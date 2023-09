L’équilibre de Messi avec Miami et l’Argentine pourrait nuire au club

La défaite convaincante du Houston Dynamo contre l’Inter Miami mercredi en finale de la Coupe de l’US Open a démontré la dépendance du club de Floride à l’égard de Lionel Messi. Sa blessure musculaire a fait plus que le marginaliser sur le banc. Il n’était même pas dans l’équipe de la journée à cause du coup qu’il a reçu avec l’Argentine. En conséquence, le Houston Dynamo a battu Miami au DRV PNK Stadium pour remporter son score de .

Pour Miami, le fait que Messi ne joue pas pour l’équipe fait la différence entre une victoire et une défaite de l’Inter Miami. Dans les quatre matchs où Messi n’a pas pu jouer, l’Inter Miami n’a remporté qu’un seul match (contre le Sporting Kansas City). Les défaites contre Atlanta United et Houston Dynamo ont révélé à quel point l’équipe est faible sans lui.

Depuis que Mess est parti en service international avant ce match du Sporting KC, l’Inter Miami a perdu une partie de sa capacité de but et de son contrôle du match. Miami a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites depuis le début de la trêve internationale de septembre. À l’approche de la trêve internationale d’octobre, Miami pourrait dire au revoir à sa dernière chance d’atteindre les séries éliminatoires.

Messi doit choisir entre l’Inter Miami et l’Argentine

La préférence de Messi pour l’Argentine et son amour pour son pays pourraient coûter à l’Inter Miami une chance de remporter la Coupe MLS. Au cours du mois prochain, Miami aura un dernier effort pour se qualifier pour la phase wild-card des éliminatoires de la Coupe MLS. L’Argentine n’a aucun match qui chevauche l’Inter Miami.

Pourtant, le match potentiellement crucial contre Charlotte aura lieu un jour après le match de qualification pour la Coupe du Monde de l’Argentine contre le Pérou. Il n’y a aucune chance que Messi joue ce match lorsqu’il se présentera en mission internationale.

Les fans ne peuvent pas reprocher à Messi d’avoir participé aux qualifications pour la Coupe du monde avec l’Argentine. Même s’il manque les matchs de l’Inter Miami, ses priorités sont avec son pays d’origine. Cela est vrai depuis des années. Cependant, ce qui est dans le meilleur intérêt de Messi et de l’Argentine n’est pas dans le meilleur intérêt de l’Inter Miami.

L’Inter Miami n’est pas en mesure de perdre des points s’il veut se qualifier pour les séries éliminatoires. À cinq matchs de la fin, Miami est à cinq points de la dernière place en séries éliminatoires. Le club devra prendre une décision difficile quant aux perspectives de cette campagne par rapport à la suivante. En d’autres termes, l’Inter Miami pourrait licencier cette saison et laisser Messi guérir pour s’assurer que la saison prochaine puisse être plus fructueuse. La dernière chose dont il a besoin, tant commercialement que statistiquement, est de ne pas avoir Messi la saison prochaine en raison d’une blessure prolongée.

Jouer à la hauteur des fans

Messi voudra jouer avec l’Argentine. L’Inter Miami devra donc gérer sa star avec précaution. Même si le club ne dit pas extérieurement qu’il laisse Messi au repos, il pourrait être dans l’intérêt de l’Inter Miami à long terme de pécher par excès de prudence.

Dans l’image immédiate, Miami fera allusion à Messi jouant dans des matchs de la Major League Soccer alors qu’elle se prépare pour les séries éliminatoires. Comment pourraient-ils ne pas le faire ? L’Inter Miami reste l’une des destinations phares du sport aux États-Unis. Par exemple, la star de la NBA James Harden a assisté à la finale de la Coupe de l’US Open. Même si les 76er de Philadelphie sont propriétaires minoritaires du Dynamo de Houston, la possibilité de voir Messi a certainement joué un rôle dans sa fréquentation.

Tata Martino a également joué un rôle dans le maintien de l’intérêt pour Messi. Il marche sur la corde raide pour garder les fans intéressés par Messi tout en inquiète les équipes adverses. Même si l’opposition devra se préparer pour Messi, la vraie raison est de maintenir l’intérêt pour l’Inter Miami.

Par exemple, Tata Martino pensait que la blessure de Messi était suffisamment légère pour qu’il puisse participer à la finale de la Coupe de l’US Open. Cela a contribué à maintenir les prix des billets à un niveau extrêmement élevé et à attirer les supporters au stade. Les téléspectateurs ou les participants n’ont découvert que Messi ne jouait que juste avant le match.

Le reste de l’année

Après le match, Martino a déclaré que Messi rejouerait sûrement cette saison. Cependant, il a couvert ses propos en disant que sa participation est déterminée au jour le jour et match par match. Par conséquent, le statut de Messi à l’Inter Miami se transforme en feuilleton. Va-t-il jouer ? Ne va-t-il pas jouer ? Vous pouvez savoir si vous vous présentez au match.

« Aujourd’hui, j’ai vu une équipe épuisée et fatiguée », a déclaré Martino après la finale de l’US Open Cup. « Nous avons également été limités par les blessures, donc nos performances ont été affectées par ces circonstances. »

Cela continuera d’être le cas si Miami et l’Argentine utilisent Messi pour le reste de cette saison. L’un, ou les deux, souffriront de la surutilisation de Messi en 2023.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire