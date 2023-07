L’Équateur déclare l’état d’urgence face à la flambée de violence dans les prisons

L’Équateur a annoncé mardi l’état d’urgence dans toutes ses prisons après une série d’incidents violents, notamment des fusillades et des explosions, qui se sont produits dans l’une de ses prisons les plus dangereuses.

La mesure – le deuxième état d’urgence que le président Guillermo Lasso a décrété en moins de 24 heures – sera en vigueur pendant 60 jours et ordonne la mobilisation immédiate de l’armée et de la police dans le but de reprendre le contrôle des prisons.

Lundi, Lasso a signé un décret établissant un état d’urgence similaire dans les provinces de Los Ríos et Manabí après l’assassinat du maire de la ville de Manta, Agustín Intriago, un événement qui a choqué les Équatoriens.

L’annonce intervient après que des affrontements ont éclaté dans la prison de Litoral samedi après-midi et se sont intensifiés jusqu’aux premières heures de dimanche, avec des coups de feu et des explosions entendus par des personnes dans les zones résidentielles voisines. Les premiers affrontements ont fait au moins six morts et 11 blessés. Les troubles se sont intensifiés depuis lors, bien que les autorités n’aient pas fourni d’informations à jour.

La prison Litoral est située à l’intérieur d’un complexe pénitentiaire à Guayaquil, à 260 km au sud-est de Quito. Il a une capacité d’environ 9 500 détenus, mais au premier trimestre de cette année, il a dépassé ce nombre de près de 3 000.

Elle est considérée comme l’une des prisons les plus dangereuses d’Équateur. Une bataille de gangs en 2021 a tué 119 détenus. En avril, une émeute a tué 12 détenus et en a blessé trois.

Pendant ce temps, les prisonniers de 13 autres prisons ont déclaré une grève de la faim lundi et détiennent une centaine de gardiens de prison pour exiger de meilleures conditions sanitaires et de la nourriture, entre autres.