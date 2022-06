L’Équateur secoué par des manifestations déclenchées par la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires

Les troubles ont fait au moins trois morts et près de 100 blessés, selon les chiffres compilés par l’Alliance des organisations pour les droits de l’homme, un groupe national, et ont poussé M. Lasso à déclarer l’état d’urgence dans six des 24 provinces de l’Équateur.

Dans la région amazonienne du pays, le gouvernement affirme avoir perdu le contrôle de la petite ville de Puyo au profit de manifestants brandissant des fusils, des lances et des explosifs. Des responsables gouvernementaux ont également signalé que 18 officiers étaient portés disparus à la suite des affrontements et que d’autres avaient été blessés.

« Nous ne pouvons pas garantir la sécurité publique à Puyo pour le moment, ils ont incendié toute l’infrastructure policière et l’entrée de la ville est assiégée », a déclaré mardi à la presse Patricio Carrillo, le ministre de l’Intérieur.