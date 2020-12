HOUSTON (AP) – La femme hondurienne a marché seule à travers les broussailles sombres des frontières du sud du Texas après avoir été poussée sur une rivière voisine dans un pneu.

Ses douleurs de travail empiraient. De l’autre côté de la rivière, les passeurs lui ont crié de continuer à avancer.

Finalement, elle est tombée au sol et a crié à l’aide.

Merín a donné naissance à sa fille à côté du Rio Grande, assistée par deux agents de la patrouille frontalière, montrant comment des vies sont régulièrement menacées à la frontière américano-mexicaine.

Un nombre croissant de parents et d’enfants franchissent la frontière, poussés par la violence et la pauvreté en Amérique centrale et le désespoir croissant dans les camps de migrants au Mexique. Si les passages à niveau n’ont pas atteint les niveaux observés les années précédentes, les installations qui accueillent des migrants approchent de leur capacité, qui a été réduite en raison de la pandémie de coronavirus.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré lundi avoir procédé à environ 4 500 appréhensions d’enfants immigrants non accompagnés en novembre, soit plus de six fois le chiffre d’avril. Dans la vallée du Rio Grande, dans le sud du Texas, les enfants et leurs parents sont généralement emmenés dans une petite station où certains jeunes déclarent devoir utiliser de vieux masques et être détenus dans des quartiers exigus.

Merín et sa fille sont en sécurité après avoir accouché le 22 novembre.

«Ils m’ont bien traité, Dieu merci», a déclaré Merín, qui ne voulait pas que son nom de famille soit utilisé parce qu’elle craint des représailles si elle est forcée de quitter le pays.

Les agents Chris Croy et Raul Hernandez ont été appelés à aider par un autre agent qui l’a trouvée. Merín a déclaré que le premier agent lui avait dit de se lever et de continuer à marcher, mais elle ne pouvait pas. Elle dit qu’il l’a accusée de mentir.

«Quand je regarde, je vois la tête d’un enfant», a déclaré Croy. «Je m’agenouille pour continuer et soutenir la tête de l’enfant.

Hernandez a vu que les vêtements de Merín obstruaient la tête du bébé. Il sortit un petit couteau et le coupa soigneusement. Croy tenait la tête du bébé.

«Elle a eu une autre grosse contraction et le bébé est sorti», dit-il.

Il a fallu encore 10 minutes pour qu’une ambulance arrive. Croy et Hernandez ont pris des vêtements du sac de Merín pour garder le bébé au chaud pendant ce temps.

La mère et l’enfant ont été hospitalisés pendant trois jours, puis traités dans un poste de patrouille frontalière avant d’être remis aux organisations caritatives catholiques. Ils sont rapidement montés à bord d’un bus pour rejoindre leur famille aux États-Unis

Des centaines de personnes meurent chaque année en essayant de traverser la frontière. L’an dernier, des photos d’un père et d’une fille qui se sont noyés en essayant de traverser le Rio Grande – non loin de l’endroit où Merín a fait son voyage – ont été partagées dans le monde entier.

«Il y a tellement de femmes en grand danger», a déclaré Sœur Norma Pimentel, directrice exécutive des organismes caritatifs catholiques de la vallée du Rio Grande. «Ils doivent vraiment réfléchir avant de faire ce qu’ils font et de risquer la vie de leur enfant à naître.»

Pourquoi une femme traverserait la rivière pendant le travail? Les forces de l’ordre et les groupes de défense des droits humains donnent des réponses très différentes.

La patrouille frontalière accuse les passeurs d’utiliser des personnes en détresse médicale comme leurres, attirant l’attention d’autres personnes qui tentent de se faufiler dans le pays. Dans le cas de Merín, ont déclaré les agents, les passeurs qui l’ont poussée à travers la rivière ont ensuite fait passer un groupe de cinq personnes. Lorsque les agents ont poursuivi le groupe, ils sont retournés à travers la rivière au Mexique.

L’agence a également déclaré dans un communiqué que les lois américaines sur la citoyenneté sur le droit d’aînesse «pourraient conduire certains à traverser illégalement au moment de l’accouchement». Il n’y avait pas de chiffres sur la fréquence à laquelle cela se produit.

Sous le président Donald Trump, la patrouille frontalière a été critiquée pour son traitement des parents et des enfants immigrés. Depuis 2017, six enfants sont décédés peu de temps après leur détention. Des agents ont séparé des milliers de familles en 2017 et 2018 et ont été accusés d’avoir refusé l’entrée à des femmes enceintes ou de les avoir forcées à retourner au Mexique en vertu de politiques gouvernementales restreignant l’asile.

La patrouille frontalière défend la manière dont elle traite les immigrants et les soins médicaux qu’ils reçoivent. Son agence mère, US Customs and Border Protection, a déclaré dans un communiqué que la priorité des agents dans les situations d’urgence «est la préservation de la vie de tous ceux qu’ils rencontrent, indépendamment de leur nationalité ou de leur origine. L’application des lois devient secondaire. »

Les partisans disent que les politiques gouvernementales pour dissuader les migrants poussent les personnes désespérées dans des situations plus dangereuses.

Ayant fui le Honduras avec son fils adolescent lorsque son mari de l’époque a menacé de la tuer, Merín a déclaré qu’elle avait vécu plusieurs mois dans le sud du Mexique avant d’essayer de dénoncer les trafiquants de drogue à la police. Cela a fait d’elle une cible et elle s’est enfuie à nouveau.

Elle s’installe dans la ville nordique de Monterrey avec son partenaire actuel. Son fils s’est rendu dans la ville frontalière de Matamoros et a traversé un pont en janvier en tant qu’enfant non accompagné.

Des milliers d’autres migrants attendent dans les villes frontalières mexicaines une chance d’entrer aux États-Unis – certains depuis des années. L’administration Trump a refusé des dizaines de milliers de personnes aux passages frontaliers légaux, invoquant d’abord un manque d’espace, puis disant aux gens d’attendre les dates d’audience dans le cadre de sa politique «Rester au Mexique».

Alors Merín a utilisé la rivière. Les passeurs sont connus pour contrôler les passages sur le Rio Grande et attaquer les migrants qui n’obéissent pas.

Merín a signalé une menace: «Si vous ne payez pas et que vous essayez de traverser, vous allez mourir. Nous allons vous couper la tête.

En plus du premier agent, elle a dit qu’elle était reconnaissante de la façon dont elle avait été traitée aux États-Unis. Elle espérait trouver du travail et soutenir des proches au Honduras. Elle pourrait toujours être expulsée si elle perd son procès devant le tribunal de l’immigration.

Depuis la pandémie, le gouvernement a expulsé plus de 200 000 personnes en quelques heures ou quelques jours, en invoquant une déclaration de santé publique. Dans ses derniers jours, l’administration Trump officialise de nouvelles restrictions en matière d’asile et d’autres protections en matière d’immigration qui prendraient des mois ou des années au président élu Joe Biden pour se détendre.

Pimentel, de Catholic Charities, souhaite des réformes pour permettre aux gens d’entrer aux États-Unis en toute sécurité et de poursuivre leurs affaires d’immigration, réduisant ainsi le risque que des familles désespérées risquent leur vie entre les mains de passeurs.

« Il doit y avoir un processus pour cela, et il n’existe pas à ce stade », a déclaré Pimentel.