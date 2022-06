L’Équateur rejette les conditions du dialogue des manifestants indigènes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

QUITO, Équateur – De violentes manifestations de la part des peuples autochtones réclamant une variété de changements, y compris une baisse des prix du carburant, ont paralysé la capitale équatorienne et d’autres régions, mais le gouvernement a rejeté mercredi leurs conditions de dialogue. Quito, la capitale, connaît des pénuries de nourriture et de carburant après 10 jours de manifestations au cours desquelles les manifestants se sont parfois heurtés à la police. Après que les responsables ont rejeté les conditions des négociations, le gouvernement des États-Unis a publié un avis exhortant les voyageurs à reconsidérer leur visite dans le pays en raison de « troubles civils et de criminalité ».

Les manifestations font partie d’une grève nationale que la Confédération des nationalités autochtones a commencé le 14 juin pour exiger que les prix de l’essence soient réduits de 45 cents le gallon à 2,10 $, le contrôle des prix des produits agricoles et un budget plus important pour l’éducation. Les manifestations ont été particulièrement violentes dans six provinces du centre-nord du pays sud-américain.

Le leader indigène Leonidas Iza a exigé mardi entre autres que le gouvernement supprime l’état d’urgence dans ces provinces et supprime la présence militaire et policière autour des lieux où les manifestants se sont rassemblés à Quito. Mais le ministre du gouvernement a déclaré mercredi que le gouvernement ne pouvait pas lever l’état d’urgence car cela laisserait « la capitale sans défense ».

« Ce n’est pas le moment de mettre plus de conditions, ce n’est pas le moment d’exiger plus de revendications, c’est le moment de s’asseoir et de parler, nous sommes au dixième jour de grève », a déclaré le ministre Francisco Jiménez à une chaîne de télévision. « Et nous ne pouvons pas continuer à attendre, la capitale ne peut pas continuer à attendre, le pays ne peut pas continuer à attendre. »

Les manifestations ont été caractérisées par des barrages routiers intermittents sur les routes principales des six provinces, tandis que dans la capitale, des groupes de manifestants parcourent la ville en attaquant des véhicules et des civils et en forçant la fermeture de commerces, dont certains ont été pillés. Ils ont également crevé les roues des bus, obligeant les passagers à marcher.

La situation a incité plusieurs ambassades, dont celle d’Allemagne, de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis, à publier une déclaration publique exprimant leurs préoccupations concernant « les droits fondamentaux de tous les citoyens » et appelant les parties à négocier et à parvenir à des « accords concrets ».

Dans l’avis de mercredi du Département d’État américain, les voyageurs ont été mis en garde contre les manifestations et la criminalité généralisées en Équateur, y compris la présence d’organisations criminelles internationales et de gangs.

« Des manifestations publiques peuvent avoir lieu pour une variété de questions politiques et économiques », a déclaré le département. « Les manifestations peuvent entraîner la fermeture des routes locales et des autoroutes principales, souvent sans préavis ni délais de réouverture estimés. Les fermetures de routes peuvent réduire considérablement l’accès aux transports publics et aux aéroports et peuvent perturber les déplacements à l’intérieur et entre les villes.

Les Nations Unies et l’Organisation des États américains font partie des 300 institutions qui ont également appelé le gouvernement et les dirigeants autochtones à parvenir à un accord au moment où le pays fait face à une grave crise sociale, économique et politique.

Le ministre de l’Intérieur, Patricio Carrillo, a déclaré aux journalistes que dans la ville de Puyo, en Amazonie, des manifestants ont attaqué mardi des policiers et des civils « dans des actes absolument irrationnels, avec des explosifs, des armes ancestrales et des armes à feu de type carabine ».