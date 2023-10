L’épuisement professionnel du clergé est une préoccupation croissante dans les églises polarisées. Un sommet propose des stratégies d’adaptation

STILLWATER, Minnesota (AP) — Chaque matin, la révérende Karna Moskalik suit une routine de « mise à la terre » qui implique la prière, la lecture de la Bible, des affirmations positives et des méditations sur les meilleurs résultats pour les tâches de la journée, ainsi que l’allumage d’une bougie parfumée. bougie et parcourant chaque espace de son église luthérienne.

« J’ai toujours l’impression que le travail ne s’arrête jamais, mais en même temps, j’ai renforcé mes bases car sans cela, je me sens absolument inefficace », a déclaré Moskalik, qui a grandi comme fille de pasteur et qui dirige depuis quatre ans la congrégation de Notre Sauveur, qui compte 700 membres. dans cette petite ville riveraine.

Ce niveau de soins personnels fondés sur la foi est exactement ce que de nombreux membres du clergé devraient pratiquer pour éviter l’épuisement professionnel et la détérioration des symptômes de santé mentale comme l’anxiété et la dépression qui, selon les experts, affectent les chefs religieux à un rythme inquiétant.

«Les besoins en matière de santé mentale dépassent tout simplement les communautés religieuses», a déclaré Jamie Aten, professeur au Wheaton College et co-fondateur de Spiritual First Aid. Il aide à organiser mardi un « sommet religieux sur la santé mentale » en ligne et gratuit d’une journée qui compte déjà environ 9 000 inscriptions provenant de plus de 100 pays. Les participants peuvent accéder à 60 conférences d’experts préenregistrées.

Les chefs religieux sont de plus en plus nombreux à intervenir en première ligne pour répondre aux problèmes de santé mentale croissants aux États-Unis, depuis les campus universitaires jusqu’aux communautés militaires et rurales.

NOTE DE L’ÉDITEUR — Cette histoire inclut une discussion sur le suicide. La bouée de sauvetage nationale en cas de suicide et de crise est disponible en appelant ou en envoyant un SMS au 988. Il existe également un chat en ligne sur 988lifeline.org.

Mais être constamment de garde pour partager le traumatisme des autres est l’un des facteurs de stress uniques qui rendent le métier de pasteur si difficile et peut conduire à des symptômes d’épuisement professionnel, qui, selon certaines études, affectent un tiers du clergé, a déclaré le révérend Chris Adams, qui dirige le Santé mentale et initiative de l’Église à l’Université Biola.

« Les pasteurs attribuent une signification spirituelle à leur travail, c’est donc une affaire de vie entière », a déclaré Adams, l’un des orateurs du sommet et ministre ordonné de l’Église du Nazaréen ainsi que psychologue clinicien. « Les gens s’attendent à ce qu’ils soient omniprésents, pour assurer la pastorale au rayon épicerie à 22 heures »

Et les fidèles ont tendance à se sentir en droit de juger également ce que la famille d’un chef religieux achète à l’épicerie, a déclaré Kay Warren, qui avec son mari, le révérend Rick Warren, a fondé Saddleback, la méga-église évangélique en Californie, et a été un ardente défenseure de la santé mentale depuis que son plus jeune fils s’est suicidé.

« Nous vivons dans une maison de verre. Vous êtes toujours là et tout le monde s’occupe de vos affaires », a déclaré Warren, qui a commencé à subir un tel examen minutieux dès son enfance en tant que fille de pasteur.

Cela donne à de nombreux membres du clergé le sentiment qu’on attend d’eux qu’ils accomplissent d’une manière ou d’une autre toutes les tâches, depuis les tâches administratives comme la croissance des églises à une époque de déclin généralisé des finances et de la fréquentation, jusqu’à la pastorale qui ne laisse pas d’espace pour traiter leur propre réponse aux événements traumatisants.

« Je ne suis plus Alex Lang, la personne dont le travail est celui de pasteur, je suis Alex Lang, le pasteur », a déclaré Lang, dont le message expliquant pourquoi il a arrêté d’être pasteur presbytérien a touché une corde sensible parmi de nombreux ministres épuisés cet été. .

Il a déclaré que la thérapie l’avait aidé à trouver un « endroit sûr pour se décharger » et à surmonter un traumatisme non résolu. Mais de nombreux membres du clergé se sentent toujours stigmatisés lorsqu’ils recherchent des soins de santé mentale, craignant qu’admettre leurs difficultés signifie qu’ils échouent dans leur mission de soins ou qu’ils risquent de perdre le respect de leur congrégation – et même leur travail.

