L’Équateur déclare contrôler ses prisons et libère des otages après le déclenchement d’une “guerre” contre les gangs de drogue

Quito — Les forces de sécurité équatoriennes ont repris dimanche le contrôle de plusieurs prisons tombées aux mains de membres de gangs, après avoir obtenu la libération de plus de 200 responsables retenus en otages à l’intérieur des prisons. La crise sécuritaire latente dans le pays a éclaté la semaine dernière alors que le gouvernement et les puissants gangs de narco ont déclaré une guerre totale les uns sur les autres, après l’évasion de prison d’un dangereux baron de la drogue.

Les détenus se sont révoltés dans les prisons où des gangs exercent un contrôle démesuré, prenant en otage les gardiens de prison et les employés administratifs, tandis que dans les rues, une vague de violence a fait 19 morts.

Des images non vérifiées de pillages, de meurtres brutaux et d’autres attaques diffusées sur les réseaux sociaux ont semé la terreur dans la population.

“Dieu merci, nous sommes tous sortis sains et saufs”

Dimanche, l’armée a partagé des vidéos montrant les explosions des murs de la prison et a déclaré “le contrôle total” d’une prison de la ville de Cuenca où 61 employés étaient retenus en otages, selon le maire. Ils ont également partagé des images de centaines de détenus intimidés, torse nu et pieds nus, allongés sur le sol dans plusieurs prisons.

Des soldats équatoriens montent la garde sur les détenus dans la cour après avoir pris le contrôle de la prison de Ceunca, à Cuenca, en Équateur, sur une photo distribuée le 14 janvier 2024. Forces armées de l’Équateur/Document/Reuters



“Nous avons repris le contrôle de six centres” et nous sommes en train de prendre le contrôle d’une dernière prison à Cotopaxi, qui a été le théâtre de massacres brutaux ces dernières années, a déclaré le général Pablo Velasco à Caracol TV.

Les autorités ont annoncé la libération de 201 gardiens de prison et fonctionnaires administratifs des prisons de sept provinces.

Le président Daniel Noboa a célébré ces libérations dans une publication sur les réseaux sociaux.

“Félicitations au travail patriotique, professionnel et courageux des forces armées, de la police nationale et du SNAI… pour obtenir la libération des gardiens de prison et du personnel administratif détenus dans les centres de détention d’Azuay, Canar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro et Loja”, a-t-il écrit.

Nous sommes responsables du contrôle des prisonniers du pays Félicitations aux forces armées et à la police nationale. Nous nous engageons à restaurer la paix pour tous les Équatoriens pic.twitter.com/4MX0FQooLd – Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) 14 janvier 2024

Des images diffusées par la police montraient les gardiens, pour beaucoup en larmes, épuisés et soutenus par leurs collègues peu après leur libération.

“Nous sommes libres… Dieu merci, nous sommes tous sortis sains et saufs”, a déclaré un employé de la prison dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, agitant le drapeau équatorien devant une prison de la province méridionale de Cotopaxi.

Que s’est-il passé en Équateur ?

Autrefois bastion de paix entre grands producteurs de cocaïne, l’Équateur est plongé dans la crise après des années d’expansion des cartels transnationaux qui utilisent ses ports pour expédier la drogue vers les États-Unis et l’Europe.



Le président équatorien déclare que son pays est en guerre contre les gangs de drogue

La dernière crise a été déclenchée par l’évasion de la prison de Guayaquil de l’un des chefs de gangs de stupéfiants les plus puissants du pays, José Adolfo Macias, connu sous le pseudonyme de “Fito”, qui dirigeait le principal gang du pays “Los Choneros”.

Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence et le couvre-feu, exaspérant les gangsters qui ont déclaré la « guerre » aux civils et aux forces de sécurité.

Noboa a déclaré à son tour que le pays était “en état de guerre” contre 22 gangs.

Il a déployé dans les rues plus de 22 000 membres des forces de sécurité, qui ont fouillé et déshabillé les jeunes hommes à la recherche de tatouages ​​les identifiant comme membres de l’un des gangs.

Un agent de la Police nationale équatorienne escorte l’un des nombreux membres présumés du gang criminel « Los Lobos » capturés lors d’une opération de police après avoir attaqué un poste de police à Guayaquil, en Équateur, le 14 janvier 2024. YURI CORTEZ/AFP/Getty



Les autorités ont fait état de plus de 1 300 arrestations, de huit « terroristes » tués et de 27 prisonniers évadés repris au cours de l’opération. Deux policiers ont également été tués.

“Nous allons gagner”, promet le dirigeant équatorien

Noboa a juré de ne pas céder devant les violences, donnant l’ordre de “neutraliser” les groupes criminels responsables.

“Je crois que nous allons gagner et je n’arrêterai pas de me battre jusqu’à ce que nous y parvenions”, a-t-il déclaré vendredi à la BBC.

Les gangs de narcoteurs utilisent souvent les prisons comme bureaux criminels, d’où ils gèrent le trafic de drogue, ordonnent des assassinats, administrent les produits du crime et se battent jusqu’à la mort avec leurs rivaux pour le pouvoir.

C’est dans les prisons que se déroulent une grande partie des guerres de gangs, avec des affrontements brutaux entre détenus faisant plus de 460 morts, dont beaucoup décapités ou brûlés vifs, depuis février 2021.

Le taux de meurtres en Équateur a quadruplé entre 2018 et 2022, à mesure que les gangs criminels ont pris pied dans le pays.

L’année dernière a été la pire à ce jour, avec 7 800 meurtres et un nombre record de 220 tonnes de drogue saisies.

Noboa a annoncé son intention de construire deux prisons à sécurité “super maximale” d’une capacité de plus de 3 000 personnes, avec des propositions pour de futurs “navires-prison” également sur la table.