursuivi pour amitié, et l’affaire s’est soldée par un procès nul. Bob Menendez a remporté un autre mandat en tant que sénateur démocrate principal du New Jersey.

Mais lorsqu’il a pris la parole dans l’affaire Melgen, Rob Menendez a déclaré aux jurés qu’il était revenu dans l’État après avoir quitté l’université de Caroline du Nord pour travailler sur la campagne sénatoriale de son père en 2006 « contre la volonté de mon père ».

Bien sûr, lorsqu’il a décidé de se présenter, le nom était le bon choix.

« La réalité est que le népotisme existe partout dans le monde, il ne se limite pas au comté d’Hudson », a déclaré Gerry McCann, ancien maire de Jersey City.

Lorsque le jeune Menendez a été présenté comme candidat à la mairie de Jersey City, l’opinion sympathique était qu’il élevait une famille à Jersey City et avait entendu des gens qui voulaient que les choses soient faites différemment.

Rob Menendez arrive sur un lieu de vote avec sa fille Olivia et son épouse Alex Menendez à Jersey City, NJ, le 7 juin 2022. | Seth Wenig/AP

Le commissaire du comté d’Hudson, Bill O’Dea, a déclaré que Rob Menendez avait des conversations sérieuses sur la façon dont il allait changer la ville, enracinées dans sa vision de la ville en tant que personne qui y élève une famille.

À l’Autorité portuaire, où il s’est rendu, le président de l’agence, Kevin O’Toole, a déclaré dans un communiqué que « Rob s’est distingué en tant que commissaire particulièrement soucieux de garantir que l’agence ne perde jamais de vue sa mission principale consistant à maintenir la région en mouvement. Son approche délibérée et perspicace des questions qui nous ont été soumises a été inestimable et chaque résident du district portuaire est mieux servi grâce à son mandat au conseil d’administration.

Lorsque Sires a pris sa retraite, Rob Menendez est devenu le candidat favori pour le remplacer. Il a obtenu le soutien de l’establishment du parti local et de l’État avant même d’annoncer sa candidature, suffisamment pour lui assurer pratiquement le siège.

« Le père ne m’a jamais appelé pour me demander de le soutenir, il n’avait même pas besoin d’essayer de le faire », a déclaré O’Dea.

En campagne électorale, les Menendez partagent certainement des alliés. Avant le dépôt de l’acte d’accusation, un peu plus d’un quart des principaux donateurs de Rob Menendez étaient également des donateurs de la campagne de son père depuis le début de 2021, selon une analyse POLITICO des données de campagne.

Mais Menendez a du monde à son côté. Il y a quelques semaines, il a participé au défilé d’État hispanique aux côtés de Brian Stack, un sénateur démocrate de l’État qui est également maire d’Union City et chef de l’une des plus grandes machines à faire sortir le vote de la politique du New Jersey. Stack a donné à la campagne 2022 de Menendez un soutien précoce – et clé.

Si des gens comme Stack restent avec Rob Menendez, il est difficile de voir qui pourrait le battre. Stack n’a pas répondu à un appel sollicitant des commentaires, mais en 2021, lorsque les projets de retraite de Sires ont été connus, Stack n’a pas tardé à soutenir Menendez et a déclaré à l’époque : « Cela ne peut pas faire de mal qu’il reçoive l’aide de son père, mais il est vraiment sa propre personne.

Maintenant, le fils est à une élection avant de savoir s’il peut se présenter seul.

Jessica Piper a contribué à ce rapport.