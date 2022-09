L’épouse et les amis de Bob Saget, John Mayer, Jimmy Kimmel rendent un hommage émouvant à la star décédée: “Un homme incroyable”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “Full House”, Bob Saget, a été honorée mercredi par des amis célèbres lors d’un événement caritatif très cher au regretté comédien.

La liste des invités étoilés à l’événement de la Scleroderma Research Foundation – une organisation à but non lucratif qui finance la recherche pour trouver un remède – comprenait John Mayer, Rosie O’Donnell, Jimmy Kimmell, Joel McHale et plus encore. Les anciens de “Full House” John Stamos et Jodie Sweetin étaient également présents.

Saget était le fer de lance de l’événement annuel depuis 30 ans.

Sa femme Kelly Rizzo est devenue émue en parlant à Fox News Digital de son défunt mari et a noté qu’elle avait de grandes chaussures à remplir lors du rassemblement de Cool Comedy Hot Cuisine.

“Je ne pouvais pas imaginer ne pas être impliqué dans cette cause à l’avenir. C’était si important pour lui. Cela signifiait tout pour lui”, a déclaré Rizzo en exclusivité à Fox News Digital.

“Après qu’il soit décédé… je [needed] trouver un moyen de continuer à m’impliquer. Je l’ai en quelque sorte senti me dire… ‘Vous réservez les comédiens, c’était mon boulot. Maintenant, c’est votre travail.'”

Saget est décédé le 9 janvier 2022, à l’âge de 65 ans. Il a été retrouvé inconscient dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride.

Rizzo a pris un moment pour arrêter l’interview avec Fox News Digital et a brièvement pleuré en se souvenant de son défunt mari.

“C’était l’homme le plus profond, le plus sensible, le plus attentionné et le plus incroyable que… n’importe qui aurait pu connaître et cette cause était sa passion la plus profonde, à côté de sa famille, bien sûr”, a-t-elle poursuivi.

“Tout ce qu’il voulait, c’était partager son message d’amour et de rire… alors c’est ce que nous allons continuer à faire.”

Le musicien John Mayer a évoqué son amitié de près de 20 ans avec Saget et a déclaré qu’il avait toujours été une personne incroyable dans sa vie.

“Dîner après dîner, expérience après expérience… nous sommes restés en contact si étroit que nous avons juste vécu nos vies ensemble”, a déclaré Mayer en exclusivité à Fox News Digital.

“C’est une perte très, très difficile quand vous avez vécu votre vie en tandem avec quelqu’un, et qu’il disparaît.”

L’animateur de l’émission de fin de soirée, Jimmy Kimmel, a ajouté qu’il était essentiel de maintenir en vie la tradition de l’événement “significatif” en l’honneur du défunt comédien.

“Je sais que ce sera très important pour lui de continuer et de continuer à lutter contre la sclérodermie… c’est vraiment un honneur et un plaisir d’être ici”, a partagé Kimmel avec Fox News Digital.

“Tous les gens sont ici parce qu’ils aiment Bob… Bob avait un groupe d’amis très intéressant. J’étais l’un d’entre eux”, a-t-il conclu.

“C’est agréable de pouvoir se réunir de la même manière que nous l’avons fait quand il était avec nous.”