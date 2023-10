L’EPS enquête sur une tranche de cou lors d’un match de la Ligue de hockey junior C Noralta

Avertissement : cette histoire contient des descriptions graphiques et des images.

Un joueur de hockey junior C dit qu’il a de la chance d’être en vie après que son cou ait été tranché par un patin de hockey la semaine dernière dans un acte que ses parents croient – ​​et l’arbitre a statué – qu’il s’agissait d’un coup de pied intentionnel.

« J’étais sur la glace. Il m’a marché sur la tête », se souvient Richie Compo de l’incident du 27 septembre au centre récréatif Castle Downs, dans le nord d’Edmonton.

« J’ai vérifié mon cou, ma main, il y avait du sang. Alors j’ai arraché mon casque. »

Compo – qui joue pour les Junior Braves dans la Ligue de hockey junior C Noralta – se souvient avoir imploré l’aide de l’entraîneur de l’équipe adverse, qui a sauté sur la glace pour l’aider.

« Je l’ai regardé droit dans les yeux [and said] ‘Ne me laisse pas mourir. S’il vous plaît, ne me laissez pas mourir. Je ne veux pas mourir », a déclaré Compo à CTV News Edmonton.

« Il n’y avait aucune, aucune douleur, c’était juste ‘Je suis mort’. C’est tout ce à quoi je pouvais penser, c’était « Je suis mort ».

Le joueur de 20 ans a été transporté hors de la patinoire dans une ambulance. Il a reçu plus d’une douzaine de points de suture et a passé la nuit à l’hôpital.

Il portait à ce moment-là une cage obligatoire sur son casque et un protège-cou, mais a déclaré que le patin avait quand même failli lui entailler la jugulaire.

Le cou de Richie Compo après avoir été coupé par un patin dans le nord d’Edmonton le 27 septembre 2023. (Crédit : Peggy McMillan)

‘VIOLENT CONSIDÉRANT LA POSITION VULNÉRABLE’ : REF

Le joueur accusé de lui avoir donné un coup de pied, Nate Plaunt des Oil Kings de la zone Sud-Ouest, a reçu une pénalité de match alors qu’il restait 57 secondes à jouer. Le score final était de 9-5 pour les Oil Kings.

Dans son rapport d’incident écrit à Hockey Alberta, l’arbitre du match Spencer Acheson a déclaré qu’il avait infligé à Plaunt une pénalité de match pour avoir « délibérément donné un coup de pied » à un adversaire dans sa « zone du cou et du visage ».

« J’ai considéré cet acte comme un coup de pied violent compte tenu de la position vulnérable du joueur des Braves », indique le rapport.

Plaunt a reçu une suspension automatique de trois matchs et aura une audience disciplinaire jeudi où les responsables de la ligue pourront décider de l’interdire plus longtemps.

Chris Hurley, le président de la NJHL, a refusé de commenter à CTV News Edmonton jusqu’à la fin de l’audience.

« Je suis vraiment désolé pour la blessure et les souffrances de votre fils », a écrit Hurley dans un e-mail adressé aux parents de Compo.

« Cela a été et sera toujours l’intention et le but de la Ligue de hockey junior Noralta de [provide] une ligue sécuritaire et agréable pour nos joueurs, nos bénévoles et nos partisans. »

Richie Campo et Peggy McMillan dans une entrevue avec CTV News Edmonton le 3 octobre 2023. (CTV News Edmonton)

PLAINTE D’AGRESSION DÉPOSÉE

La police enquête également sur l’incident sur la glace, le qualifiant d’« agression présumée », a confirmé mardi un porte-parole du service de police d’Edmonton, tout en affirmant qu’il n’avait aucun autre détail à partager.

« Ce garçon a regardé autour de lui, a levé sa jambe, comme un mouvement de pied, et directement sur la tête de mon fils », a déclaré Peggy McMillan, la mère de Richie.

Elle croit que ce qui s’est produit à la patinoire était une agression armée et devrait être traité non seulement par les officiels de la ligue, mais également dans une salle d’audience.

« Si cela devait se produire hors de la glace, sans être un joueur de hockey, vous seriez accusé. Erreur, chose impulsive, cela n’a pas d’importance. Cette décision impulsive aurait pu coûter la vie à mon fils », a-t-elle déclaré.

« Il y a des conséquences pour les actes, ce ne sont pas des petits garçons, ils ont entre 18 et 21 ans, vous savez. Ils savent distinguer le bien du mal. »

Compo pense également que le coup de pied était intentionnel, mais a déclaré qu’il n’était pas sûr que son cou soit la cible.

« Je ne pense pas qu’il avait l’intention de me tuer. Il ne voulait pas me marcher sur la tête, mais peut-être sur mon bras, ma poitrine ou quelque chose du genre », a-t-il déclaré.

« C’est trop. C’est tellement inutile, tellement inutile. »

CTV News Edmonton a contacté les Junior Braves et les Oil Kings de la zone Sud-Ouest pour commenter cette histoire.

Avec des fichiers de Jeremy Thompson de CTV News Edmonton