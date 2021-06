L’époustouflant 100-photo-collage de l’astronaute du canal de Suez depuis l’espace présente l’emblématique «Evergiven»

L’astronaute Thomas Pesquet a partagé sur Twitter une photo du canal de Suez prise depuis l’espace le 13 juin. Pour capturer la beauté artificielle dans son intégralité, l’astronaute, qui se trouve à bord de la Station spatiale internationale, a pris au moins 100 images au niveau de zoom maximal. puis les a fusionnés en un seul. Partageant la photo sur son compte Twitter, il a écrit qu’il pouvait vraiment voir le canal depuis l’espace à l’œil nu.

L’image est en fait un collage construit numériquement, dans lequel le canal de Suez est visible avec ses deux cours d’eau parallèles et ses cinq intersections. Le canal d’eau au niveau de la mer peut être vu reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée. La photo a été prise d’une hauteur de 1400 kilomètres et avec un objectif d’appareil photo avec une distance focale équivalente à 1600 mm.

‘Ever Given’, l’énorme cargo qui a bloqué le canal de Suez pendant près d’une semaine en mars, est également visible sur la photo.

Les gens sur Twitter ont été stupéfaits par la clarté et ont remercié Pesquet d’avoir partagé l’image virale. Dans la partie supérieure droite de l’image, d’intéressants rectangles rouges attirent rapidement l’attention des spectateurs. Lorsqu’un utilisateur de Twitter leur a demandé ce qu’ils étaient, un autre utilisateur a répondu en disant qu’il s’agissait de zones de prairies côtières connues sous le nom de marais salants.

Voici comment les gens ont réagi au tweet du voyageur de l’espace :

Je ne sais pas qui travaille sur le montage de tes photos mais moi qui suis passionnée de photographie, elles sont d’une précision à couper le souffle et je sais à quel point c’est un boulot qui demande du temps et de la patience😍 💖👍📸 merci pour tous ces magnifiques partages💖— Alycia Caryn (@CarynAlycia) 12 juin 2021

Vous avez vraiment de la chance d’observer notre planète du ciel. Merci de nous faire partager les photos . Par contre est ce que vous pouvez prendre une photo des Antilles et plus particulièrement la Martinique 👍🏿— Juan Marco Maxime (@zouklover95) 12 juin 2021

Une utilisatrice a écrit qu’elle aimait vraiment que Pesquet prenne le temps de prendre de belles photos et d’inspirer les autres humains qui vivent sur terre. Certains utilisateurs de Twitter n’arrêtaient pas de demander à l’astronaute si la Grande Muraille de Chine était réellement visible depuis l’espace. Or, selon la NASA, la grande muraille de Chine n’est pas visible de l’espace à l’œil nu. Il ne peut être vu en utilisant un grossissement que lorsque le temps est clair.

Pesquet est en mission Alpha par l’Agence spatiale européenne, dans le cadre de laquelle il mène de nombreuses expériences sur la Station spatiale internationale. Dans ses temps libres, Pesquet aime regarder la terre à travers les hublots de la coupole, la fenêtre de la station spatiale sur la Terre. C’est à partir de là qu’il prend les photos qu’il ne cesse de partager.

