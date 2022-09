L’équation d’Allu Arjun et Pawan Kalyan passe encore une fois sous le scanner ? C’est ce que nous savons

Tout ne va pas bien entre Allu Arjun et Pawan Kalyan ? Comme nous le savons, les familles Allu et Konidela sont profondément liées l’une à l’autre dans l’industrie cinématographique Telugu. Allu Arjun est le neveu de Power Star Pawan Kalyan. C’était son anniversaire, et Allu Arjun n’a rien posté sur les réseaux sociaux pour souhaiter à son oncle. Selon Mirchi 9, un portail Telugu, les gens se demandent si tout va bien entre les deux superstars Telugu. C’est un fait connu que Ram Charan est très proche de Pawan Kalyan. Après tout, il est son oncle paternel. En revanche, Allu Arjun et lui semblent un peu distants.

Mirchi 9 a rapporté que les fans de Pawan Kalyan étaient bouleversés lorsque la star de Pushpa n’a pas beaucoup soutenu son oncle dans ses efforts politiques. Ils ont dit qu’au fil des ans, Allu Arjun a construit sa propre célébrité dans l’industrie. Maintenant, le fait est qu’il est fort possible qu’il ait souhaité Pawan Kalyan en privé pour son anniversaire sans rien mettre sur les réseaux sociaux. Pawan Kalyan a été vu pour la dernière fois dans le film, Bheemla Nayak. C’était le remake telugu d’Ayapannum Koshiyum. D’autre part, Allu Arjun va maintenant tourner pour Pushpa 2. Vous pouvez trouver toutes les mises à jour sur le film sur BollywoodLife.

A l’occasion de l’anniversaire de Pawan Kalyan, son film Jalsa a de nouveau été projeté à Hyderabad. Cela se produit après la réédition de Pokirri à l’occasion de l’anniversaire de Mahesh Babu. Allu Arjun était à New York récemment. Il semble qu’il ait rencontré des réalisateurs hollywoodiens. Les fans de Bunny attendent une grande annonce.