L’épouse et la mère des passagers du Titan parlent d’attendre d’avoir des nouvelles du sous-marin condamné

BOSTON – Christine Dawood était à bord d’un navire de soutien dimanche lorsqu’elle a appris que les communications étaient perdues avec le submersible transportant son mari et son fils, pour voir l’épave du Titanic.

Elle n’a pas compris au départ ce que cela signifiait que le submersible Titan avait perdu le contact avec le navire une heure et 45 minutes après le début de son voyage, a déclaré Dawood à la BBC lundi. Il lui faudra encore quatre jours avant d’apprendre le sort de son mari Shahzada Dawood et de son fils Suleman Dawood, lorsque les autorités ont annoncé jeudi que le navire transportant cinq personnes avait implosé et qu’il n’y avait aucun survivant.

« Nous pensions tous qu’ils allaient juste arriver », a-t-elle déclaré. « Ce choc a été retardé d’environ 10 heures environ. Il fut un temps… où ils étaient censés être à la surface. Lorsque ce temps est passé, c’est à ce moment-là que… l’inquiétude et les sentiments pas si bons ont commencé.

Christine Dawood a déclaré qu’elle avait « beaucoup d’espoir » lors de la recherche internationale du Titan, notant que c’était la « seule chose qui nous a permis de traverser cette épreuve ».

« Il y avait tellement d’actions sur le sous-marin que les gens peuvent faire pour faire surface », a-t-elle déclaré en pensant qu’ils pourraient survivre. « C’était comme des montagnes russes, plus comme une vague… Nous avons continué à regarder la surface. »

Christine Dawood a déclaré qu’elle avait « perdu espoir » lorsqu’ils ont dépassé la barre des 96 heures, envoyant un message à sa famille qu’elle se préparait au pire. Sa fille de 17 ans, Alina, avait encore de l’espoir jusqu’à l’appel avec les garde-côtes américains pour trouver des débris du Titan.

Avant le lancement, elle a rappelé comment elle riait et plaisantait avec son mari et son fils. Elle était « très heureuse pour eux » car son mari et son fils voulaient depuis longtemps descendre sur le Titanic. Un voyage antérieur auquel elle se serait jointe a été annulé en raison de la pandémie. Suleman était trop jeune au moment de partir en voyage.

« Shahzada était tellement excitée de descendre. Il était comme un petit enfant », a déclaré Dawood. « Ils étaient tous les deux tellement excités. »

Son fils, Suleman Dawood, avait un objectif inhabituel en plus de voir l’épave du Titanic. « Il a dit: » Je vais résoudre le Rubik’s Cube à 3 700 mètres sous la mer sur le Titanic « », a-t-elle déclaré, notant qu’ils prévoyaient de le filmer. « Il était tellement excité à ce sujet. »

Les garde-côtes américains ont annoncé jeudi que des débris du submersible avaient été retrouvés à environ 1 600 pieds (488 mètres) de l’épave du Titanic au fond de l’océan. Le Titan a implosé en route pour visiter l’épave du Titanic, tuant les cinq à bord. Des débris ont été localisés à environ 12 500 pieds (3 810 mètres) sous l’eau.

Des enquêteurs de la Garde côtière américaine, du National Transportation Safety Board des États-Unis, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, de la commission d’enquête française sur les accidents maritimes et de la Marine Accident Investigation Branch du Royaume-Uni travaillent en étroite collaboration sur l’enquête sur l’événement du 18 juin qui a attiré le monde entier. attention.

Alors que l’enquête s’intensifie, les commémorations et les funérailles des cinq personnes décédées devraient avoir lieu bientôt. Avec Shahzada Dawood et Suleman Dawood, les personnes tuées sur le navire étaient le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, qui pilotait le Titan; l’aventurier britannique Hamish Harding ; et l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet.

Un service de prière funéraire a eu lieu tôt lundi à Karachi, au Pakistan, pour Shahzada Dawood et Suleman Dawood. Des prières auront également lieu pour eux mardi à Karachi à la Fondation Dawood, l’organisation caritative dont Shahzada était membre du conseil d’administration.

« En mémoire de nos fils bien-aimés, veuillez vous joindre à la famille Dawood alors que nous prions pour remercier Allah pour ses immenses bénédictions et son pardon pour Shahzada Dawood et Suleman Dawood », a déclaré la fondation sur Twitter.