Lequel est le « meilleur » pour votre santé ?

La margarine est-elle ce que vous devriez choisir pour votre santé – ou le beurre est-il une meilleure tartinade ?

« Je pense que la plupart des gens supposent que les substituts de margarine ou de beurre sont un meilleur choix pour la santé car ils contiennent moins de graisses saturées, ce qui n’est pas nécessairement vrai », a déclaré Jillian Kubala, diététiste basée à New York, à Fox News Digital.

« Les graisses sont souvent mal comprises et simplifiées à l’extrême, même par les professionnels de la santé, ce qui a conduit à une diabolisation générale et à une peur des graisses », a-t-elle également déclaré.

« La vérité est que les graisses sont très complexes et que leurs effets physiologiques dépendent de leur composition, de leur source, etc. »

Le beurre est un produit laitier, tandis que la margarine est généralement fabriquée à partir d’huiles végétales et d’eau, souvent additionnées d’émulsifiants et d’arômes.

Avant d’étaler une tartinade sur vos toasts ou d’en glisser dans la poêle, jetez un œil à quelques-uns des spécifications de santé du beurre contre la margarine.

Quelles sont les stats santé du beurre ?

Kubala a souligné les informations nutritionnelles sur le beurre en utilisant la base de données centrale de données alimentaires de l’USDA.

Au fur et à mesure qu’elle l’a décomposé, une portion typique de beurre est d’une cuillère à soupe, ce qui fournit les éléments suivants :

Calories : 102

Matière grasse totale : 11,5g

Gras saturés : 7,3g

Quels sont les bienfaits de la margarine sur la santé ?

Les spécifications nutritionnelles de la margarine pour une portion d’une cuillère à soupe sont généralement les suivantes, selon Kubala :

Calories : 84,8

Matière grasse totale : 9,56g

Gras saturés : 2,34 g

Même si la margarine contient moins de matières grasses totales et de graisses saturées que le beurre, tous les aliments faibles en gras ne sont pas nécessairement « meilleurs » pour la santé, a déclaré Kubala.

La margarine, par exemple, peut être préparée avec des huiles riches en acides gras oméga-6, a-t-elle déclaré.

« Bien que les acides gras oméga-3 et oméga-6 soient nécessaires à la santé, la plupart des Américains ont un régime alimentaire beaucoup plus riche en oméga-6 », a déclaré Kubala, pointant vers une étude de 2021 publiée par le Journal of the Missouri State Medical Association.

« [Omega-6s] sont concentrés en huiles végétales, [rather] que les oméga-3, qui sont concentrés dans les fruits de mer et certains aliments végétaux, comme les graines de chia », a-t-elle déclaré.

« Cela conduit à un déséquilibre favorisant les oméga-6, qui ont tendance à être de nature plus inflammatoire, par rapport aux oméga-3, qui sont anti-inflammatoires. »

Elle a poursuivi : « Les experts de la santé suggèrent que ce déséquilibre alimentaire est l’un des principaux facteurs à l’origine de nombreuses maladies inflammatoires chroniques, notamment le syndrome métabolique, l’obésité, l’augmentation des facteurs de risque de maladies cardiaques, certains cancers et le déclin cognitif. »

Qu’en est-il des pâtes à tartiner végétaliennes ou « à base de plantes » ?

Ces dernières années, les « beurres » végétaux sont devenus de plus en plus populaires. Les « beurres » végétaux sont généralement fabriqués à partir de diverses huiles végétales telles que la noix de coco, le soja ou l’avocat.

Pour leur donner davantage le goût du beurre et leur donner la bonne texture, des émulsifiants et des arômes sont souvent ajoutés.

« Certaines pâtes à tartiner à base de plantes sont préparées avec un minimum d’ingrédients nutritifs tels que des noix ou du lait de noix, mais la plupart des alternatives au beurre sont généralement hautement transformées et fabriquées avec des huiles riches en oméga-6 », a déclaré Kubala.

Kubala a déclaré que si vous cherchez à consommer une pâte à tartiner avec une texture semblable à celle du beurre ou un substitut de beurre à utiliser pendant que vous cuisinez ou faites de la pâtisserie, alors choisir un produit à base de plantes est « parfaitement bien ».

« Bien que consommer de petites quantités de substituts de beurre n’ait pas d’impact significatif sur la santé, je recommande toujours d’opter autant que possible pour des aliments peu transformés », a-t-elle déclaré.

« Par exemple, si vous ne pouvez pas consommer de beurre en raison de restrictions alimentaires, essayez d’utiliser de la purée d’avocat ou un filet d’huile d’olive de haute qualité à la place du beurre sur du pain grillé. »

Une étude publiée en 2022 dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que les personnes qui consomment plus d’une demi-cuillère à soupe (7 grammes) d’huile d’olive par jour ont un risque plus faible de mourir d’une maladie cardiovasculaire, d’un cancer ou d’une maladie neurodégénérative. maladies et maladies respiratoires.

Les chercheurs ont également découvert que les gens vivent plus longtemps lorsqu’ils remplacent 10 grammes par jour de margarine, de beurre, de mayonnaise et de matières grasses laitières par de l’huile d’olive, a précédemment rapporté Fox News Digital.

Conclusion du débat beurre contre margarine

Il existe différents types de graisses saturées (graisses saturées à petite, moyenne et longue chaîne), « qui ont des effets complexes et variables sur les facteurs de risque de maladies cardiaques », a déclaré Kubala.

Pourtant, a-t-elle ajouté, les organismes de santé recommandent depuis longtemps aux gens de réduire leur consommation de graisses saturées pour améliorer la santé cardiaque.

« Bien qu’il soit important d’éviter certains aliments riches en graisses, comme les aliments frits, cette recommandation générale de réduire les aliments riches en graisses saturées, comme le beurre, et de les remplacer par des alternatives faibles en gras, comme la margarine, n’a pas fait grand-chose. pour la santé publique », a déclaré Kubala.

Elle a ajouté : « Les taux de problèmes de santé chroniques comme diabète de type 2 et l’obésité a augmenté régulièrement au fil du temps à mesure que les Américains sont devenus plus dépendants des aliments faibles en gras, comme les glucides sucrés, les vinaigrettes faibles en gras et les substituts du beurre.