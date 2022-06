L’épuisement professionnel est réel, s’aggrave et menace également les patients

Environ six mois avant le début de la pandémie, j’ai vendu mon premier livre. Il raconte l’histoire de ma vie en médecine, y compris mes expériences d’épuisement professionnel grave. Lorsque COVID-19 a frappé, j’ai eu l’expérience que les auteurs souhaitent souvent : j’avais écrit quelque chose qu’une tournure des événements avait fait paraître prémonitoire. Mais rien de ce que j’ai écrit n’était prémonitoire, car les travailleurs de la santé étaient en crise bien avant la pandémie. C’est juste que maintenant, les choses ont empiré.

Il est difficile de transmettre adéquatement l’état inquiétant de la main-d’œuvre de la santé en Amérique du Nord. Au Canada, plus de la moitié des médecins signalent des symptômes d’épuisement professionnel grave et près de la moitié envisagent de réduire leur travail clinique au cours des 24 prochains mois. Un travailleur de la santé sur trois a qualifié sa santé mentale de « passable » ou de « mauvaise », les deux tiers déclarant que sa santé mentale s’est détériorée depuis le début de la pandémie.

Les conversations avec mes amis – médecins, infirmières, commis de salle – brossent tous le même tableau. Ils sont brûlés; résignés, fatigués et soutenant des systèmes qui s’effondrent. Il y a quelques mois, voyant mon propre médecin pour un rendez-vous médical, j’ai demandé comment elle était en train de faire. Elle a hésité, puis a commencé à me parler d’un résultat traumatisant dont elle venait d’être témoin chez un patient infecté par le COVID et étouffé.

Je n’ai jamais vu mes collègues comme ça.

Aux États-Unis, il y a au moins une reconnaissance officielle que la situation est une urgence. Le mois dernier, le chirurgien général des États-Unis, le Dr Vivek Murthy, a publié un avis sur la crise de l’épuisement professionnel des travailleurs de la santé aux États-Unis. Le rapport de Murthy indique clairement que les systèmes en milieu de travail – et non la faiblesse des individus – provoquent l’épuisement professionnel.

Son rapport souligne que si la crise de l’épuisement professionnel des travailleurs de la santé n’est pas résolue, cela « rendra plus difficile pour les patients d’obtenir des soins quand ils en ont besoin, entraînera une augmentation des coûts de santé, entravera notre capacité à nous préparer à la prochaine urgence de santé publique et aggravera la santé ». disparités ». Une séance d’information d’octobre de la Table scientifique de l’Ontario a présenté des arguments tout aussi urgents, mais il est difficile d’identifier les façons dont ce document a influencé une seule politique.

On me demande souvent de parler à des dirigeants et à des organisations professionnelles de la lutte contre l’épuisement professionnel. La question que l’on me pose le plus souvent est la suivante : « Si vous pouviez faire une chose pour réduire l’épuisement professionnel des travailleurs de la santé, quelle serait-elle ? » J’avais l’habitude de dire aux dirigeants de commencer par réduire la charge de travail, ou de créer des opportunités de lien social entre les médecins, ou de se concentrer sur la qualité de leur leadership, des interventions qui ont toutes démontré qu’elles réduisaient l’épuisement professionnel des travailleurs de la santé.

Mais au cours de la dernière année, j’ai commencé à voir la question elle-même comme un marqueur du manque général de compréhension de la complexité de cette crise. Que ferais-je pour un patient gravement malade si je ne pouvais faire qu’« une » chose ? Identifiant jamais faire une seule chose. je ne ferais que plusieurs choses, agressivement et en séquence rapide.

Sinon, mon patient ne survivrait pas. C’est exactement pourquoi le rapport du chirurgien général souligne la nécessité d’interventions multiples – du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie à l’amélioration de la sécurité physique et psychologique en passant par l’investissement dans la santé publique et la lutte contre la désinformation.

Voici une vérité douloureuse : sans stratégie universelle pour atténuer le COVID, le système de santé en sera mis à rude épreuve pendant des années et le fardeau de cet échec sera supporté par les patients et tous ceux qui s’occupent d’eux. Nous ne pouvons pas vanter une stratégie de santé publique de «choix personnel» et nous attendre simultanément à ce que les travailleurs de la santé ne soient pas poussés à faire de l’exercice leur choix personnel de quitter des environnements de travail qui détruisent leur santé physique et mentale.

Combien partiront si les choses ne s’améliorent pas ? Nous pourrions bientôt le savoir. Pour paraphraser la poétesse Mary Oliver, il faut parfois sauver la seule vie que l’on peut sauver. Ce n’est pas toujours celui d’un patient.

PARTAGER: