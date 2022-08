L’épouse d’un lieutenant de marine emprisonné au Japon révèle la réponse d’un jeune enfant

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’épouse d’un lieutenant de la marine américaine qui a été condamnée à trois ans dans une prison japonaise après avoir été impliqué dans un accident de la circulation qui a tué deux personnes a déclaré qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour réunir ses enfants avec leur père.

“Il s’agit vraiment de mes enfants, même si c’est difficile pour nous, ceux qui paient vraiment le prix pour cela et pour l’alliance et la politique sont mes enfants”, a déclaré Brittany Alkonis, épouse du lieutenant de la marine Ridge Alkonis, à Fox News Digital. “Ils sont jeunes et dans les premières années de leur vie. Ils ont besoin d’un père.”

Le calvaire de la famille a commencé après une randonnée sur le mont Fuji au Japon peu de temps avant le déploiement du lieutenant Alkonis. La famille était au Japon depuis environ un an et neuf mois avant de faire la randonnée dans le cadre d’une tournée de trois ans dans le pays, dans l’espoir de créer des souvenirs pour eux-mêmes et leurs enfants avant qu’il ne soit parti pendant la majeure partie de l’année prochaine. .

Mais le souvenir s’est transformé en tragédie lorsque le lieutenant Alkonis a subi un épisode médical au volant lors du voyage de retour de la famille, heurtant deux véhicules qui ont ensuite percuté deux piétons décédés des suites de leurs blessures.

“Ce jour-là, nous sommes partis du niveau de la mer et à la fin de la randonnée, nous étions à plus de 8 000 pieds”, se souvient Brittany Alkonis. “Nous avons marché jusqu’à ce que nous pensions que cela devenait un peu trop dangereux pour les enfants et avons décidé de rentrer. Nous n’étions qu’à 5 minutes de notre destination, Ridge était en pleine conversation avec notre fille aînée quand il a perdu connaissance. Nous allions seulement environ 25 mph, mais il n’a pas repris conscience.”

Alkonis a déclaré qu’elle s’était également sentie nauséeuse à cause des changements d’altitude, ce qui l’avait amenée à pencher son siège en arrière et à s’assoupir peu de temps avant l’accident. Elle n’a pas rouvert les yeux jusqu’à l’impact, tandis que sa fille a tenté en vain de réveiller son père.

“Tout s’est passé si vite”, se souvient Alkonis.

Le lieutenant Alkonis a été arrêté sur les lieux, ce que sa femme croyait être de routine pendant que les autorités enquêtaient sur l’accident. Mais son mari a rapidement été soumis à des interrogatoires et à l’isolement et n’a jamais été libéré.

“Ce n’était pas un conducteur ivre, il ne s’est pas endormi, mais ça n’a fait que dégringoler à partir de là”, a déclaré Alkonis.

Le lieutenant Alkonis recevra plus tard un diagnostic de maladie aiguë des montagnes, qui est causée par l’ascension trop rapide de hautes altitudes et peut provoquer un évanouissement soudain jusqu’à 24 heures, mais le diagnostic était de peu d’utilité dans le système judiciaire unique du Japon.

Un avocat de la famille a expliqué que c’est la coutume japonaise de montrer des remords devant le tribunal au lieu d’essayer de faire valoir votre innocence, ce qui a conduit la famille à présenter des excuses officielles pour l’accident et à verser un règlement de 1,65 million de dollars. On leur a dit que plus de 95% des personnes qui suivent un chemin similaire sont condamnées à des peines avec sursis, mais le lieutenant Alkonis a été condamné à la peine complète de trois ans. Un appel dans lequel le lieutenant Alkonis a présenté son diagnostic médical a également été rejeté, laissant la famille avec peu d’options pour la justice.

“Si nous savions qu’il irait en prison de toute façon, nous leur aurions dit non”, a déclaré Alkonis. “Le résultat des deux essais était à la fois au-delà de ce à quoi tout le monde aurait pu s’attendre.”

Pire encore, Alkonis pense qu’une partie de la raison pour laquelle son mari ne reçoit pas un traitement équitable est qu’un membre influent du tribunal est un membre de la famille de l’une des personnes tuées dans l’accident.

“L’un des défunts est un membre de la famille d’un procureur de la Haute Cour de Tokyo qui a beaucoup d’influence”, a déclaré Alkonis. “Je crois que cela a quelque chose à voir avec sa condamnation.”

Le cas de son mari a suscité une rare attention bipartite à Capitol Hill, avec le sénateur Mike Lee, R-Utah, et le représentant Mike Levin, D-Californie, tous deux appelant le Japon à libérer le lieutenant Alkonis.

“Je trouve tout simplement inexcusable qu’un Américain qui a vécu une urgence médicale soit si mal traité par une nation alliée qu’il protège”, a déclaré Lee lors d’un discours au Sénat la semaine dernière.

“De toute évidence, le système judiciaire japonais essaie de faire du lieutenant Alkonis un exemple – peut-être en raison d’une histoire de différends sur notre accord sur le statut des forces”, a ajouté Lee. “Il est pris pour cible parce qu’il est américain – et parce qu’il était dans la position malheureuse d’avoir subi une urgence médicale qui a entraîné une tragédie.”

L’accord sur le statut des forces, un traité qui régit les questions entre les militaires américains et les gouvernements des pays hôtes, entre les États-Unis et le Japon, a longtemps été controversé parmi les Japonais. Alors que les tribunaux japonais conservent leur compétence sur les crimes commis par les troupes américaines dans le pays, les exceptions aux règles ont parfois provoqué un sentiment négatif parmi les autorités japonaises qui pensent que les forces américaines ont des privilèges supplémentaires.

Levin a clairement indiqué que le Pentagone devrait faire plus dans cette affaire, jurant qu’il continuerait à travailler pour obtenir la libération du lieutenant Alkonis.

“Je n’abandonnerai pas le lieutenant Alkonis et le ministère de la Défense ne doit pas non plus”, a-t-il déclaré.

L’affaire a également des implications pour une alliance qui est stable depuis des décennies, ce que Lee a reconnu tout en appelant également le président Biden à faire de l’affaire une priorité.

“Nous sommes alliés depuis longtemps”, a déclaré Lee.

Mme Alkonis espère également impliquer la Maison Blanche, notant que le soutien des législateurs lui donne “l’espoir que l’élan commence à aller dans notre direction”.

“Je fais constamment des choses pour le faire sortir de prison”, a déclaré Alkonis. “Je vais à DC dans quelques semaines dans le but de parler au conseiller à la sécurité nationale ou au président Biden, j’y resterai aussi longtemps qu’il le faudra.”

Entre-temps, Alkonis a déclaré que l’épreuve avait fait des ravages dans sa famille. Contrairement aux déploiements, où elle peut expliquer à ses enfants que leur père fait quelque chose de significatif et d’important, être en prison est quelque chose que son plus jeune enfant “ne comprend pas”.

La communication est également difficile, limitée au courrier ordinaire et à deux courtes visites de 20 minutes par mois. La triste réalité a poussé Alkonis à concentrer son attention sur la libération de son mari.

“J’espère que quelque chose sortira du voyage à DC”, a déclaré Alkonis. “Il est important que les enfants voient que nous nous battons pour la justice. Nous ne demandons pas de traitement spécial, nous voulons simplement être traités comme n’importe quel ressortissant japonais serait traité.”

