L’Équateur, allié des États-Unis, fait face à une aggravation de la crise : le gouvernement pourrait s’effondrer

Les manifestations et les émeutes en Équateur pourraient signifier des problèmes pour les États-Unis, car les analystes affirment que la démocratie dans la nation sud-américaine est menacée. Ces dernières semaines, le gouvernement du président Guillermo Lasso a fait face à des protestations croissantes contre les demandes de réduction des prix de certains produits. Certains observateurs affirment que les manifestants cherchent à déstabiliser et à renverser le gouvernement Lasso.

Les protestations ont été principalement menées par des groupes autochtones qui reprochent au gouvernement de ne pas se conformer à leur demande de réduire les prix du carburant, de contrôler les prix des produits agricoles et de fixer un budget plus important pour l’éducation. Mais certains analystes conservateurs disent que ce n’est qu’une excuse pour organiser un coup d’État contre le gouvernement parce que les groupes de gauche veulent prendre le pouvoir à tout prix.

Les experts disent que les informations selon lesquelles le gouvernement pourrait devoir fermer les puits de pétrole du pays en raison des troubles n’auront pas beaucoup d’impact en dehors de l’Équateur.

“L’Equateur produit moins d’un demi-million de barils de pétrole par jour, il ne peut donc guère influencer le prix mondial du pétrole. Mais le pétrole et ses dérivés constituent plus de la moitié des exportations équatoriennes. Les prix du carburant sont mondiaux mais ici ils sont subventionnés et c’est ce que ils négocient maintenant : le montant de la subvention. En Amérique latine, seul le Venezuela les subventionne plus que l’Équateur », a expliqué l’analyste équatorienne Gabriela Calderón, chercheuse associée à l’Institut Cato.

Calderón a déclaré à Fox News Digital de Guayaquil : « Il y a trois problèmes : la pénétration de la drogue, la radicalisation des dirigeants politiques indigènes et le plus grand bloc de l’Assemblée nationale sont des correistas : toujours à la recherche d’une excuse pour déstabiliser tout gouvernement qui n’est pas le leur. Ils veulent tous renverser le président.” Les Correistas sont des partisans de l’ancien président Rafael Correa.

Les analystes disent que la crise politique et les émeutes ont mis le gouvernement pro-américain du président Guillermo Lasso en danger de chute. Un ancien banquier, le conservateur Lasso, a remporté l’an dernier l’élection présidentielle face à son adversaire de gauche proche de l’ancien président Correa.

Gustavo Izurieta, chercheur à l’Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) explique : “Cette crise politique a sa genèse dans le trafic de drogue. La drogue qui va aux États-Unis passe par des vedettes rapides de la côte de l’Équateur à la côte de l’Amérique centrale . C’est une route et une autre part des navires équatoriens avec des produits d’exportation (bananes, ananas, crevettes) vers l’Europe ».

Izurieta a affirmé que : “Il y avait une très forte complicité entre les gouvernements précédents qui étaient assez proches de ces mouvements de gauche financés par le trafic de drogue”. Il a déclaré que les saisies de drogue symboliques des gouvernements précédents étaient devenues beaucoup plus importantes et importantes sous l’administration de Lasso.

Les observateurs disent que l’ancien président de gauche Rafael Correa, qui a quitté ses fonctions en 2017, est un farouche opposant au gouvernement actuel et maintient toujours une énorme influence et cherche à revenir au pouvoir à tout prix, et la radicalisation du groupe indigène qui proteste, connu sous le nom de CONAIE (Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur) est l’une de ses stratégies pour prendre le pouvoir.

Un responsable d’entreprise, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré que la violence dans les rues faisait partie de la stratégie utilisée par les groupes radicaux de gauche pour accuser le gouvernement de soi-disant réprimer les citoyens. “Les rues ne sont pas aussi ébranlées que la presse et les médias sociaux le rapportent. La plupart des manifestations se déroulent dans la capitale Quito.”

Jusqu’à présent, sept manifestants sont morts depuis le début des émeutes au début du mois.

Oswaldo Toscano, analyste politique et professeur d’université, a noté que “depuis 2017, une crise institutionnelle a déclenché une crise économique et sociale”, a-t-il déclaré. « Une politique économique agressive de réduction des dépenses sociales a réduit les budgets de la santé et de l’éducation. La pandémie a contenu mais n’a pas éliminé le risque d’une explosion sociale latente. Ce qui n’est pas résolu en politique se résout dans la rue. problèmes sociaux et qui ont produit l’explosion sociale d’aujourd’hui. Les gens dans la rue non seulement soutiennent les revendications de la CONAIE, mais veulent également la destitution du président Lasso.

Lasso, qui fait face à l’un des moments les plus décisifs depuis son entrée en fonction, a déclaré : « Les Équatoriens qui recherchent le dialogue trouveront un gouvernement avec la main tendue, ceux qui recherchent le chaos, la violence et le terrorisme feront face à toute la force de la loi », a-t-il déclaré. , soulignant que le pays doit revenir à la normalité.

Selon l’Associated Press, la confédération indigène a critiqué l’annonce et a déclaré dans un communiqué de presse que cela montre que le gouvernement n’est pas sympathique aux millions de personnes vivant dans la pauvreté en Équateur.

Samedi, le président Guillermo Lasso a levé l’état d’urgence qu’il avait imposé dans six provinces après que des responsables gouvernementaux ont eu des entretiens initiaux avec des dirigeants de la contestation. Cela survient également alors que les législateurs discutent d’une demande de l’opposition de destituer Lasso de ses fonctions au milieu de la grève, ce qui a provoqué des pénuries alimentaires et nui à l’économie.

“Alors que la région tourne à gauche, l’Équateur reste l’un des principaux alliés des États-Unis en Amérique latine. La collaboration entre les deux gouvernements est devenue très forte, et un départ du président Lasso signifierait que l’Équateur, sous l’influence de les « correistas », reviendraient dans l’orbite de la Chine et de la Russie. Ceux d’entre nous qui croient en l’Occident sont convaincus qu’il vaut mieux être avec les États-Unis et l’Union européenne qu’avec la Russie et la Chine, qui ont d’autres intérêts géopolitiques. et ambitions », a noté Izuriet.

José Isidro Morante, analyste et partenaire de l’Instituto Ecuatoriano de Economia Politica (IEEP), a déclaré à Fox News Digital que des décisions importantes doivent être prises afin de revitaliser l’économie.

Morante a affirmé que c’était “parce que les groupes puissants ont fait pression, par exemple, seule la super essence pourrait être libérée de la subvention, mais les prix des autres carburants ne peuvent pas être libérés car ces groupes puissants sont les principaux bénéficiaires du carburant bon marché. Les trafiquants de drogue utilisent carburant comme matière première, les indigènes ont des groupes qui font passer en contrebande du carburant bon marché vers le Pérou et la Colombie, ils l’utilisent aussi pour leurs extractions minières artisanales et polluantes.

Les observateurs estiment que les prochains jours seront cruciaux pour définir la voie future du pays et ont averti que Washington doit surveiller de près le résultat.