L’Equateur devrait continuer à impressionner contre les Pays-Bas

Après la victoire 2-0 de l’Équateur sur le pays hôte du Qatar lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, ils tenteront de faire mieux en obtenant un résultat positif contre les Pays-Bas.

La victoire de l’Équateur dimanche contre le Qatar ne peut être surestimée. Bien que le pays hôte ait été pauvre dès le début du match, les Équatoriens ont profité de la nervosité des Qataris lors de la grande occasion. Gustavo Alfaro, l’entraîneur argentin de l’Équateur depuis 2020, est passé à un rare système 4-4-2. Cela a parfaitement fonctionné car l’équipe a su rester compacte défensivement et a permis des transitions rapides vers l’attaque.

En revanche, les Pays-Bas ont remporté un match sans inspiration contre le Sénégal. Après ce match, l’Équateur doit se sentir confiant pour obtenir un bon résultat contre les puissances européennes vendredi.

Il sera intéressant de voir si Alfaro reste avec une formation 4-4-2. Il pourrait revenir avec son alignement habituel en 4-3-3 et avoir trois milieux de terrain défensifs devant la paire d’arrières centraux de Félix Torres et Piero Hincapié. Les deux étaient impressionnants dimanche. Revenir à cette formation pourrait signifier le retour de Carlos Gruezo au milieu de terrain central. Il a été étonnamment exclu de la formation de départ. Jhegson Méndez de LAFC est venu en place dans ce rôle défensif central et a très bien fait la liaison avec les ailiers et les attaquants rapides.

Un retour de Gruezo pourrait signifier Moisés Caicedo sur le côté gauche de ce milieu de terrain et Méndez sur le côté droit. Cette formation permettrait à Caicedo de progresser dans l’attaque et d’aider à envoyer des balles aux ailiers et aux attaquants comme Enner Valencia en forme.

Comment l’Equateur se positionne contre les Pays-Bas

Les Pays-Bas ont une forme défensive solide mais le Sénégal a su les prendre au dépourvu lors de la contre-attaque. Le Sénégal a eu quelques bonnes occasions de marquer tout au long du match mais il manquait un attaquant clinique et une touche finale précise près du but.

C’est quelque chose que l’Equateur a. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, ils étaient connus pour être mortels en contre-attaque en raison de la rapidité des ailiers et des arrières latéraux. Ils sont également une menace sur les coups de pied arrêtés, leurs grands défenseurs centraux étant plus que capables de marquer des situations de ballon mort. Alfaro fait jouer à l’équipe un style compact qui laisse très peu d’espace entre les lignes permet à cette équipe de passer très rapidement de la défense à l’attaque. Les arrières latéraux, Pervis Estupiñán, à gauche, et Ángelo Preciado, à droite, sont très dangereux à l’attaque.

On a vu ce type de jeu tout au long du match contre le Qatar. Les hôtes ont eu du mal à sortir de leur moitié de terrain. Le deuxième but où Preciado a croisé le ballon pour un brillant but de la tête de Valence a montré l’efficacité du style de jeu compact. Alfaro a développé ce style tout au long de son règne de deux ans à la tête de La Tri.

En termes de buts, Valence susmentionné a apporté sa forme de buteur de club avec Fenerbahçe à la Coupe du monde. Il a été brillant, faisant le lien avec le milieu de terrain et attirant la défense qatarie. L’ancien homme de West Ham était également toujours aux bons endroits dans la surface de réparation, donnant du fil à retordre à la défense adverse. Il n’est pas étonnant qu’il soit le meilleur buteur de la Süper Lig turque cette saison pour les leaders actuels de la ligue. Le meilleur buteur de tous les temps pour l’équipe nationale a apporté ce facteur X en tête pour l’Équateur. C’est quelque chose auquel les Pays-Bas devront faire attention et qu’ils n’ont pas eu à gérer contre le Sénégal.

Les Pays-Bas sont un test beaucoup plus fort pour les Sud-Américains. S’ils restent fidèles à leur style de jeu, ils peuvent obtenir une victoire surprise et passer aux huitièmes de finale avec un match à jouer dans le groupe A.