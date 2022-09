L’épouse d’un millionnaire PERD un tribunal amer avec sa fille sur un fonds en fiducie de 900 000 £ – comme le juge dit qu’elle est «assez riche»

L’épouse d’UN MILLIONNAIRE a perdu une dispute judiciaire amère avec sa fille au sujet d’un fonds en fiducie de 900 000 £ après que le juge a déclaré qu’elle était «assez riche».

Elizabeth Ramus, 77 ans, était mariée à Chris Ramus, 72 ans, qui a gagné des millions en vendant des homards après avoir créé son entreprise dans les années 1970.

Elizabeth Ramus a laissé un fonds en fiducie dans le testament de son ex-mari Crédit : Nouvelles des champions

Chris Ramus s’est suicidé en 2020 après avoir eu du mal à gérer des problèmes familiaux Crédit : Nouvelles des champions

En 2020, le millionnaire autodidacte s’est suicidé après avoir lutté pour faire face à un certain nombre de problèmes familiaux.

Bien qu’Elizabeth ait sa propre fortune de 1,6 million de livres sterling et ait divorcé de Chris en 2019 après 48 ans, le fonds fiduciaire a été créé pour lui fournir un revenu à vie.

Mais, le fonds avait été laissé sous le contrôle de la fille de l’ex-couple, Claire Holt, 46 ans, et de deux de ses amis, à la demande de Chris.

Chris a donné à sa fille le pouvoir d’arrêter les paiements à sa mère à tout moment, mais Elizabeth a fait valoir que le testament ne prévoyait pas de “dispositions financières raisonnables” pour elle et est allée au tribunal.

Elizabeth a déclaré à la Haute Cour de Leeds qu’elle avait une « relation tendue » avec Claire – quelqu’un qui avait critiqué ses dépenses – et qu’elle ne voulait pas être « à sa merci » financièrement.

Selon Elizabeth, Claire avait déclaré que sa mère n’avait pas besoin d’argent supplémentaire pour maintenir son style de vie.

Mais, Elizabeth a affirmé que les 1,6 million de livres sterling qu’elle possédait déjà n’étaient pas suffisants et qu’elle ne voulait pas que sa sécurité financière “entre les mains de sa fille”.

La retraitée divorcée de Harrogate a déclaré que même s’ils étaient en train de divorcer, Chris avait toujours la “responsabilité” de subvenir à ses besoins avant son décès.

Claire, qui est exécuteur testamentaire et fiduciaire de son père, a déclaré au tribunal que sa mère n’avait pas de besoins financiers, qu’elle était une millionnaire reconnue et que Claire devait “honorer les souhaits de son père”.

Le juge West a rejeté la demande d’Elizabeth en disant qu’elle était “riche en argent” et qu’elle avait elle-même une fortune assez importante pour survivre.

Il a dit qu’elle avait été traitée équitablement dans le testament et qu’elle ne se débattrait pas après avoir simplement donné 50 000 £ à son fils.

“Cela n’est pas cohérent avec une affirmation basée sur l’anxiété financière”, a-t-il ajouté.

“Dans ce cas, la valeur des actifs de Mme Ramus dépasse largement celle de la succession de son défunt mari et elle a de quoi subvenir à ses besoins.

“Il ne s’agit pas d’un cas où la requérante n’a aucun actif ou aucune autonomie sur aucun actif ou dans lequel les syndics pourraient retirer le toit au-dessus de sa tête.

“Elle a des actifs dans la région de 1,63 million de livres sterling et même l’achat d’une maison de trois chambres dans un quartier recherché de Harrogate pour 750 000 £ lui laisserait des fonds de 880 000 £, dont 488 000 £ sont clôturés comme un fonds de retraite .

“En prenant du recul et en examinant l’affaire en rond, il s’agit d’un cas d’un demandeur qui, selon toute vraisemblance, n’aurait rien reçu en cas de divorce et qui, même après l’achat d’une maison de trois chambres pour 750 000 £, aurait des autonomie et ont toujours des actifs nets pas loin de 900 000 £.

“Je suis convaincu que la disposition de la succession de M. Ramus aux termes de son testament est telle qu’elle prévoit une provision financière pour Mme Ramus dans les circonstances de l’affaire et que la demande échoue.”

