Le Conseil électoral en Équateur n’a pas déclaré vainqueur du concours pour remplacer le président Lenín Moreno le mois prochain, mais les résultats publiés par l’agence ont montré que l’ancien banquier Guillermo Lasso avec environ 53% des voix et le gauchiste Andrés Arauz avec 47%, avec plus de 93% des votes comptés. Arauz avait mené le premier tour de scrutin avec plus de 30% le 7 février, tandis que Lasso se qualifiait pour la finale en terminant environ un demi-point de pourcentage devant l’écologiste et candidat autochtone Yaku Pérez.

Arauz a concédé l’élection, tout comme son principal soutien, Correa, qui reste une force en Équateur malgré une condamnation pour corruption alors qu’il vivait en exil en Belgique hors de la portée des procureurs équatoriens. Moreno était également un allié de Correa mais s’est retourné contre lui pendant son mandat.

« Sincèrement, nous pensions que nous gagnerions, mais nos prévisions étaient fausses », a tweeté Correa. «Bonne chance à Guillermo Lasso, son succès sera celui de l’Équateur. Je vous demande seulement d’arrêter la guerre, qui détruit des vies et des familles.

Correa, qui a supervisé un boom économique avant que le pays ne connaisse un ralentissement à partir de 2015, a été condamné par contumace l’année dernière à huit ans de prison pour son rôle dans ce que les procureurs ont décrit comme un stratagème élaboré qui exigeait des millions de dollars des hommes d’affaires en échange du contrats de grands projets d’infrastructure entre 2012 et 2016. Il qualifie les allégations de fausses accusations à des fins politiques.

Lasso a terminé deuxième des deux précédents concours présidentiels. Il favorise les politiques de libre-échange et le rapprochement de l’Équateur avec les organisations internationales. Au cours de la campagne, il a proposé d’augmenter le salaire minimum à 500 dollars, de trouver des moyens d’inclure davantage de jeunes et de femmes sur le marché du travail et d’éliminer les tarifs sur le matériel agricole.

«Pendant des années, j’ai rêvé de la possibilité de servir les Équatoriens pour que le pays progresse, pour que nous puissions tous vivre mieux», a déclaré Lasso devant une salle pleine de supporters malgré les directives de distanciation sociale dans la ville portuaire de Guayaquil. «Aujourd’hui, vous avez résolu qu’il en soit ainsi.»

Accompagné de son épouse, María de Lourdes Alcívar, Lasso a déclaré qu’à compter de la journée d’inauguration le 24 mai, il se consacrera «à la construction d’un projet national qui continue à écouter tout le monde, car ce projet sera le vôtre».

Malgré sa position conservatrice déclarée sur des questions telles que l’égalité du mariage, il a promis d’accepter d’autres points de vue. Il devait arriver lundi à Quito, la capitale.

L’Équateur est plongé dans une récession que beaucoup craignent d’aggraver avec le retour des verrouillages en raison d’un pic des cas de COVID-19. L’Équateur a recensé plus de 344 000 cas et plus de 17 200 décès dimanche, selon les données de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

La tâche principale du nouveau président sera de «dépolariser le pays», a déclaré Grace M. Jaramillo, professeure auxiliaire à l’Université de la Colombie-Britannique dont les recherches portent sur l’Amérique latine. «Il n’y aura aucun signe de gouvernance si le nouveau gouvernement n’atteint pas et ne crée pas une plate-forme où des accords avec l’Assemblée (nationale) sont possibles.»

Au Pérou, les experts ne s’attendaient pas à des résultats électoraux complets rapidement. L’élection présidentielle s’est transformée en un concours de popularité dans lequel un candidat a même expliqué comment il supprime ses désirs sexuels. Le champ bondé des candidats à la présidentielle est venu des mois après que le chaos politique du pays a atteint un nouveau niveau en novembre, lorsque trois hommes étaient président en une seule semaine après que l’un d’eux a été destitué par le Congrès pour des allégations de corruption et des manifestations ont forcé son successeur à démissionner en faveur du troisième .

Tous les anciens présidents péruviens qui gouvernaient depuis 1985 ont été piégés dans des allégations de corruption, certains emprisonnés ou arrêtés dans leurs hôtels particuliers. L’un est mort par suicide avant que la police ne puisse l’arrêter.

Claudia Navas, analyste des risques politiques, sociaux et de sécurité au sein de la société mondiale Control Risks, a déclaré que l’élection fragmentée était le résultat d’un système politique qui compte 11 partis manquant de cohésion idéologique. Elle a déclaré que les Péruviens dans l’ensemble ne font pas confiance aux politiciens, la corruption étant un facteur clé de la désillusion envers le système politique.

Navas a déclaré que les élections au Congrès entraîneraient probablement une législature éclatée, aucun parti ne détenant une majorité claire et les alliances politiques resteraient de courte durée. Elle a déclaré que le nouveau Congrès continuerait probablement d’exercer son autorité de destitution pour renforcer sa propre influence et bloquer toute initiative qui menacerait son propre pouvoir.

«Donc, nous continuerons probablement à voir un populisme législatif important. Cela implique des mesures qui visent à satisfaire les besoins et les demandes du public à court terme au détriment de la durabilité à moyen et long terme », a déclaré Navas. «Indépendamment de qui gagne, nous pensons qu’il est peu probable que le président termine son mandat en raison de la position de type populiste du Congrès et le risque d’instabilité politique persistera probablement à travers l’administration.

Pour éviter un second tour en juin, un candidat aurait besoin de plus de 50% des voix, et un sondage de sortie a indiqué que le candidat principal n’obtiendrait qu’un soutien d’environ 16%. Selon le sondage, l’enseignant conservateur de gauche Pedro Castillo était le favori, suivi de l’économiste de droite Hernando de Soto et de Keiko Fujimori, chef de l’opposition et fille de l’ancien président polarisant Alberto Fujimori.

Le pays est parmi les plus durement touchés par le COVID-19, avec plus de 1,6 million de cas et plus de 54 600 décès dimanche.

L’écrivain d’Associated Press Regina Garcia Cano a rapporté cette histoire de Mexico et l’écrivain d’AP Gonzalo Solano a rapporté de Quito.