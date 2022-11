L’Équateur tient les Pays-Bas à égalité alors que Valence vise le Soulier d’or

Les espoirs de l’Équateur semblent reposer sur les épaules d’Enner Valencia, qui a jusqu’à présent marqué tous les buts de son pays lors de la Coupe du monde 2022. (Photo de François Nel/Getty Images)

AL RAYYAN, Qatar – L’Équateur a poursuivi son bon début de Coupe du monde, revenant d’un but mené pour faire match nul avec les Pays-Bas, 1-1, au Khalifa International Stadium. L’équipe sud-américaine a égalisé grâce à Enner Valencia au début de la seconde période et a franchi une étape importante vers la sortie de la phase de groupes.

Réaction rapide

1. Le changement tactique de l’Équateur porte ses fruits

Après avoir joué avec un défenseur à quatre pour ouvrir le tournoi, l’Équateur a opéré un changement tactique majeur dans sa préparation contre les Pays-Bas avec le défenseur central de Troyes Jackson Porozo entrant dans l’équipe pour remplacer Romario Ibarra, qui a joué principalement sur le côté gauche du milieu de terrain contre le Qatar. .

Lorsque les Pays-Bas ont marqué à peine six minutes – en raison d’une passe en retrait errante de Brighton et de Moises Caicedo de Hove Albion – il semblait que le changement aurait pu se retourner contre lui, mais ce n’était pas le cas. En dehors de ce moment, l’Équateur a contrôlé le reste du match et a obtenu l’égalisation peu après la mi-temps.

Il ne fait aucun doute que l’Équateur devrait être satisfait de la façon dont il a joué, mais être aussi dominant qu’il l’était et ne pas obtenir les trois points ressemble à une occasion manquée. Maintenant, ils affronteront les champions d’Afrique, le Sénégal, qui ont besoin d’une victoire ou d’un match nul pour se qualifier pour la phase à élimination directe pour la deuxième fois de l’histoire et la première fois depuis 2006.

2. Création de chance historiquement faible des Pays-Bas

C’était l’attaque la moins menaçante des Pays-Bas dans un match remontant à plus d’une décennie. Datant de 2010, la pire production de buts attendus (xG) des Pays-Bas sur 187 matchs était de 0,25, selon la base de données TruMedia StatsPerform. Ce n’est qu’à trois reprises qu’il est descendu en dessous de 0,4.

Contre l’Equateur, ils n’ont réussi que 0,07, un rendement historiquement inepte pour une équipe qui ne manque pas de talent offensif. Ce qui nous amène à Cody Gakpo. Sa sublime arrivée précoce – et son deuxième but du tournoi – a sauvé le point pour les Pays-Bas, donnant aux Néerlandais quatre points en deux matchs.

Avec le Qatar en tête, les Néerlandais devraient pouvoir accéder en toute sécurité aux huitièmes de finale après avoir raté le tournoi de 2018, mais il est difficile d’envisager un tournoi en profondeur après cette performance.

3. Montre Soulier d’or pour Enner Valencia

Qui a choisi Enner Valencia comme Soulier d’or ? L’attaquant de Fenerbahce a marqué l’égalisation au début de la seconde période et compte trois buts après deux matchs, après sa performance de deux buts lors de la soirée d’ouverture du tournoi. Cinq buts ont été suffisants pour remporter le Soulier d’or lors de deux des quatre dernières Coupes du monde (2006 et 2010). Il est encore tôt, bien sûr, mais il est sur la bonne voie pour devenir une légende chez lui en Amérique du Sud.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Pays-Bas: A. Noppert 7, J. Timber 6, V. van Dijk 7, N. Ake 7, S. Bergwijn 5, C. Gakpo 7, D. Klaassen5, D. Blind 4, T. Koopmeiners 6, F. de Jong 6 , D.Dumfries 6

Sous-titres : M. Depay 5, S. Berghuis 6, de Roon 6, Weghorst 6

Équateur : H. Galindez 6, F. Torres 8, P. Hincapie 7, M. Estrada 6, E. Valencia 8, A. Preciado 7, G. Plata 6, J. Mendez, M. Caicedo 5, J. Porozo 8

Sous-titres : Sarmiento 6, Ibarra n/a, Rodriguez n/a

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Valence

Il a intensifié quand cela comptait, marquant un but à la 49e minute pour donner à l’Équateur un point important.

Le pire : Bergwijn

Il y a beaucoup de blâme collectif pour la pauvreté des Pays-Bas, mais le retrait de Bergwijn à la mi-temps était justifié après avoir échoué à trouver une grande partie du match en première mi-temps.

Faits saillants et moments marquants

Le but de Gakpo était le seul tir cadré des Pays-Bas.

Valence continue d’être la clé de l’Équateur et est l’un des premiers prétendants au Soulier d’or.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le but de Cody Gakpo à la 6e minute est le but le plus rapide marqué de la Coupe du monde 2022 jusqu’à présent.

– Cody Gakpo : 2e but en Coupe du monde lors de son 2e match de Coupe du monde

– Enner Valencia compte désormais 6 des 13 buts de l’Équateur en Coupe du monde.

– Avec le tirage au sort, le Qatar est la première équipe éliminée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Suivant

Pays-Bas: Les Néerlandais affronteront les hôtes de la Coupe du monde, le Qatar, le 29 novembre à 10 h HE. Pour les Qataris, qui sont déjà absents du tournoi, le match sera une consolation pour une performance par ailleurs médiocre. Pendant ce temps, les Pays-Bas scelleront leur qualification dans les huitièmes de finale.

Équateur : Le match de mardi contre le Sénégal (10 h HE) a toujours figuré comme le match pivot pour l’Équateur et cela reste vrai.