L’Équateur va arrêter les forages pétroliers dans la réserve amazonienne

Les Equatoriens ont choisi d’arrêter de forer du pétrole dans une réserve amazonienne, selon les résultats lundi d’un référendum salué comme un exemple historique de démocratie climatique.

Le « oui » pour l’arrêt de l’exploitation d’un bloc pétrolier dans le parc national de Yasuní, l’une des biosphères les plus diversifiées au monde, a été remporté à 59%, avec 98% des votes comptés par l’instance électorale.

Après des années de demandes de référendum, la plus haute juridiction du pays a autorisé le vote en mai pour décider du sort du « bloc 43 », qui contribue à 12% des 466 000 barils par jour produits par l’Equateur.

Le bloc est situé dans une réserve qui abrite trois des dernières populations autochtones non contactées au monde et une abondance d’espèces végétales et animales.

Le gouvernement du président sortant Guillermo Lasso a estimé une perte de 16 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années si le forage est interrompu.

La réserve abrite les tribus Waorani et Kichwa, ainsi que les Tagaeri, Taromenane et Dugakaeri, qui choisissent de vivre isolés du monde moderne.