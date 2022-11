L’Équateur a un joueur nommé d’après Youri Djorkaeff.… vous vous sentez vieux?

L’Équateur a un joueur appelé Djorkaeff Reasco. Oui, nommé d’après lui.

Youri Djorkaeff n’est pas seulement une figure culte comme les Bolton Wanderers, Monaco et l’Inter Milan, c’est une légende de la Coupe du Monde, ayant remporté la Coupe du Monde à domicile pour la France en 1998. Le n°6 classique est considéré comme l’un des meilleurs joueurs que sa nation ait produits à cette époque… assez bon pour que quelqu’un nomme son enfant après.

C’est exactement ce que pensaient M. et Mme Reasco, en tout cas. Djorkaeff Reasco joue actuellement comme attaquant pour les Old Boys de Newell – et son père était également footballeur.

Les deux Djorkaeff recréent le mème Spiderman (Crédit image : OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Le père de Reasco, Neicer Reasco, a joué pour LDU Quito dans son Équateur natal. Il n’a jamais atteint l’Europe en tant que joueur, mais il faisait partie de l’équipe nationale équatorienne qui a participé à la Coupe du monde 2006 en Allemagne – finissant par sortir aux mains de l’Angleterre en huitièmes de finale.

Il avait pourtant bon goût. Selon Djorkaeff lui-même – l’Equatorien – son père était un grand fan du football français et c’est de là que vient son nom.

“Mon père admirait le jeu des Français, c’est pour ça qu’il m’a baptisé ainsi”, le cadet Reasco a déclaré à El Telegrafo de l’Equateur (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2016. « Et coïncidence ou pas, je suis aussi un attaquant. J’ai vu dans des vidéos comment il jouait. Mon jeu est un peu comme lui.

Youri Djorkaeff a même rencontré Djorkaeff Reasco lors de la Coupe du monde 2022, recréant le meme Spiderman dans lequel les deux Djorkaeff se pointaient du doigt. Qui sait – peut-être que dans 20 ans, nous verrons le fils de Reasco, Mbappe Reasco…