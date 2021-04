Les pays sud-américains ont tenu des élections dimanche dans le cadre de mesures de santé publique strictes au milieu d’une pandémie de coronavirus en hausse qui a provoqué de nouveaux verrouillages et exacerbé un sentiment général de fatigue. Le Pérou, qui a également élu un nouveau Congrès, a signalé son plus grand nombre de décès par jour de COVID-19 au moment où les électeurs se rendaient aux urnes.

La victoire de l’ancien banquier Guillermo Lasso en Équateur est intervenue après que moins d’un demi-point de pourcentage l’ait mis devant un autre candidat et lui a permis de revendiquer une place lors du second tour de dimanche. Le résultat rompt les années du pays sous le soi-disant Correismo, un mouvement étiqueté d’après l’ancien président Rafael Correa qui a gouverné l’Équateur de 2007 à 2017, est devenu de plus en plus autoritaire dans les dernières années de sa présidence et a été condamné à la prison l’année dernière pour corruption. scandale.

L’histoire continue sous la publicité

Le protégé de Correa, Andrés Arauz, s’est facilement présenté au concours pour remplacer le président Lenín Moreno, qui a choisi de ne pas se faire réélire. Moreno était également un allié de Correa mais s’est retourné contre lui pendant son mandat. Au second tour, Lasso a profité du mécontentement envers Correa et ses alliés, mais il aura affronté un bloc Correista fort au congrès.

«La première action sera de remettre de l’ordre dans l’économie, de promouvoir les investissements et de créer des emplois afin que tous les Équatoriens n’émigrent pas, ne restent pas en Équateur et réalisent les rêves qu’ils souhaitent pour leurs familles ici», a déclaré Lasso lors d’une conférence de presse lundi.

Il a dit que sa politique d’immigration est double, défendant les Équatoriens à l’étranger «mais en même temps, agissant aussi humainement avec les Vénézuéliens qui sont arrivés en Équateur.[…]Nous ne pouvons pas être aussi inconséquents en demandant un bon traitement pour les Équatoriens vivant à l’étranger et maltraitant les étrangers vivant en Équateur; nous devons être cohérents »et chercherons à travailler avec les Nations Unies.

L’histoire continue sous la publicité

L’Équateur fait partie des pays qui ont connu un afflux d’immigrants vénézuéliens qui ont quitté leur pays en difficulté à la recherche de meilleures opportunités.

Interrogé sur sa future politique internationale, Lasso a déclaré qu’il promouvrait le multilatéralisme le plus large en tant que démocrate «avec un projet qui vise le bien-être du peuple équatorien».

«Cette définition de la gauche et de la droite est un réductionnisme en désuétude à l’heure actuelle», a-t-il déclaré.

Les responsables électoraux n’ont pas officiellement déclaré vainqueur, mais Arauz a concédé l’élection dimanche et au moins un chef d’État a félicité Lasso pour le résultat.

L’économiste Nikhil Sanghani de la société Capital Economics a écrit lundi que l’Assemblée nationale divisée «pourrait édulcorer» certaines des politiques de Lasso, mais que les préoccupations concernant «un changement vers une politique interventionniste sous Arauz» devraient céder la place au soulagement que le populisme de gauche a fait. pas prévaloir.

L’histoire continue sous la publicité

«Le Lasso, plus favorable au marché, semble prêt à entretenir des relations amicales avec le (Fonds monétaire international), et se concentrera probablement sur l’amélioration des finances publiques», a écrit Sanghani. « … Notre meilleure hypothèse est que le nouveau gouvernement poursuivra une austérité budgétaire plus modérée, ce qui empêcherait le ratio dette publique / PIB de monter en flèche, mais ne le ferait pas non plus baisser comme le FMI l’attend. »

La pandémie a paralysé 70% des entreprises en Équateur l’année dernière et a porté le taux de chômage du pays à près de 68%. Le pays avait déjà connu un ralentissement économique amorcé en 2015, largement tiré par la baisse des prix du pétrole.

