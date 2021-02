L’équilibre de la beauté et de la musculature de Man City remporte une victoire serrée contre West Ham, de bon augure pour une quête quadruple

MANCHESTER, Angleterre – Alors que Rodri reprenait son siège dans les gradins à la pause, un membre du personnel de Manchester City lui a posé des questions sur le discours de l’équipe à la mi-temps de Pep Guardiola. Le fait que le milieu de terrain espagnol ait choisi de répondre uniquement en écarquillant les yeux et en gonflant ses joues a tout dit sur l’humeur de Guardiola et sur la façon dont les 45 premières minutes contre West Ham United s’étaient déroulées.

Mais comme cela semble toujours être le cas ces jours-ci, Guardiola a ensuite parlé d’une autre victoire. Cela s’est terminé 2-1 et City compte désormais 20 victoires consécutives.

Même lors d’une journée relativement basse pour l’équipe de Guardiola, West Ham, l’autre équipe de Premier League en forme, n’a pas pu trouver un moyen de mettre fin à la course. Vous savez que ça va bien quand vos attaquants ne peuvent pas marquer mais que les deux arrières centraux participent avec un but.

C’était presque comme si Ruben Dias et John Stones, les deux buteurs, l’ont pris personnellement lorsque Michail Antonio est devenu le premier adversaire à marquer au stade Etihad depuis Mohamed Salah en novembre. City a si bien défendu cette saison que Dias et Stones ont marqué plus de buts (5) qu’ils n’en ont concédé (3) dans les matchs qu’ils ont commencés ensemble.

Plus important encore pour Guardiola, City a maintenant 13 points d’avance au sommet avec 12 matchs à jouer.

« C’était vraiment difficile, après 45 minutes aujourd’hui, nous réalisons que nous n’allons rien peindre de beau », a déclaré Guardiola. « En deuxième mi-temps, nous avons été bien meilleurs que la première mi-temps. Quand vous jouez beaucoup de matchs, en championnat puis en Ligue des champions, c’est normal.

« Nous avons eu la chance d’obtenir les trois points. Les mathématiques comptent à la fin de la saison. »

Cela fait un moment que Guardiola n’a pas dû déchirer ses joueurs lors d’une manche gagnante qui a débuté en décembre, mais il n’était pas satisfait d’une performance en première période qui a vu West Ham avoir six tirs contre les deux de City. Le score à la mi-temps était de 1-1, mais West Ham aurait facilement pu être en tête. Antonio en a marqué un après avoir été mis sur une plaque par Jesse Lingard, mais aurait dû en avoir un autre lorsqu’il a écarté une bonne chance.

Ruben Dias et John Stones ont marqué les buts de Manchester City lors de leur victoire 2-1 contre West Ham samedi. Matt McNulty / Manchester City FC via Getty Images

City n’a pas eu à s’accrocher aux résultats récemment, mais David Moyes se précipitait toujours pour remettre le ballon en jeu dans le temps d’arrêt alors que son équipe cherchait un égaliseur. Ils ont failli en avoir un aussi, mais Issa Diop n’a pas pu mettre sa tête en retard sur la cible du centre de Lingard.

Lingard, prêté par Manchester United en janvier, était l’étincelle de West Ham au centre de tout ce qu’ils ont fait de positif à l’avenir. Jouant dans le trou juste à côté de l’attaquant, il a obtenu une aide pour le but d’Antonio, mais en aurait eu quelques autres si la finition avait été meilleure.

Le joueur de 28 ans aurait pu rester en marge à Old Trafford, mais il a forcé le départ et sa foi en ses propres capacités porte ses fruits. Il est de retour sur le radar de Gareth Southgate après un passage hors de l’équipe d’Angleterre et sur cette preuve, il est facile de comprendre pourquoi.

A un an de son contrat, Manchester United aura une décision à prendre cet été: soit lui en offrir un nouveau, soit le vendre. L’inconvénient pour West Ham est qu’à chaque match qui passe, son prix augmente. Lingard a ensuite été vérifié par Guardiola comme raison pour laquelle City avait tant lutté.

Moyes, quant à lui, espère toujours que West Ham pourra décrocher une place improbable dans la Ligue des champions de la saison prochaine.

« Je suis vraiment déçu que nous n’ayons pas obtenu de point », a-t-il déclaré. « Ce fut une performance formidable de la part des joueurs. Nous avons essayé de faire correspondre une équipe de haut niveau et pendant de longues périodes nous l’avons fait. Je ne veux pas promettre ce que je ne peux pas offrir, si quelqu’un avait dit au début de la saison terminer dans la moitié supérieure nous aurions été heureux.

« Nous sommes arrivés dans la meilleure équipe d’Europe et leur avons donné un très bon match. Si nous jouons comme ça d’ici la fin de la saison, nous serons près du sommet. Nous avons eu une bonne saison, mais nous avons le chance d’en faire une excellente saison. «

L’équipe de Guardiola rêve elle aussi d’une belle saison, et cela pourrait encore se terminer par un quadruple sans précédent. Déjà en finale de la Carabao Cup, en quarts de finale de la FA Cup et en bonne voie pour un autre titre de Premier League, il est difficile de voir qui peut les empêcher de remporter un deuxième triplé national en trois ans.

Depuis un moment, ils semblent destinés à se promener sans effort vers le titre, mais contre West Ham, ils ont également eu une réponse à un examen plus sévère. La beauté et la musculature sont un bon mélange pour une équipe qui se bat toujours sur quatre fronts, et City a les deux.