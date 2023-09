L’Équateur a arrêté un baron de la drogue. Il vient de sortir un clip de prison.

Commentez cette histoire Commentaire

Le clip vidéo de qualité professionnelle ressemble beaucoup à une ballade mexicaine traditionnelle. Une femme monte à cheval à travers un champ tandis que deux hommes en chapeaux Tejana chantent au son de la musique d’accordéon. à propos d’un « homme de bon honneur ». Puis l’étoile apparaît : l’un des barons de la drogue les plus redoutés d’Équateur – posant pour la caméra dans la prison la plus célèbre du pays.

La vidéo, apparemment filmée à l’intérieur de la prison de Guayaquil et publiée sur YouTube ce week-end, rend hommage à José Adolfo « Fito » Macías Villamar, un meurtrier reconnu coupable qui a contribué à diriger Los Choneros – un gang qui se serait associé au cartel de Sinaloa pour transporter de la cocaïne. aux États Unis.

« El Corrido del León » de Mariachi Bravo – « La ballade du lion » — se moque d’un gouvernement qui s’est montré incapable de reprendre le contrôle de ses prisons des gangs de plus en plus puissants. Avec une vidéo à haute valeur de production enregistrée en partie dans une installation qui détient Condamnés les plus dangereux d’Équateur, les criminels envoient un message clair quant à savoir qui est aux commandes.

«Es el jefe y patron, señores», chantent les hommes. C’est le patron.

Lundi soir, il avait accumulé plus de 150 000 vues.

Il y a quelques semaines à peine, dans une tentative de démonstration de force, le président équatorien Guillermo Lasso a envoyé des milliers d’agents de sécurité dans la prison de Guayaquil pour transférer Fito dans une prison à sécurité maximale. « L’Équateur retrouvera la paix et la sécurité », Lasso posté sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Puis, au début du mois, un juge a autorisé le retour de Fito à la prison régionale. Un drone transportant des explosifs a atterri sur le toit de l’établissement à sécurité maximale. Et vendredi soir, Fito est apparu dans le patio de la prison régionale, à côté de peintures murales portant son nom. À un moment donné, il a été filmé en train de caresser un coq dans la prison, en brandissant un énorme anneau en or. Sa fille, une musicienne connue sous le nom de Queen Michelle, chante sur son père, le décrivant comme un père de famille.

Les journalistes se sont demandé comment, dans un système pénitentiaire qui accorde rarement l’accès aux caméramans, une équipe vidéo a pu filmer son détenu le plus éminent. Les autorités pénitentiaires n’ont fourni aucune explication.

La vidéo témoigne davantage du contrôle exercé par les gangs sur un système carcéral qui a subi des niveaux de violence record entre des groupes concurrents de trafiquants de drogue. Des centaines de détenus ont été tués dans des combats sanglants au cours des deux dernières années. Les gangs sont connus pour faire entrer clandestinement de la drogue, des téléphones portables, des armes et des grenades, des engins explosifs qu’ils utilisent pour percer des trous dans les murs. Des gardiens de prison se seraient tenus hors des murs de la prison pendant que les combattants décapitaient et démembraient leurs ennemis.

Il ne faut donc pas s’étonner, selon l’avocat et professeur équatorien David Cordero-Heredia, que les gangs soient capables de faire appel à une équipe de tournage pour filmer un clip vidéo. Cordero-Heredia étudie le système pénitentiaire.

« Il est impossible que ce genre de choses puissent se produire sans l’intervention des forces de l’État », a déclaré Cordero-Heredia. Mais en sortant la vidéo sur les réseaux sociaux, dit-il, montre que les gangs ne ressentent plus le besoin d’agir en secret.

C’est le genre de moquerie audacieuse vue par d’éminents barons de la drogue au cours des décennies passées en Colombie et au Mexique.

« Nous avons entendu des narcocorridos mexicains ou colombiens, mais jamais équatoriens », a déclaré Christian Palacios, défenseur des droits de l’homme et chercheur spécialisé dans le système pénitentiaire équatorien. « Il s’agit de normaliser la criminalité et de montrer publiquement qu’il est possible de triompher en tant que délinquant. »

Au Mexique, les ballades connues sous le nom de narcocorridos – une monnaie qui combine les mots espagnols pour « baron de la drogue » et « courir » – célèbrent depuis longtemps les exploits des hors-la-loi à la Robin des Bois et de leurs batailles avec les forces de l’ordre. Certains États mexicains ont interdit leur diffusion dans les espaces publics. Des chants similaires sur les trafiquants de drogue et les guérilleros peuvent être entendus dans les haut-parleurs des bars de certaines zones rurales de Colombie, où ils sont connus sous le nom de corridos prohibidos – des ballades interdites.

L’arrivée du genre en Équateur pourrait refléter l’influence croissante des cartels mexicains qui travaillent de plus en plus avec des gangs locaux pour rivaliser pour le contrôle des routes de la drogue dans le pays. l’Équateur, pris en sandwich entre les deux plus grands producteurs mondiaux de coca, la Colombie et le Pérou, est devenu un pays de transit clé pour la cocaïne acheminée vers les États-Unis et l’Europe – et un champ de bataille pour les trafiquants de drogue et les gangs, qui ont provoqué des niveaux de violence record dans ce qui était auparavant autrefois considérée comme un refuge relativement sûr dans la région.

La violence a atteint les plus hauts niveaux politiques lorsqu’un candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio, a été assassiné quelques jours seulement avant le premier tour du scrutin. Peu avant sa mort, Villavicencio avait dénoncé une menace de mort qu’il disait avoir reçue de la part d’une personne affirmant avoir des liens avec Fito.

Les combats entre gangs à l’intérieur et à l’extérieur des prisons ont fragmenté les Choneros, autrefois considérés comme le groupe criminel le plus puissant du pays, et affaibli leurs dirigeants, selon le groupe de réflexion InSight Crime. Mais Fito et ses alliés contrôlent toujours une grande partie de la prison de Guayaquil.

Peu de temps après que Lasso ait fièrement annoncé le transfert de Fito à la prison à sécurité maximale de La Roca le mois dernier, les détenus de Guayaquil sont montés sur le toit et ont organisé une manifestation. Bien après la fin de la manifestation, une pancarte était toujours accrochée à une tour : « Nous voulons le retour de Fito ».

Quelques semaines plus tard, il était revenu.