De même, au Pérou, deuxième producteur mondial de cuivre, l’économie a connu une spirale descendante lorsqu’un verrouillage de plus de 100 jours au début de la pandémie a laissé environ 7 millions de personnes au chômage. Mais contrairement à l’Équateur, les élections de dimanche n’ont apporté aucune clarté sur l’avenir du pays.

L’histoire continue sous la publicité

Dix-huit candidats à la présidentielle ont transformé l’élection en un concours de popularité dans lequel un candidat ultra-conservateur a même expliqué comment il supprimait ses désirs sexuels. Mais aucun n’a obtenu plus de 50% de soutien nécessaire pour éviter un second tour le 6 juin.

Les responsables électoraux ont déclaré lundi que le gauchiste Pedro Castillo avait 18,9% de soutien, avec 90% des bulletins de vote traités. Il a été suivi par le leader de l’opposition Keiko Fujimori avec 13,2%, l’économiste de droite Hernando de Soto avec 11,86% et l’homme d’affaires ultra-conservateur Rafael López Aliaga avec 11,83%.

La compétition présidentielle bondée est survenue des mois après que le chaos politique du pays a atteint un nouveau niveau en novembre, lorsque trois hommes étaient président en une seule semaine après que l’un d’eux a été destitué par le Congrès pour des allégations de corruption et des manifestations ont forcé son successeur à démissionner en faveur du troisième.

L’histoire continue sous la publicité

Simultanément, le pays a été parmi les plus durement touchés par le COVID-19, avec plus de 1,6 million de cas et plus de 54 600 décès dimanche.

Castillo, un enseignant rural, a proposé de réécrire la constitution du Pérou et d’expulser tous les immigrants vivant illégalement dans le pays, une initiative visant la vague de Vénézuéliens qui ont cherché refuge dans la crise de leur pays d’origine. Il souhaite également nationaliser les domaines minier, pétrolier et énergétique.

Le résultat peut alarmer les investisseurs.

«Ce résultat est une surprise et pourrait mettre les marchés financiers péruviens sur le dos», a écrit Sanghani. «Les sondages suggèrent qu’aucun candidat à la présidentielle n’a obtenu plus de 20% des voix, et le vainqueur devra faire face à un congrès divisé. Il y a un risque que le système politique fracturé entrave la réponse du Pérou à la pandémie. »

L’histoire continue sous la publicité

Les responsables péruviens ont déclaré dimanche que le COVID-19 avait tué 384 personnes un jour plus tôt, le plus grand nombre de morts en une seule journée de la pandémie.

Les hôpitaux sont à pleine capacité et les personnes malades meurent à la maison. Pendant ce temps, la campagne de vaccination a connu de maigres progrès et a été entraînée dans un scandale dans lequel des personnes riches et bien connectées, y compris un ancien président, ont été secrètement vaccinées avant tout le monde.

Tous les anciens présidents péruviens qui gouvernaient depuis 1985 ont été pris au piège dans des allégations de corruption, certains emprisonnés ou arrêtés dans leurs hôtels particuliers. L’un est mort par suicide avant que la police ne puisse l’arrêter.

Fujimori est la fille de l’ancien président polarisant Alberto Fujimori. Il purge une peine de 25 ans pour corruption et meurtres de 25 personnes. Elle a promis de libérer son père si elle gagnait.

L’histoire continue sous la publicité

Claudia Navas, analyste des risques politiques, sociaux et de sécurité au sein de la société mondiale Control Risks, a déclaré que les Péruviens dans l’ensemble ne font pas confiance aux politiciens, la corruption étant un facteur clé de la désillusion envers le système politique. Elle a déclaré que le nouveau congrès continuera probablement d’exercer son autorité de destitution pour renforcer sa propre influence et bloquer toute initiative qui menace son propre pouvoir.

«Quel que soit le vainqueur, nous pensons qu’il est peu probable que le président termine son mandat en raison de la position de type populiste du Congrès et que le risque d’instabilité politique persistera probablement à travers l’administration». Dit Navas.

Garcia Cano a rapporté de Mexico. L’écrivain d’Associated Press Franklin Briceno a contribué à ce rapport depuis Lima, au Pérou.