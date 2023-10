L’Équateur vote pour élire un nouveau président | Actualités électorales

Les Équatoriens votent pour choisir leur prochain président, en pesant les promesses d’améliorer l’économie et de contrôler une situation sécuritaire qui ne cesse de s’aggraver, de la part d’un homme d’affaires héritier d’une fortune bananière et d’une gauchiste qui pourrait être la première femme dirigeante du pays.

Les principales préoccupations des électeurs se concentrent en grande partie sur l’économie – qui est en difficulté depuis la pandémie de COVID et a motivé des milliers d’Équatoriens à émigrer – et sur la hausse de la criminalité, notamment l’augmentation des meurtres, des vols et des émeutes dans les prisons.

La violence, que le gouvernement sortant attribue aux gangs de drogue, a atteint un crescendo pendant la campagne avec l’assassinat du candidat anticorruption Fernando Villavicencio, abattu alors qu’il quittait un événement de campagne à Quito en août.

Le jeune homme d’affaires Daniel Noboa, 35 ans, a dirigé un récent sondage, mais au moins deux sondages l’ont placé, ainsi que Luisa González, une protégée de l’ancien président Rafael Correa, dans la marge d’erreur.

González, un ancien député de 45 ans, a remporté 34 pour cent des voix au premier tour. Elle a voté tôt dimanche à Canuto, entourée d’une forte sécurité.

« Nous sommes convaincus que le peuple équatorien votera avec mémoire et cœur pour un pays doté de dignité et de droits », a déclaré González en quittant son bureau de vote.

González a déclaré qu’elle rétablirait les dépenses sociales populaires qui ont caractérisé la décennie au pouvoir de Correa, en promettant des médicaments gratuits, une protection accrue des travailleurs et une aide directe à ceux qui en ont besoin.

Elle a également promis d’utiliser 2,5 milliards de dollars provenant des réserves internationales pour soutenir l’économie.

« À l’heure actuelle, nous n’avons pas de stabilité sociale ou économique. Je m’inquiète pour l’avenir de mes enfants », a déclaré Erika Granja, électrice de González, 43 ans, dans le sud de Guayaquil.

« Je travaille chaque jour pour eux et pour eux, je veux un pays meilleur », a-t-elle déclaré, ajoutant que les gouvernements récents ont « laissé le pays en morceaux ».

Noboa, également ancien député qui a promis la création d’emplois, en particulier pour les jeunes, a été un candidat surprise au second tour, remportant 23 pour cent au premier tour.

Il est le fils du magnat multimillionnaire de la banane, Álvaro Noboa, qui s’est présenté à plusieurs reprises sans succès à la présidence.

« Le peuple veut l’impunité zéro, le peuple veut le progrès, le peuple veut des emplois et les jeunes veulent de l’espoir », a déclaré Noboa après avoir voté à Santa Elena.

« Nous avons besoin de l’espoir d’un candidat préparé et [Noboa] c’est ça », a déclaré Estefano Ruales, 25 ans, étudiant à l’université de Guayaquil. « Nous avons besoin d’espérer qu’il prenne la bonne voie pour améliorer la situation dans notre Équateur. »

Son père, chauffeur de taxi, a été assassiné lors d’un vol il y a sept mois, a déclaré Ruales, et il craint qu’une victoire de González n’aggrave l’insécurité.

Course serrée

Le Conseil électoral national a déclaré vendredi que quelque 825 Équatoriens du Nicaragua, de Russie, de Biélorussie et d’Israël ne pourraient pas non plus voter en raison du manque de présence consulaire ou de la guerre, une décision critiquée par Correa sur les réseaux sociaux.

La candidate de Noboa à la vice-présidence, Verónica Abad, a déclaré qu’elle serait présente au conseil pour surveiller les rapports de vote.

Près de 45 pour cent des Équatoriens éligibles avaient voté à 13 heures, heure locale (18 heures GMT), a déclaré la présidente du conseil Diana Atamaint lors d’une conférence de presse, ajoutant que les autorités examineraient une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une personne marquant plusieurs bulletins de vote dans la province de Sucumbíos.

Le président sortant Guillermo Lasso a convoqué des élections anticipées pour éviter d’être mis en accusation pour avoir ignoré les avertissements de détournement de fonds liés à un contrat dans une entreprise publique. Il a nié les accusations.

Le vainqueur ne gouvernera qu’à partir de décembre prochain jusqu’en mai 2025, date à laquelle le vainqueur des élections régulièrement programmées prendra ses fonctions.

De nombreux électeurs étaient encore indécis dans les derniers jours de la campagne, selon les sondeurs.

Une victoire de Noboa pourrait initialement être perçue comme positive par les investisseurs, mais à plus long terme, les perspectives du marché dépendront des personnes qu’il nommera aux postes les plus élevés, a déclaré Zulfi Ali, gestionnaire de portefeuille pour PGIM.

« Le marché va examiner de très près les politiques, les déclarations initiales ainsi que la composition du gouvernement, notamment dans le cas de Noboa », a déclaré Ali. « Ainsi, même si la première réaction est positive parce qu’il est un candidat pro-business, pro-business et pro-marchés peuvent signifier deux choses différentes. »

González a déclaré que Correa serait son principal conseiller économique, tandis que les deux candidats ont déclaré qu’ils trouveraient un équilibre entre le respect des termes de la dette extérieure de l’Équateur et les besoins de la population.

En matière de sécurité, González s’est engagé à construire une nouvelle prison à l’extérieur de Guayaquil et à reprendre le pays aux criminels, tandis que Noboa a déclaré que les condamnés les plus dangereux devraient être détenus sur des bateaux-prison et qu’il utiliserait la technologie pour lutter contre la criminalité.

Tous deux se sont engagés à renforcer la sécurité dans les ports et les aéroports, points chauds du trafic de drogue.

González bénéficie du soutien du parti Révolution citoyenne de Correa, tandis que Noboa a formé son propre parti – Action nationale démocratique.

Les deux candidats ont tenté de séduire les jeunes durant les derniers jours de la campagne. Environ un quart des 13 millions d’Équatoriens obligés de voter ont entre 18 et 29 ans.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h00 heure locale (12h00 GMT) et fermeront à 17h00 (22h00 GMT). Noboa attendra les résultats dans la ville balnéaire d’Olon, tandis que González a prévu un événement à Quito.