L’Equateur Guillermo Lasso dissout le congrès, évitant la destitution

L’effort apparent de la dernière chance pour éviter la destitution pour des accusations de détournement de fonds pourrait marquer le début de la fin pour l’un des rares chefs d’État conservateurs restants en Amérique du Sud et devrait plonger le pays dans une période de troubles politiques.

QUITO, Équateur – Au bord de la destitution, Guillermo Lasso, le président assiégé de l’Équateur, a annoncé mercredi qu’il dissoudrait la législature du pays, passerait au pouvoir par décret et organiserait une nouvelle élection présidentielle dans les six mois.

La plus grande fédération autochtone du pays, un puissant mouvement crédité d’avoir renversé trois anciens présidents équatoriens, a juré de lancer des manifestations de masse en réponse. Mercredi matin, les parlementaires n’ont pas pu pénétrer dans l’Assemblée nationale, bloquée par l’armée et la police.

Lasso applique un mécanisme constitutionnel connu sous le nom de « muerte cruzada » – mort mutuelle – en raison de la « grave crise politique et des troubles sociaux » dans le pays, selon son décret.

C’est une étape radicale, lui permettant de fermer la législature tout en le mettant sur la voie de renoncer à ses fonctions dans environ six mois. Il peut cependant se présenter comme candidat aux élections.

Le mouvement, un décret présidentiel, est effectif immédiatement et ne nécessite pas l’approbation du tribunal. Le décret, quelques jours à peine avant que les législateurs ne votent sur l’opportunité de le destituer, donne à Lasso une dernière bouée de sauvetage politique. Il avait précédemment déclaré qu’il appliquerait la muerte cruzada si les votes semblaient être contre lui.

Lasso, un ancien banquier de 67 ans, a été élu en avril 2021 sur une plate-forme de marché libre, battant un protégé de Rafael Correa, le gauchiste qui a été le président démocrate le plus ancien de l’Équateur et continue d’être une force puissante dans le pays. politique. Mais Lasso a pris ses fonctions alors que le pays luttait pour se remettre économiquement de la pandémie et que les trafiquants de drogue prenaient le contrôle de nombreuses villes.