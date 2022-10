L’épouse d’un père écossais risque la prison au Qatar désemparée après un appel bouleversant de la prison de Bagdad

L’ÉPOUSE d’un Écossais qui risque la prison au Qatar a fait part de ses craintes pour la santé de son mari suite à un appel d’une prison de Bagdad où il est détenu.

Le partenaire de Kimberly Glendinning, Brian, a été arrêté en Irak après qu’une notice rouge d’Interpol lui ait été envoyée par le Qatar.

L’épouse de Brian, Kimberly, a parlé de son désarroi après avoir reçu un appel de la prison de Bagdad

John (à gauche) se bat pour que son frère et meilleur ami Brian (à droite) soit libéré d’une prison irakienne

Brain risque la prison au Qatar

Le père de trois enfants de Kincardine, Fife, est actuellement détenu dans une prison de Bagdad en attendant un procès d’extradition.

Sa famille a l’impression que l’homme de 43 ans a “abandonné” après l’appel téléphonique angoissant qu’ils ont reçu du centre de détention dans lequel il est détenu depuis plus d’un mois.

S’adressant à Detained in Dubai, un site Web spécialisé dans la justice civique et pénale, Kimberly dit qu’elle a même du mal à fournir des médicaments de base à son mari.

Elle a dit : « Il ne va pas bien. Il n’a pas d’énergie. Je pense vraiment qu’il a abandonné.

“Les conditions sont terribles. Nous essayons de lui procurer du paracétamol et de l’argent.

“Tout doit être payé par le prisonnier mais il est même difficile de le lui faire parvenir.”

Brian travaillait au Qatar en 2016 lorsqu’il semble qu’il ait été contraint de contracter un prêt de 20 000 £.

Mais lorsque Brian est tombé malade et a dû rentrer chez lui, il a continué à rembourser une partie du prêt, mais a pris du retard sur certains paiements lorsque son indemnité de maladie a pris fin et qu’il a dû rentrer chez lui.

Sa famille affirme que la banque a ensuite traduit Brian en justice en son absence en 2017 pour fraude, où il a été condamné à deux ans de prison.

Ils ont ensuite affirmé que l’État du Golfe l’avait ajouté à la liste rouge d’Interpol en 2019 et qu’un mandat avait été délivré.

Cependant, le frère de Brian, John Glendinning, n’était valable que six mois et était périmé au moment de son arrestation en 2022.

Lorsque Brian est arrivé en Irak pour travailler pour une raffinerie de pétrole BP le 12 septembre de cette année, il a été arrêté.

Un mois plus tard, la famille de Brian s’inquiète du fait qu’en entendant des histoires d’autres familles britanniques, ils pourraient attendre des années pour entendre parler du sort de leur être cher.

Ils ont déclaré : « C’est décourageant d’entendre des histoires d’autres personnes qui ont été emprisonnées pendant plus d’un an avant d’être finalement disculpées et libérées.

“Brian est dans une situation extrême, c’est inimaginable et ça peut arriver à n’importe qui”.

Radha Stirling, la consultante en crise d’extradition qui a soutenu la famille, a déclaré que John Glendinning avait été implacable dans sa campagne.

Elle a déclaré: “Il ne s’arrête pas, John m’envoie constamment des messages pour me demander ce qu’il peut faire de plus.

“C’est une situation désespérée et ils sont bien conscients qu’ils pourraient perdre un membre de leur famille bien-aimé.

“Aucune famille ne devrait avoir à vivre cela parce qu’une banque du Moyen-Orient a décidé d’exploiter son adhésion à Interpol.

“Quiconque contracte une carte de crédit, un prêt bancaire ou une hypothèque auprès d’une banque au Moyen-Orient court un risque important d’être répertorié comme fugitif dans la base de données des notices rouges d’Interpol ».

John a précédemment déclaré au Scottish Sun que si Brian est extradé, il risque deux ans de prison et ne sera pas autorisé à quitter le Qatar tant que sa dette n’aura pas été entièrement payée – ce qui, selon lui, pourrait atteindre 70 000 £ en raison des taux d’intérêt.

Il a également raconté comment un juge de Bassorah a demandé les papiers du mandat au Qatar, ce qui a retardé le processus et maintenu Brian en prison.

Le député de Brian, Douglas Chapman, a écrit à l’ambassadeur du Qatar au Royaume-Uni pour intervenir et aider.

Radha explique: “Si l’ambassadeur décrochait le téléphone et demandait le retrait de la demande d’extradition, Brian serait rapidement libéré

“Ce n’est pas bon pour le commerce, l’investissement, la Coupe du monde ou le tourisme de tourmenter les ressortissants britanniques comme ça. Il est temps de faire de ces pratiques une chose du passé ».

Douglas Chapman, député de Dunfermline & West Fife, a déclaré: «Je suis au courant de l’affaire impliquant Brian qui a été évoquée avec moi en tant que son député.

“Nous avons été en contact à la fois avec la famille ici et avec le ministère des Affaires étrangères à Londres et à Bagdad.

«Grâce aux efforts de la famille de Brian, de leurs avocats sur le terrain en Irak et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de Radha Stirling, une militante sur les détentions injustes, nous essayons d’obtenir la libération de M. Glendinning et son retour en toute sécurité en Écosse.

“Avec la Coupe du monde qui doit bientôt commencer au Qatar, ce n’est pas le moment pour les hôtes de l’événement de faire la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons et j’espère que, dans ce cas, le bon sens pourra prévaloir.”

Le personnel consulaire a été informé de l’état de Brian et a demandé une visite.

Cependant, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a été appelé à intervenir au niveau diplomatique mais n’a jusqu’à présent pas répondu.

Stirling a ajouté : “D’autres pays comme le Canada, la Malaisie et les États-Unis ont obtenu la libération de leurs citoyens par la diplomatie et la Grande-Bretagne doit faire de même.

“La notice rouge d’Interpol n’aurait jamais dû être publiée et Brian n’aurait jamais dû être arrêté en Irak.

“Le gouvernement britannique a la capacité de mettre fin à la détention de Brian dès maintenant. La seule question est de savoir s’ils sont prêts”.

Un porte-parole du Foreign, Commonwealth & Development Office a déclaré: “Nous apportons un soutien à un Britannique qui a été arrêté en Irak et sommes en contact avec les autorités locales.”

