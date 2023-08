L’Équateur se rend aux urnes sous haute sécurité après le meurtre d’un candidat

Les Équatoriens choisissent un nouveau président lors d’élections anticipées au milieu d’une puissante démonstration de sécurité après l’assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio moins de deux semaines avant le vote.

Les électeurs se dirigent vers les urnes dans un contexte d’augmentation de la criminalité, de la violence et des troubles économiques.

Villavicencio, ancien journaliste et législateur, a été abattu alors qu’il sortait d’un événement de campagne à Quito le 9 août. Six suspects, tous colombiens qui, selon la police, appartiennent à des gangs criminels, sont détenus en lien avec le meurtre. Un autre suspect est décédé des suites de blessures subies lors d’une fusillade.

Flanqué de dizaines de policiers et de forces spéciales de l’armée, le remplaçant de Villavicencio, Christian Zurita, a voté dans un bureau de vote de l’école Republica de Bolivia, dans le nord de Quito, vêtu d’un gilet pare-balles et d’un casque.

Zurita, qui était une amie proche de Villavicencio, est devenue la nouvelle candidate du parti Construye 25 (ou Build 25) une semaine seulement avant le vote. Confrère journaliste d’investigation, il avait lui aussi reçu des menaces de mort, certaines attribuées à des cartels de la drogue liés à des massacres dans les prisons et à un taux d’homicides qui a quintuplé en autant d’années.

« Ce sont des moments difficiles et sombres pour le pays mais nous sommes à la hauteur », a déclaré Zurita aux journalistes.

« Nous affronterons avec détermination [the challenge] faire avancer notre pays selon les principes et les programmes que nous avons proposés.

« Nous devons exposer toutes les menaces possibles contre nous. Rappelez-vous que c’est comme ça qu’ils ont tué Fernando », a-t-il ajouté.

Les candidats se sont engagés à lutter contre la vague de criminalité ainsi qu’à améliorer l’économie en déclin, qui a forcé de nombreux Équatoriens sans travail à migrer.

Le meurtre de Villavicencio, le troisième politicien à être assassiné cette année, semblait être au premier plan dans l’esprit des électeurs dans un bureau de vote de Quito, à quelques mètres seulement de l’endroit où le meurtre a eu lieu.

« Ici, ce dont nous avons besoin, c’est d’un dirigeant qui garantisse avant tout que tous les citoyens puissent se déplacer librement », a déclaré Jose Luis Hernandez, 37 ans.

« Dans l’immeuble voisin, ils ont tué Fernando Villavicencio, ce sont donc des situations que nous, en tant qu’équatoriens – dans un pays qui était autrefois un pays de paix et de tranquillité – n’avons pas vu venir. »

Janet Castro, 55 ans, une enseignante qui a voté pour le candidat pro-marché Otto Sonnenholzner, a déclaré : « Je pense qu’il a un bon plan pour notre sécurité car c’est notre principal problème. Il a aussi de bonnes idées pour notre situation économique.

Lors d’un vote dans la capitale, Lucio Gutiérrez, ancien président et candidat au Parlement, a déclaré que l’Équateur avait besoin d’une aide internationale pour lutter contre les cartels de la drogue mexicains et balkaniques opérant dans le pays.

« L’Équateur saigne à mort, l’Équateur s’effondre, et s’il n’y a pas d’unité entre l’exécutif et le législatif, l’État pourrait s’effondrer, il pourrait devenir un État en faillite. »

Au même bureau de vote, l’ancien ministre de l’Intérieur, Patricio Carrillo Rosero, a nié les accusations selon lesquelles le pays devenait un « narco-État », mais a déclaré que le crime organisé et les économies illégales s’étaient infiltrés dans l’État.

« Nous devons lutter contre la corruption et rompre avec cet agenda d’impunité, c’est fondamental », a-t-il déclaré.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 100 000 soldats ont été déployés à travers le pays pour protéger le processus électoral.

L’élection anticipée a été déclenchée par le président sortant, Guillermo Lasso, en mai pour éviter d’être destitué par un parlement hostile – qu’il a ensuite dissous dans une mesure constitutionnelle.

Celui qui sera élu ne gouvernera que pendant moins d’un an et demi, jusqu’en 2025. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un second tour aura lieu en octobre.