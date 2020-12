(Opinion Bloomberg) – L’accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, annoncé la semaine dernière après des mois de discussions mouvementées et quelques jours avant la fin des accords transitoires du Brexit, est certainement meilleur que l’alternative. Se séparer sans accord du tout aurait empoisonné les relations et aurait été pire pour les deux parties que ce qui nous attend.

Pourtant, cet accord règle moins que vous ne le pensez. À supposer qu’il soit dûment ratifié par les gouvernements et le Parlement européen, il ne s’agit que d’une étape d’un processus littéralement sans fin de nouvelles négociations. Cela pourrait être l’aspect le plus triste de toute la mésaventure. Beaucoup de Britanniques voulaient se libérer de l’Union européenne – arrêter de s’en occuper, d’en parler et de devoir y réfléchir. La plus grande erreur du Brexit était que cela serait jamais possible.

Des mois de négociations tortueuses ont abouti à ce qu’on appelle un accord commercial mince. Cela donne à la Grande-Bretagne et à l’UE un accès sans tarif ni contingent aux produits de l’autre. C’est mieux que rien, car sans l’accord, les deux parties auraient imposé des droits et des contrôles de quantité sur certaines de leurs importations. Dans les secteurs les plus touchés, comme l’agriculture et la construction automobile, cela aurait été extrêmement perturbateur. Mais les tarifs et les quotas ne sont pas les seuls obstacles au commerce. Même avec cet accord, la bureaucratie frontalière et d’autres barrières ajouteront aux retards et interrompront le flux de marchandises, ce qui coûtera cher aux deux parties.

Certes, avec le temps, d’autres discussions pourraient aplanir certains de ces obstacles. Mais si vous êtes partisan du Brexit, c’est le problème. Plus de discussions.

Selon les termes de cet accord, des discussions intenses seront nécessaires chaque fois que l’UE ou le Royaume-Uni modifient leur réglementation économique d’une manière qui, selon l’une ou l’autre des parties, la désavantage. L’accord de libre-échange menaçait souvent de s’effondrer sur cette question – beaucoup plus important pour les économies respectives et plus difficile à résoudre que la ridicule querelle sur le poisson. En fin de compte, les deux parties se sont entendues sur des règles contrôlant leur capacité à exercer des représailles contre les comportements jugés anticoncurrentiels, avec de nouvelles procédures d’arbitrage pour résoudre les différends. À l’avenir, chaque partie surveillera les politiques réglementaires de l’autre. Est-ce que cela change? Plus de discussions.

L’histoire continue

Gardez à l’esprit que seule une petite partie de l’économie britannique est consacrée à la production de biens. Les services prédominent – et le commerce des services n’est pas couvert par l’accord. De plus en plus, les services sont échangeables au-delà des frontières, un fait dont dépend l’avenir de la City de Londres. Les négociations sur le commerce des services en général, et des services financiers en particulier, avancent lentement. L’ambition de l’Europe de déplacer une grande partie des activités de la ville vers le continent n’a plus besoin d’être déguisée. Le syndicat tentera de négocier dur sur la coopération en matière de réglementation, et il est difficile de dire quel sera le résultat. Une seule chose est claire. Plus de discussions.

Certes, le Brexit donne au Royaume-Uni une nouvelle mesure de liberté pour concevoir ses propres politiques sur un plus large éventail de questions. Le coût final dépendra de la capacité de la Grande-Bretagne à exploiter ces opportunités. Le coût éventuel dépendra également de la manière dont il gère les autres tensions que le Brexit aggravera, telles que la nouvelle tendance à l’indépendance de l’Écosse et le danger d’une nouvelle instabilité en Irlande du Nord.

Quoi qu’il en soit, les relations avec l’Europe – voisin de la Grande-Bretagne de 450 millions d’habitants, et de loin son partenaire économique et sécuritaire le plus important – domineront toujours la politique britannique. Le Brexit signifie gérer cette relation de l’extérieur, traiter en inférieur avec une UE soucieuse de solidarité, plutôt que de l’intérieur, avec les droits et opportunités supplémentaires que cela offre.

Tous les mois de querelles menant à cet accord – des négociations faisant de la Grande-Bretagne un suppliant chétif et non un partenaire égal – se sont terminés par un accord, mais certainement pas avec la libération de la Grande-Bretagne. Ce processus sinistre et épuisant n’est qu’un avant-goût de ce qui est à venir.

Les éditoriaux sont rédigés par le comité de rédaction de Bloomberg Opinion.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP