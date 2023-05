Leqembi pourrait coûter 5 milliards de dollars par an à Medicare

Le médicament contre la maladie d’Alzheimer Leqembi est visible sur cette image non datée obtenue par Reuters le 20 janvier 2023.

Le nouveau traitement par anticorps contre la maladie d’Alzheimer Leqembi pourrait coûter jusqu’à 5 milliards de dollars par an à Medicare, selon recherche publié dans une revue médicale de premier plan cette semaine.

Medicare dépenserait environ 2 milliards de dollars par an si environ 85 700 patients sont testés positifs pour la maladie et sont traités avec le Eisaï et Biogène produit Leqembi, selon la recherche publiée jeudi dans JAMA Internal Medicine.

Le programme pour les personnes âgées dépenserait 5 milliards de dollars si environ 216 500 patients devenaient éligibles pour le traitement révolutionnaire, selon l’étude.

Les auteurs ont déclaré que les coûts estimés pour Medicare sont prudents et que les dépenses pour Leqembi pourraient augmenter plus que prévu en fonction de la demande et d’autres facteurs.

Les chercheurs qui ont mené l’étude JAMA comprenaient des médecins, ainsi que experts en santé publique et en politiques. Ils sont affiliés à l’Université de Californie à Los Angeles, à la Rand Corporation, à la Harvard Medical School et au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, entre autres institutions.

Eisai et Biogen ont fixé le prix des perfusions d’anticorps deux fois par mois à 26 500 $ par an.

Selon les chercheurs, il y a également environ 7 300 $ de coûts annuels supplémentaires par patient associés aux visites de neurologues, aux tests IRM et aux TEP, à l’administration de perfusions et à la surveillance et au traitement des effets secondaires potentiels.

L’étude supposait que Medicare couvrirait 80% des coûts, les patients devant payer les 20% restants en totalité ou en partie selon qu’ils ont ou non une assurance complémentaire.

Les patients pourraient faire face à une facture annuelle d’environ 6 600 dollars par an selon l’état dans lequel ils vivent et s’ils ont une assurance complémentaire, selon l’étude. Certaines personnes à faible revenu éligibles à Medicare et Medicaid ne paieraient rien de leur poche.