«Je pensais que tout le monde me détesterait», se souvient la révérende Katie O’Dunne de la fois où elle a déclaré à l’école où elle travaillait comme aumônière qu’elle avait commencé à chercher un traitement pour un trouble obsessionnel-compulsif. Au lieu de cela, les parents lui ont demandé conseil sur la manière de partager des luttes similaires avec les chefs religieux de leurs propres enfants.

Ministre de l’Église Unie du Christ à Atlanta, O’Dunne a depuis lancé un groupe de travail sur le TOC et la foi, dont elle partagera les idées lors du sommet. Elle encourage la recherche de stratégies de traitement et de bien-être dans le cadre d’une mission religieuse qui peut inspirer les fidèles.

« Prendre soin de soi est stratégique, pas égoïste », a déclaré Mark Dance, l’un des intervenants du sommet, qui a été pasteur baptiste du Sud pendant près de trois décennies et a lutté contre la dépression avant de guérir grâce à des médicaments et à une thérapie. « Il n’y a pas de défi plus grand que Dieu. »

Développer des stratégies pour lutter contre la détresse mentale est essentiel alors que les recherches suggèrent qu’un tiers des dirigeants des confessions abrahamiques souffrent de stress traumatique, un taux encore plus élevé que dans l’armée, a déclaré Steven Sandage, professeur de psychologie de la religion et de théologie à l’Université de Boston.

La fatigue de compassion peut se développer à la suite d’une exposition constante au traumatisme des autres sans prendre le temps de gérer son propre chagrin, selon Laura Howe, une travailleuse sociale clinique en santé mentale près de Toronto qui a organisé le premier sommet en 2020. Elle peut amener les pasteurs à se blâmer pour leur propre chagrin. se sentant engourdie, blasée et pleine de ressentiment, a-t-elle déclaré.

Pour les personnes croyantes, un sentiment d’appartenance, d’espoir et de détermination aident à surmonter ces défis, a-t-elle ajouté. Les églises peuvent également tirer parti de la formation continue du clergé et des exercices spirituels traditionnels pour présenter des moyens de métaboliser cette souffrance, de s’enraciner et de nourrir l’auto-compassion.

« Les prêtres qui ont une vie de prière très solide s’en sortent bien, c’est leur principale relation amoureuse », a déclaré Paul Ruff, psychologue agréé et directeur des services de conseil au séminaire Saint Paul du Minnesota. Il a multiplié les ateliers et les retraites pour les séminaristes catholiques ainsi que pour les prêtres afin de les aider à surmonter l’isolement que ressentent de nombreux membres du clergé, d’autant plus que leur nombre diminue.

Dans ses recherches sur les pasteurs Méthodistes Unis, Rae Jean Proeschold-Bell, qui dirige la Clergy Health Initiative de l’Université Duke, a également découvert que l’élaboration de plans quotidiens spécifiques et centrés sur les Écritures pour leur santé mentale, physique et spirituelle les aide à s’épanouir.

Il en va de même pour ce qu’elle appelle « l’alignement avec Dieu » – ou l’évaluation des critiques en fonction de leur pertinence par rapport à la mission que les pasteurs estiment que Dieu leur a confiée.

Depuis la pandémie de COVID-19, de nombreux chefs religieux affirment qu’ils sont devenus involontairement des paratonnerres car ils ont dû faire des choix polarisants et politisés, comme le moment de fermer et de rouvrir leur église. Cela les a soumis à des critiques de plus en plus agressives de la part de leurs ouailles.

«C’est la chose n°1 que j’entends tous les jours. Le vitriol est abusif dans de nombreux cas », a déclaré Adams, qui a passé plus d’une décennie à étudier des milliers de pasteurs.

Si rien n’est fait, l’anxiété et même la dépression provoquées par ces rencontres peuvent paradoxalement finir par nuire à ces communautés en guerre, même au-delà des bancs.

« Si nos chefs religieux sont mieux soutenus, ces congrégations sont mieux équipées pour servir leurs communautés », a déclaré le révérend Thad Austin, qui a lancé la Common Table Collaborative pour aider à intégrer les ressources en santé mentale pour le clergé majoritairement protestant.

L’un des points à retenir des experts, y compris des intervenants du prochain sommet, est que le clergé devrait s’inspirer profondément de sa vocation – nourrir sa spiritualité, s’accrocher à la joie de voir des vies transformées – tout en trouvant des façons saines d’être une personne, pas seulement une personne. pasteur.

« Les chefs religieux doivent accepter la responsabilité de prendre soin de eux-mêmes, car franchement, personne d’autre ne le fera », a déclaré Warren. « Prenez le contrôle de ce qui est contrôlable et laissez ce qui ne peut pas être contrôlé à Dieu. »

___

