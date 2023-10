L’Équateur élit l’héritier de la fortune bananière comme nouveau président – ​​NBC Los Angeles

Daniel Noboa, un homme politique inexpérimenté et héritier d’une fortune bâtie sur le commerce de la banane, a remporté dimanche le second tour de l’élection présidentielle en Équateur, qui s’est déroulé dans un contexte de violence sans précédent qui a même coûté la vie à un candidat.

Avec environ 96 % des votes comptés, les responsables électoraux ont déclaré que Noboa détenait 52,2 % des voix, contre 47,8 % pour Luisa González, avocate de gauche et alliée de l’ancien président en exil Rafael Correa. González a reconnu sa défaite lors d’un discours devant ses partisans dimanche soir et a déclaré qu’elle prévoyait d’appeler Noboa pour le féliciter.

Noboa, 35 ans, dirigera l’Équateur pendant une période marquée par des violences sans précédent dues au trafic croissant de drogue dans le pays. Tout au long de la campagne, les Équatoriens, qui doivent désormais continuellement surveiller leurs arrières et limiter la fréquence à laquelle ils quittent leur domicile, avaient une revendication universelle : la sécurité.

Le malaise national a commencé lorsque la violence a éclaté il y a environ trois ans, mais il a atteint un niveau impensable lorsque Fernando Villavicencio a été tué le 9 août alors qu’il quittait un rassemblement électoral.

La carrière politique de Noboa a débuté en 2021, lorsqu’il a obtenu un siège à l’Assemblée nationale et présidé sa commission de développement économique. L’homme d’affaires formé aux États-Unis a ouvert une société d’organisation d’événements à l’âge de 18 ans, puis a rejoint la société Noboa Corp. de son père, où il a occupé des postes de direction dans les domaines du transport maritime, de la logistique et du commerce.

Son père, Álvaro Noboa, est l’homme le plus riche d’Équateur grâce à un conglomérat qui a commencé dans la culture et le transport de bananes – la principale culture de l’Équateur – et qui comprend aujourd’hui plus de 128 entreprises dans des dizaines de pays. L’aîné Noboa s’est présenté cinq fois sans succès à la présidence.

Le mandat du nouveau président ne durera que jusqu’en mai 2025, soit la durée restante du mandat du président Guillermo Lasso. Il a écourté son mandat lorsqu’il a dissous l’Assemblée nationale du pays en mai, alors que les législateurs menaient une procédure de destitution contre lui pour des irrégularités présumées dans un contrat conclu avec une entreprise publique.

Lasso, un ancien banquier conservateur, s’est constamment heurté aux législateurs après son élection en 2021 et a décidé de ne pas se présenter aux élections spéciales. Dimanche, il a appelé les Équatoriens à organiser des élections pacifiques et à réfléchir à ce qui est « le mieux pour leurs enfants, leurs parents et le pays ». Il a déclaré que les électeurs ont la sagesse « de bannir la démagogie et l’autoritarisme alors qu’ils envisagent un avenir de paix et de bien-être pour tous ».

Sous la direction de Lasso, les morts violentes ont explosé, atteignant 4 600 en 2022, le chiffre le plus élevé de l’histoire du pays et le double du total de 2021. La police nationale a recensé 3 568 morts violentes au cours du premier semestre 2023.

La montée de la violence est liée au trafic de cocaïne. Les cartels mexicains, colombiens et balkaniques se sont implantés en Équateur et opèrent avec l’aide de gangs criminels locaux.

« Je n’attends pas grand-chose de cette élection », a déclaré dimanche Julio Ricaurte, un ingénieur de 59 ans, près d’un des centres de vote du nord de Quito, la capitale. « D’abord parce que le président aura peu de temps pour faire quoi que ce soit, et ensuite parce que l’Assemblée (nationale) de notre pays est une organisation qui empêche quiconque accède au pouvoir de gouverner. »

Noboa et González, qui ont tous deux exercé de courtes fonctions en tant que législateurs, se sont qualifiés pour le second tour en devançant six autres candidats au premier tour de l’élection le 22 août. Le remplaçant de Villavicencio a terminé à la troisième place.

Un groupe important d’officiers militaires et policiers ainsi que d’agents de sécurité privés ont protégé Noboa lorsqu’il a voté à Olón, une communauté située sur la côte centrale du Pacifique du pays. Il portait un gilet pare-balles.

Le Département d’État américain a publié en juin 2023 un avis aux voyageurs recommandant aux touristes de visiter le pays avec une prudence accrue.

« Je crois que la tendance est irréversible et aujourd’hui, nous commençons à construire un nouvel Équateur », a-t-il déclaré au centre de vote, faisant allusion avec assurance à une victoire.

González, avocate, était inconnue de la plupart des électeurs jusqu’à ce que le parti de Correa, son mentor, la choisisse comme candidate à la présidentielle. Elle a occupé divers postes gouvernementaux au cours de la présidence de Correa, qui a duré dix ans, et a été législatrice de 2021 à mai.

Au début de la campagne, elle avait annoncé que Correa serait son conseiller, mais elle a récemment cherché à prendre ses distances afin de courtiser les électeurs opposés à l’ancien président, qui reste une force majeure en Équateur bien qu’il ait été reconnu coupable de corruption en Équateur. 2020 et condamné par contumace à huit ans de prison. Il vit depuis 2017 dans la Belgique natale de sa femme.

Le commandant de la police nationale, le général César Zapata, a déclaré dimanche que les autorités avaient enquêté sur deux informations faisant état d’engins explosifs à l’extérieur de Quito et les avaient considérées comme fausses. Il a également indiqué que 174 personnes avaient été arrêtées pour violation de l’interdiction de vente d’alcool le jour du scrutin.

Rosa Amaguaña, une vendeuse de fruits et légumes de 62 ans, a déclaré dimanche que la sécurité « est la première chose qui doit être résolue » par le prochain président.

« J’espère que le pays changera », a déclaré Amaguaña. « Oui il peut. Le prochain président doit être capable de faire même de petites choses.»

Garcia Cano a rapporté de Caracas, au Venezuela.