Un homme d’affaires conservateur semblait se diriger vers la présidence équatorienne, les électeurs rejetant le mouvement de gauche lancé par l’ancien président Rafael Correa il y a plus de dix ans.

Le Conseil électoral en Équateur n’a pas déclaré vainqueur du concours pour remplacer le président Lenín Moreno le mois prochain, mais les résultats publiés par l’agence ont montré que l’ancien banquier Guillermo Lasso avec environ 53% des voix et le gauchiste Andrés Arauz avec 47%, avec plus de 93% des votes comptés.

Arauz avait mené le premier tour de scrutin avec plus de 30% le 7 février, tandis que Lasso se qualifiait pour la finale en terminant environ un demi-point de pourcentage devant l’écologiste et candidat autochtone Yaku Pérez.

Arauz a concédé l’élection, tout comme son principal soutien, Correa, qui reste une force en Équateur malgré une condamnation pour corruption alors qu’il vivait en exil en Belgique hors de la portée des procureurs équatoriens. Moreno était également un allié de Correa mais s’est retourné contre lui pendant son mandat.

« Sincèrement, nous pensions que nous gagnerions, mais nos prévisions étaient fausses », a tweeté Correa. «Bonne chance à Guillermo Lasso, son succès sera celui de l’Équateur. Je vous demande seulement d’arrêter la guerre, qui détruit des vies et des familles.

Correa, qui a supervisé un boom économique avant que le pays ne connaisse un ralentissement à partir de 2015, a été condamné par contumace l’année dernière à huit ans de prison pour son rôle dans ce que les procureurs ont décrit comme un stratagème élaboré qui exigeait des millions de dollars des hommes d’affaires en échange du contrats de grands projets d’infrastructure entre 2012 et 2016. Il qualifie les allégations de fausses accusations à des fins politiques.

Politiques de libre marché

Lasso a terminé deuxième des deux précédents concours présidentiels. Il favorise les politiques de libre-échange et le rapprochement de l’Équateur avec les organisations internationales. Au cours de la campagne, il a proposé d’augmenter le salaire minimum à 500 dollars (420 euros), de trouver des moyens d’inclure davantage de jeunes et de femmes sur le marché du travail et d’éliminer les tarifs sur le matériel agricole.

«Pendant des années, j’ai rêvé de la possibilité de servir les Équatoriens pour que le pays progresse, pour que nous puissions tous vivre mieux», a déclaré Lasso devant une salle pleine de supporters malgré les directives de distanciation sociale dans la ville portuaire de Guayaquil. «Aujourd’hui, vous avez résolu qu’il en soit ainsi.»

Accompagné de son épouse, María de Lourdes Alcívar, Lasso a déclaré qu’à compter de la journée d’inauguration le 24 mai, il se consacrera «à la construction d’un projet national qui continue à écouter tout le monde, car ce projet sera le vôtre».

Malgré sa position conservatrice déclarée sur des questions telles que l’égalité du mariage, il a promis d’accepter d’autres points de vue. Il devait arriver lundi à Quito, la capitale.

Récession profonde

L’Équateur est plongé dans une récession que beaucoup craignent d’aggraver avec le retour des verrouillages en raison d’un pic des cas de COVID-19. L’Équateur a recensé plus de 344 000 cas et plus de 17 200 décès dimanche, selon les données de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis.

La tâche principale du nouveau président sera de «dépolariser le pays», a déclaré Grace M. Jaramillo, professeure auxiliaire à l’Université de la Colombie-Britannique dont les recherches portent sur l’Amérique latine. «Il n’y aura aucun signe de gouvernance si le nouveau gouvernement n’atteint pas et ne crée pas une plate-forme où des accords avec l’Assemblée (nationale) sont possibles.»

La nation sud-américaine a tenu les élections dimanche dans le cadre de mesures de santé publique strictes en raison de la pandémie de coronavirus.