L’épreuve de harcèlement criminel de Daisy Midgeley prend une tournure malsaine dans Coronation Street

JUSTIN fait passer son harcèlement au niveau supérieur la semaine prochaine et Daisy Midgeley se sent impuissante.

Les choses vont de mal en pis lorsque le personnage bien-aimé de Coronation Street est invité au poste de police.

TVI

Daisy Midgeley est traquée[/caption] TVI

Mais elle est incapable de trouver l’aide dont elle a besoin[/caption] TVI

Justin fait passer les choses au niveau supérieur[/caption]

Audacieuse, fière et affirmée, Daisy doit traverser l’enfer comme le taquine l’actrice Charlotte Jordan alors que son harceleur Justin n’est pas prêt à partir.

Le personnage troublé a rencontré Daisy par hasard à l’hôpital et a été laissé psychologiquement vulnérable par la maladie en phase terminale de sa mère, s’accrochant ainsi à la barmaid des Rovers pour espérer et de plus en plus convaincu qu’ils sont dans une relation amoureuse.

À venir sur ITV, et bien qu’on lui ait dit de la laisser tranquille, Justin (l’ancien beau gosse des Hollyoaks Andrew Still) laisse un message vocal à Daisy la semaine prochaine, expliquant qu’il a trouvé son numéro sur un colis de livraison.

Épuisée par ses tentatives incessantes, Daisy éteint son téléphone et une fois qu’elle le rallume dans les scènes ultérieures du drame basé à Manchester, elle est bombardée d’une série de textes de son bourreau.

Daisy est brisée et épuisée, fondant en larmes dans les bras de son fiancé Daniel Osbourne (Rob Mallard).

Le professeur de Weatherfield a peur pour le bien-être de son autre moitié et fait défiler les textes de Justin.

Cela le convainc qu’ils doivent à nouveau se tourner vers la police, après avoir dénoncé Justin une première fois et avoir été encouragé à tenir un journal de toutes ses actions.

Daisy montre à PC Scott les textes récents de Justin mais est dévastée lorsque le cuivre les minimise.

Elle rentre chez elle, dégonflée, et est horrifiée de voir que PC Scott a aimé tous ses clichés de vacances.

Une Daisy impuissante espérait que la préparation de ses noces à venir avec Daniel lui ferait oublier les choses.

Cependant, alors qu’elle devient lentement une coquille d’elle-même, Daniel suggère qu’ils reportent leur grand jour jusqu’à ce que Justin ait été traité.

Plus tard, Daisy rencontre Justin portant un bouquet de fleurs près du salon funéraire de la rue Victoria et se précipite, fatiguée de devoir constamment regarder par-dessus son épaule.

Elle lance le bouquet sur le trottoir et piétine dessus, incitant Justin à placer une main apaisante sur son bras.

Daisy en a assez et se protège de la seule façon qu’elle connaisse, submergée par sa peur et son traumatisme – elle frappe Justin.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

L’altercation est témoin d’un George Shuttleworth choqué et il est révélé que la mère de Justin vient de décéder d’un cancer.

Dans une tournure dévastatrice, Justin révèle qu’il rendait visite à George pour trier les arrangements funéraires.

Daisy éclate en sanglots sur l’épaule de Daniel mais les choses prennent une autre mauvaise tournure pour elle.

PC Jess l’invite à la station – Justin l’a accusée d’agression.

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

TVI

Daisy en a assez de Justin[/caption] TVI

Elle perd son sang-froid[/caption] TVI

Mais cela a des conséquences dévastatrices[/caption]