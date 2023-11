Lequel des hôpitaux de Gaza Israël menace-t-il ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les chars israéliens encerclent quatre hôpitaux à Gaza alors que les bombardements, les bombardements et les pénuries de carburant et de fournitures frappent d’autres centres médicaux.

Les avions de guerre et les chars israéliens tournent autour des hôpitaux de la bande de Gaza alors que les établissements de santé sont de plus en plus attaqués.

Les attaques contre les complexes hospitaliers affectent non seulement des milliers de patients, mais également un nombre estimé de patients. 122 000 Palestiniens déplacés s’abritant dans ces installations pendant les bombardements incessants d’Israël.

Vendredi, la menace pesant sur de nombreux hôpitaux de Gaza s’est encore accrue.

Voici comment les hôpitaux sont ciblés :

Quels hôpitaux sont entourés de chars ?

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les chars israéliens ont encerclé vendredi quatre hôpitaux dans toutes les directions. Il s’agit de l’hôpital al-Rantisi, de l’hôpital al-Nasr et des hôpitaux ophtalmologiques et mentaux.

Environ 1 000 personnes cherchent refuge à al-Rantisi, le seul hôpital de Gaza spécialisé dans le traitement des enfants atteints de cancer. Israël a récemment frappé des véhicules à l’extérieur d’al-Rantisi, situé au nord de Gaza.

Hôpital pour enfants Al-Rantisi.

Aucune légende nécessaire‼️#Gaza_Génocide pic.twitter.com/gK0C6WiEs7 — 𓂆 Khalil à Gaza🇵🇸 (@khalilo1) 10 novembre 2023

Une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux, apparemment tournée par des personnes à l’intérieur de l’hôpital, qui montre qu’elles ne savent pas si elles doivent évacuer, étant donné les cas de cette guerre où des personnes fuyant des zones dangereuses ont été bombardées.

pic.twitter.com/lThYWJMNER

رسالة من داخل مستشفى الرنتيسي – طوفان الأقصى (@Afcq1954) 10 novembre 2023

« Israël tourne le dos à la communauté internationale et poursuit ses crimes contre les hôpitaux, les centres de santé et les centres d’hébergement dans toute la bande de Gaza », a déclaré le ministre palestinien de la Santé, Mai al-Kaila, dans un communiqué cité par l’agence de presse Wafa.

Qu’en est-il de l’hôpital al-Shifa ?

Le complexe de l’hôpital al-Shifa, le plus grand établissement médical de la bande de Gaza, a été touché par un missile israélien dans la nuit, et ce n’était pas une frappe ponctuelle.

Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qudra, a déclaré vendredi qu’Israël avait bombardé les bâtiments de l’hôpital al-Shifa à cinq reprises depuis jeudi soir.

L’hôpital a été une cible israélienne répétée au cours du mois dernier. La porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Margaret Harris, a averti que l’hôpital était « en train d’être bombardé ».

« Vous pouvez entendre beaucoup de coups de feu, et alors vous savez que les chars se rapprochent de l’hôpital d’al-Shifa », a déclaré à Al Jazeera le Dr Ahmed Mokhallalati, un chirurgien d’al-Shifa.

L’étudiant en médecine Ezudine Lulu s’est rendu sur Instagram et averti dans une vidéo vendredi après-midi : « Il est possible que l’hôpital tout entier soit bombardé en quelques heures. »

Al-Shifa est le complexe hospitalier le plus vaste de la bande de Gaza. Alors qu’al-Shifa a une capacité d’accueil de 700 patients, elle en traite actuellement environ 5 000, selon Médecins Sans Frontières (Médecins Sans Frontières, ou MSF).

Israël a allégué que le Hamas utilise al-Shifa à des fins militaires. Le Hamas a rejeté ces affirmations, affirmant qu’al-Shifa abrite plus de 40 000 personnes déplacées à Gaza.

Au cours de la semaine dernière, al-Shifa a été attaquée à plusieurs reprises avec des missiles israéliens frappant des ambulances et des panneaux solaires, alors que le siège israélien provoque des pénuries de carburant.





Quel est l’impact sur les fonctions hospitalières ?

Plusieurs services hospitaliers ont été pris pour cible par Israël, compromettant les fonctions hospitalières et endommageant les bâtiments et les équipements.

Selon al-Qudra, Israël a bombardé cette semaine la maternité et les cliniques externes d’al-Shifa.

Gaza est sous blocus total par Israël. Al-Shifa s’est vu refuser les approvisionnements urgents en médicaments et en carburant. Les pénuries de carburant menacent le fonctionnement des générateurs, qui font fonctionner des équipements vitaux comme les ventilateurs et les appareils de dialyse.

Un afflux sans précédent de patients blessés, associé à des fournitures médicales qui s’épuisent rapidement, ne laisse aux chirurgiens d’autre choix que d’opérer les patients à même le sol, sans anesthésie ni soulagement de la douleur.

« C’est douloureux pour l’équipe médicale. Ce n’est pas simple. Soit le patient souffre, soit il perd la vie », a déclaré Mohammad Abu Salmiya, directeur général de l’hôpital al-Shifa.

Al-Rantisi et al-Shifa sont situés dans le nord de Gaza. Le porte-parole du bureau humanitaire de l’ONU, Jens Laerke, a déclaré que l’aide entrant à Gaza via le passage de Rafah avec l’Égypte ne pouvait pas entrer dans le nord de Gaza. Il a exhorté Israël à rouvrir le passage de Karem Abu Salem, connu en hébreu sous le nom de passage de Kerem Shalom, qui se situe à la jonction de la frontière de Gaza avec l’Égypte et Israël, pour permettre le passage d’une plus grande quantité d’aide.

Que s’est-il passé jusqu’à présent ?

Dix-huit des 35 hôpitaux de Gaza dotés de services d’hospitalisation ont cessé de fonctionner, soit à cause des dégâts causés par les bombardements et les frappes aériennes, soit à cause du manque de carburant, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza.

Les frappes israéliennes ont visé l’hôpital Nasser de Khan Younis et l’hôpital Al-Quds ainsi que deux centres de la Société du Croissant-Rouge palestinien à Jabalia et dans la ville de Gaza, a rapporté le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le ministère de la Santé de Gaza a également été visé.

Le 18 octobre, près de 500 personnes ont été tuées lors d’une attaque aérienne contre l’hôpital arabe Al-Ahli, dans la bande de Gaza assiégée.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que l’explosion avait été provoquée par un raid aérien israélien. Israël a attribué l’explosion à une roquette ratée lancée par le groupe armé du Jihad islamique palestinien.

Que dit le droit international concernant les attaques contre les hôpitaux ?

Le droit international humanitaire fondé sur les Conventions de Genève de 1949 considère les hôpitaux comme des biens civils bénéficiant d’une protection.

Toutefois, les Protocoles additionnels de 1977 aux conventions prévoient quelques exceptions à cette règle. L’article 13 précise que les unités sanitaires perdent leur protection spéciale si elles « sont utilisées pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi ». Dans de tels cas, dit-il, des avertissements et « un délai raisonnable » devraient être donnés avant une attaque.