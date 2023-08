L’Equateur vote pour le président après l’assassinat du candidat Villavicencio

Commentez cette histoire Commentaire

QUITO, Équateur – Les Équatoriens se rendent aux urnes dimanche pour une élection tendue quelques jours seulement après que l’assassinat effronté d’un candidat à la présidentielle a souligné à quel point la violence liée à la drogue a consumé cette nation autrefois pacifique. Le vote présidentiel était inhabituel dès le départ. Le président Guillermo Lasso a déclenché l’élection accélérée en mai après avoir dissous la législature et décidé de gouverner par décret dans un ultime effort pour éviter la destitution. Lasso, l’un des rares dirigeants conservateurs restants dans la région, a été le premier président équatorien à appliquer une décision constitutionnelle connue sous le nom de muerte cruzada – en gros, « la mort mutuelle ». Le dispositif permet au président de dissoudre la législature, mais au prix d’aller devant l’électorat pour que son sort politique soit décidé.

Puis, le 9 août, le candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio a été tué d’une balle dans la tête par un tueur à gages alors qu’il quittait un rassemblement électoral dans le nord de Quito. Sa mort, le premier assassinat d’un candidat à la présidence en Équateur, a stupéfié la nation, a radicalement changé le cycle électoral et a marqué un tournant pour un pays qui a commencé à perdre le contrôle de ses villes et de ses prisons au profit d’organisations criminelles violentes.

Coincée entre les deux plus grands pays producteurs de cocaïne, la Colombie et le Pérou, cette nation sud-américaine est devenue un point de transit clé pour le trafic de drogue vers les États-Unis et l’Europe. Les cartels mexicains et les mafias albanaises ont fait irruption, travaillant avec des groupes criminels locaux pour se disputer le contrôle des itinéraires de contrebande. Ces groupes ont transformé les prisons, les rues et les ports du pays en champs de bataille, entraînant des niveaux record d’homicides et terrorisant les habitants avec des voitures piégées, des extorsions et des enlèvements.

La violence a atteint le plus haut niveau politique et a instillé la peur parmi les électeurs alors qu’ils se préparent à choisir un chef qui, selon eux, peut résoudre la crise. Certains responsables craignent que la violence ne se poursuive dans les jours à venir ou même alors que les électeurs se rendent aux urnes dimanche.

Après l’assassinat de Villavicencio, les candidats se sont concentrés sur des approches de lutte contre la criminalité pour contrôler les prisons, renforcer les capacités de la police et éradiquer la corruption dans le pays.

Un candidat à la présidentielle a été assassiné. Ses rivaux tentent de rester en vie.

« Les candidats finissent par offrir une poigne de fer sans stratégie claire autre que la présence des forces armées dans la rue », a déclaré Fernando Carrión, politologue à la Faculté latino-américaine des sciences sociales en Équateur.

Le prochain président aura très peu de temps pour introduire des solutions à l’insécurité – seulement les 18 mois restants du mandat de Lasso. Pour l’emporter dimanche, un candidat doit obtenir plus de 50 % des voix ou au moins 40 % avec une avance de 10 points sur son rival le plus proche. Avec des sondages serrés et un champ de candidats surpeuplé, un second tour des élections devrait avoir lieu le 15 octobre.

La plupart des sondages montrent trois candidats en tête d’un groupe de huit : Luisa González, une alliée de gauche de l’ancien président controversé mais très influent, Rafael Correa ; Otto Sonnenholzner, vice-président sous l’administration de Lenín Moreno ; et Jan Topic, un homme d’affaires millionnaire qui se présente pour la première fois aux élections.

González, la seule femme dans la course présidentielle, détenait une large avance au début du mois, surfant sur une vague de victoires pour le parti de Correa lors des élections locales plus tôt cette année. Son message s’est largement concentré sur le retour de la prospérité et de la sécurité relative des années Correa. Mais son avance a glissé depuis l’assassinat, et les sondages montrent une vague de soutien pour davantage de candidats de droite promettant de réprimer le crime, comme Sonnenholzner et Topic. Les messages, en particulier de Topic, font souvent écho à ceux du controversé président salvadorien Nayib Bukele, qui a été loué et critiqué pour avoir utilisé l’incarcération de masse pour faire baisser le taux de meurtres au Salvador.

Le nom de Villavicencio sera également sur le bulletin de vote. Le conseil électoral équatorien a approuvé un remplaçant pour lui — le journaliste Christian Zurita — mais les bulletins avaient déjà été imprimés avec le nom du défunt candidat.

Villavicencio était le dernier d’une série de candidats et de dirigeants politiques assassinés ces derniers mois en Équateur. Le maire de la ville portuaire de Manta a été tué à la fin du mois dernier et un candidat à l’Assemblée nationale a été assassiné une semaine plus tôt à Esmeraldas. Deux autres candidats à la mairie ont été tués plus tôt dans l’année. Moins d’une semaine après la mort de Villavicencio, un dirigeant politique du parti de gauche de l’ancien président Rafael Correa a également été assassiné.

Un Un responsable du renseignement équatorien, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à donner une interview, a déclaré qu’il pensait que les organisations criminelles avaient « déjà montré leur pouvoir ». Mais il a dit qu’il craignait que la prochaine menace ne soit envers les forces armées. Il s’est inquiété d’éventuelles violences le jour des élections dans des endroits sous le contrôle de groupes criminels et a fait valoir que les forces de sécurité du pays n’avaient pas la capacité nécessaire pour réagir.

Un assassinat bouleverse l’Équateur autrefois pacifique quelques jours avant les élections

Le général Fausto Salinas, commandant de la police nationale équatorienne, a déclaré dans une interview que la police et les unités de renseignement militaire surveillaient le pays pour détecter d’autres menaces et n’avaient émis aucune alerte spécifique. Environ 100 000 membres des forces de sécurité ont été déployés à travers le pays pour aider à maintenir l’ordre avant et pendant le vote de dimanche.

« Nous avons un plan », a déclaré Salinas. « Nous mobilisons tout ce que nous avons pour être en mesure de garantir que les élections seront pacifiques. »

Pourtant, les électeurs de Quito la semaine dernière ont déclaré qu’ils avaient même peur de se présenter pour voter, ce qui est obligatoire pour les adultes âgés de 18 à 64 ans. Certains, comme Veronica Proaño, 35 ans, ont peu d’espoir que l’un des candidats puisse mettre fin à la violence. En sirotant un café dans une boulangerie au coin du lieu du meurtre de Villavicencio, Proaño a déclaré qu’elle était toujours indécise.

Psychologue et mère de trois enfants, elle aimerait pouvoir quitter le pays pour élever ses enfants ailleurs. Elle a dit qu’elle avait récemment été cambriolée à sa porte d’entrée par un homme à moto qui lui avait dit de tout remettre.

Juana Racines, 65 ans, qui dirige une entreprise de restauration à proximité, a déclaré qu’elle regrettait d’avoir voté pour Lasso lors des dernières élections. Elle a fait valoir que sa présidence était « faible » et n’a pas fait grand-chose pour empêcher la violence liée à la drogue de se développer dans le pays. Elle avait soutenu Villavicencio et penchait maintenant vers Topic, un outsider politique qui a vanté son expérience avec sa société de sécurité et en tant qu’ancien tireur d’élite et soldat de la Légion étrangère française.