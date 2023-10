L’Équateur limoge de hauts responsables de la sécurité après le meurtre de 7 suspects liés à l’assassinat du candidat à la présidentielle

La violence, imputée par le gouvernement aux gangs de trafiquants de drogue, a fortement augmenté en Équateur ces dernières années et les derniers meurtres semblent souligner la montée de l’anarchie.

Comment l’Équateur est devenu l’un des pays les plus violents d’Amérique latine

Un autre responsable pénitentiaire responsable de la prison où les six ont été tués a été placé en garde à vue pour être interrogé, selon l’annonce du président samedi. Lasso a également ordonné le transfert de six détenus impliqués dans le meurtre de Villavicencio pour leur sécurité.

Cette annonce intervient après que six détenus ont été tués vendredi au pénitencier du Litoral et qu’un autre a été tué samedi dans une prison de Quito.

Il a destitué deux fonctionnaires, le directeur des prisons et le chef de l’unité d’enquête de la police, et a remplacé le chef de la police nationale par Cesar Augusto Zapata Correa, un membre de longue date de la police avec près de 35 ans d’expérience.

Le bureau du procureur général de l’Équateur a également ouvert une enquête sur l’agence pénitentiaire du pays, a annoncé le bureau samedi.

Les procureurs ont déclaré avoir ouvert l’enquête parce que l’agence SNAI n’avait pas exécuté l’ordre de transfert, pour des raisons de sécurité, des six détenus tués vendredi au pénitencier du Litoral.

Villavicencio, un éminent journaliste qui a dénoncé la corruption et le crime organisé, a été abattu alors qu’il quittait un événement de campagne en août. La police a arrêté six personnes ce jour-là et un suspect a été tué. Sept autres suspects ont ensuite été arrêtés.

Lasso rencontrait samedi son cabinet de sécurité et a annulé un prochain voyage en Corée du Sud pour « faire face à la crise du système pénitentiaire », selon son compte officiel sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a déjà promis d’identifier les auteurs intellectuels de l’assassinat de Villavicencio.

Le candidat équatorien à la présidentielle, Fernando Villavicencio, a été tué après avoir quitté un événement de campagne en août. Photo : Reuters

Villavicencio a construit sa carrière en dénonçant la corruption des hommes politiques et des chefs d’entreprise et, avant sa mort, avait dénoncé à la fois la mafia albanaise et un chef du gang Los Choneros qui s’appelle Fito.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré vendredi qu’un rapport d’enquête de la police sur le meurtre de Villavicencio était prêt. Le rapport n’est pas encore public.

Le second tour aura lieu le 15 octobre.

Les deux candidats, l’héritier du monde des affaires Daniel Noboa, qui arrive de peu en tête des sondages, et la gauchiste Luisa González, ont demandé au gouvernement de clarifier les informations sur les meurtres en prison.

Il est peu probable que les meurtres des suspects affectent les intentions de vote pour le second tour, a déclaré l’analyste politique Alfredo Espinosa. Cependant, la clarté sur le responsable de l’assassinat de Villavicencio pourrait, surtout si un homme politique était impliqué, conduire à « un bouleversement éthique et moral dans le pays », a déclaré Espinosa.