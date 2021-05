L’épouse Saira Banu partage le point sur la santé d’un acteur vétéran

Son épouse Saira Banu s’occupe inconditionnellement de son mari Dilip Kumar et partage même ses derniers moments sur les pages des réseaux sociaux. Chaque fois qu’il y a un rapport sur sa santé, le Padosan l’acteur veille à informer les fans de sa santé et de la façon dont il s’en remet. Maintenant, il a été rapporté que Dilip Kumar a été admis à l’hôpital en raison de problèmes de santé. Lors d’une interaction avec ETimes, Saira Banu a confirmé qu’il serait libéré dimanche.

L’ancien acteur a déclaré: « Dilip Kumar Saab se rétablit bien et sortira de l’hôpital demain. »

En 2020, Dilip Kumar a perdu ses deux frères à cause du COVID-19 et ainsi, l’acteur légendaire a annulé ses célébrations d’anniversaire. Parlant de la même chose, Saira avait dit à Mid Day: « Nous avons eu une catastrophe cette année. Dilip Sahab a perdu ses deux frères. Il ne va pas bien, moi non plus. C’est une période difficile pour nous, donc il n’y a pas de question. d’une grande célébration. Nous remercierons simplement le Seigneur pour le don de la vie et de la santé. «

Banu avait également déclaré à Hindustan Times: « Le jour (l’anniversaire de Dilip Kumar) est un événement pour nous tous mais pas pour lui. Bien sûr, il est touché par l’affection et l’appréciation car il respecte toujours ses fans dont l’admiration pour son travail est plus précieux pour lui que n’importe quel prix populaire. «

Parlant de sa santé, Saira Banu avait également dit: « Il ne va pas trop bien. Il est faible. Parfois, il entre dans le couloir et retourne dans sa chambre. Son immunité est faible. Priez pour son bien-être. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour chaque jour. »