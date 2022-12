L’épouse d’un responsable américain condamnée avec sursis pour un accident mortel au Royaume-Uni

Une Américaine qui a quitté le Royaume-Uni après avoir tué un homme de 19 ans dans un accident de la route a été condamnée jeudi à huit mois de prison avec sursis, bien qu’elle ait refusé de se rendre en Grande-Bretagne pour l’audience.

Anne Sacoolas, 45 ans, a été condamnée pour un accident d’août 2019 dans lequel Harry Dunn a été tué lorsque sa moto est entrée en collision avec une voiture à l’extérieur de RAF Croughton, une base aérienne de l’est de l’Angleterre utilisée par les forces américaines.

Sacoolas conduisait du mauvais côté de la route à ce moment-là.

Elle et son mari, un officier du renseignement américain, sont retournés aux États-Unis quelques jours après le crash. Le gouvernement américain a invoqué l’immunité diplomatique en son nom, provoquant un tollé en Grande-Bretagne et provoquant des tensions entre les gouvernements de Londres et de Washington.

Sacoolas a admis avoir causé la mort par conduite imprudente, passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

La juge Bobbie Cheema-Grubb a déclaré que les actions de Sacoolas n’étaient “pas loin d’une conduite délibérément dangereuse”, mais elle a réduit la peine en raison du plaidoyer de culpabilité de Sacoolas et de sa bonne moralité antérieure.

La peine n’est probablement pas exécutoire, selon le juge

La condamnation avec sursis signifie que Sacoolas risque la prison si elle commet une autre infraction dans un délai d’un an – bien que le juge ait reconnu que la peine ne pouvait pas être exécutée si elle restait aux États-Unis.

Charlotte Charles, la mère de la victime de l’accident Harry Dunn, a déclaré dans une déclaration d’impact que la mort de son fils “me hante chaque minute de chaque jour et je ne sais pas comment je vais m’en remettre”. (Chris J. Ratcliffe/Getty Images)

La condamnation fait suite à une campagne de trois ans menée par la famille de Dunn, qui a rencontré des politiciens des deux côtés de l’Atlantique dans le cadre d’une campagne visant à amener Sacoolas à faire face à la justice britannique. Les autorités américaines ont refusé de l’extrader.

Sacoolas a plaidé coupable en octobre, mais l’administration américaine lui a conseillé de ne pas venir en Grande-Bretagne pour être condamnée. Elle a assisté à l’audience à la Central Criminal Court de Londres par liaison vidéo.

L’avocat Ben Cooper a déclaré que Sacoolas n’avait pas demandé l’immunité diplomatique revendiquée en son nom par le gouvernement américain. Il a lu une déclaration de Sacoolas dans laquelle elle a dit qu’elle était “profondément désolée pour la douleur que j’ai causée”.

“Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Harry”, indique le communiqué.

Le juge a déclaré que “la persistance calme et digne” des parents de Dunn avait conduit Sacoolas à reconnaître sa culpabilité et à comparaître devant le tribunal.

La mère de Dunn, Charlotte Charles, a déclaré dans une déclaration de la victime que la mort de son fils “me hante chaque minute de chaque jour et je ne sais pas comment je vais pouvoir m’en remettre”.