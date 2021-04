En Équateur, les électeurs ont reçu l’ordre de porter des masques, de porter leur propre désinfectant pour les mains et leurs crayons, de se tenir à une distance de 1,5 mètre des autres et d’éviter tout contact personnel dans les bureaux de vote. Le seul moment où les électeurs ont pu baisser leurs masques était pendant le processus d’identification.

«Je n’ai eu aucun problème, le processus a été rapide et cela ne m’a pas pris plus de cinq minutes. En particulier, je n’ai vu aucun inconvénient majeur ou risque de contagion du coronavirus », a déclaré Roberto Saldívar sur un site de vote à Quito, la capitale de l’Équateur.

Les responsables électoraux au Pérou ont prévu des heures spécifiques pour que les gens votent afin d’éviter la surpopulation des urnes. Mais malgré cette mesure, des foules, y compris des adultes plus âgés, se sont formées à l’extérieur des sites de vote parce qu’il n’y avait pas assez de sondeurs. De nombreuses personnes étaient exaspérées après avoir fait la queue sous le soleil pendant des heures, entourées d’autres personnes qui enfreignaient les directives de distanciation sociale.

Tous les sièges au congrès du Pérou étaient également contestés.

Le second tour de l’Équateur mettait en vedette le candidat de gauche Andres Arauz, qui a mené le premier tour avec plus de 30% des voix exprimées le 7 février, et l’ancien banquier Guillermo Lasso, qui est entré en finale en terminant environ un demi-point de pourcentage devant le candidat environnementaliste et autochtone. Yaku Pérez.

Les premiers résultats publiés par le Conseil électoral équatorien après la clôture du scrutin ont montré Lasso avec environ 54% et Arauz avec un peu moins de 46%, avec environ 37% des votes comptés. Le gagnant remplacera le président Lenín Moreno le mois prochain.

Lasso n’a fait aucune déclaration après que les enquêtes de sortie aient donné des indications mitigées, tandis qu’Arauz, à son quartier général de campagne, haranguait ses partisans avec un microphone à la main.

«Nous allons rester vigilants jusqu’à ce que nous connaissions les résultats officiels dans les prochaines heures», a-t-il dit, les exhortant à «s’organiser, se mobiliser et, le cas échéant, se confronter librement comme notre constitution nous permet … de défendre notre droits. »

Farith Simon, professeur à l’Université de San Francisco de Quito, a déclaré que les gens devraient attendre « avec maturité les résultats officiels et éviter les discours disqualifiants » tout en soulignant qu ‘ »il est clair qu’il y a un grand nombre d’électeurs contre un projet politique et un histoire de 10 à 14 ans », faisant allusion aux gouvernements de Correa et Moreno.

Arauz était soutenu par Correa, auto-exilée, qui reste une force majeure dans la nation andine en difficulté malgré une condamnation pour corruption. Arauz a proposé de faire payer plus d’impôts aux riches, de s’éloigner des accords avec le Fonds monétaire international et de trouver des mécanismes juridiques pour forcer le rapatriement des dépôts financiers que les Équatoriens ont à l’étranger.

Lasso a terminé deuxième des deux derniers concours présidentiels. Il favorise les politiques de libre-échange et le rapprochement de l’Équateur avec les organisations internationales. Il a proposé de porter le salaire minimum à 500 dollars, de trouver des moyens d’inclure davantage de jeunes et de femmes sur le marché du travail et d’éliminer les tarifs sur le matériel agricole.

«Nous souhaitons tous un Equateur d’opportunités, libre et démocratique, où toutes les familles peuvent devenir prospères», a déclaré Lasso après le vote.

Le pays est plongé dans une récession que beaucoup craignent d’aggraver avec le retour des verrouillages en raison de la hausse des cas de COVID-19. L’Équateur a recensé plus de 344 000 cas et plus de 17 200 décès dimanche, selon les données de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

L’élection au Pérou s’est transformée en un concours de popularité au cours duquel un candidat a même expliqué comment il supprimait ses désirs sexuels. Le champ bondé des candidats à la présidentielle est survenu des mois après que le chaos politique du pays a atteint un nouveau niveau en novembre, lorsque trois hommes étaient président en une seule semaine après que l’un d’eux a été destitué par le Congrès pour des allégations de corruption et des manifestations ont forcé son successeur à démissionner en faveur du troisième .

Tous les anciens présidents péruviens qui gouvernaient depuis 1985 ont été pris au piège dans des allégations de corruption, certains emprisonnés ou arrêtés dans leurs hôtels particuliers. L’un est mort par suicide avant que la police ne puisse l’arrêter.

Claudia Navas, analyste des risques politiques, sociaux et de sécurité au sein de la firme mondiale Control Risks, a déclaré que l’élection fragmentée était le résultat d’un système politique qui compte 11 partis qui manquent de beaucoup de cohésion idéologique, conduisant de nombreux électeurs à se décider uniquement lorsqu’ils votent. Elle a déclaré que les Péruviens dans l’ensemble ne font pas confiance aux politiciens, la corruption étant un facteur clé de la désillusion envers le système politique.

Navas a déclaré que les élections au Congrès au Pérou entraîneraient probablement une législature éclatée, aucun parti ne détenant une majorité claire et les alliances politiques resteraient de courte durée. Elle a déclaré que le nouveau Congrès continuerait probablement d’exercer son autorité de destitution pour renforcer sa propre influence et bloquer toute initiative qui menacerait son propre pouvoir.

«Donc, nous continuerons probablement à voir un populisme législatif significatif. Cela implique des mesures qui visent à satisfaire les besoins et les demandes du public à court terme au détriment de la durabilité à moyen et long terme », a déclaré Navas. «Indépendamment de qui gagne, nous pensons qu’il est peu probable que le président termine son mandat en raison de la position de type populiste du Congrès et le risque d’instabilité politique persistera probablement à travers l’administration.»

Pour éviter un second tour en juin, un candidat aurait besoin de plus de 50% des suffrages exprimés dimanche, et des sondages récents ont indiqué que le candidat principal n’obtiendrait probablement qu’un soutien d’environ 15%. Les sondages placent le centriste Yonhy Lescano en tête, suivi du centre-droit George Forsyth, du conservateur Rafael López Aliaga et de Keiko Fujimori, chef de l’opposition et fille de l’ancien président polarisant Alberto Fujimori.

Le Pérou a été parmi les pays les plus durement touchés par le COVID-19, avec plus de 1,6 million de cas et plus de 54 600 décès dimanche.

L’écrivain d’Associated Press Regina Garcia Cano a rapporté cette histoire de Mexico et l’écrivain d’AP Gonzalo Solano a rapporté de Quito.