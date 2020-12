Les rapports de tests RT-PCR ont souvent été examinés de près pour plusieurs problèmes flagrants. Au milieu d’une pandémie qui fait rage, faites un rapport pour le coronavirus des tests à travers le pays se sont souvent révélés chargés de problèmes allant des rapports incorrects aux faux positifs aux rapports échangés. Une femme de Patiala, cependant, a vécu le moment le plus pénible de sa vie quand elle a eu la nouvelle la plus choquante de sa vie – un rapport de test sur écouvillon de son mari qui s’est révélé négatif. Mais le plus gros problème ici était que son mari était déjà décédé il y a plus d’un mois après avoir été testé « positif » pour coronavirus à l’époque, a rapporté Indian Express.

Saleem Khan de Patiala était décédé le 31 octobre à l’hôpital de la mission à Ambala après avoir souffert de complications dues à coronavirus .

C’est ainsi que Sonia de Patiala, veuve de Saleem Khan a raconté son épreuve renouvelée. Khan aurait dit que son mari, qui était employé dans une usine privée, avait montré des symptômes de coronavirus en octobre, après quoi il a testé Covid-19 et les écouvillons lui ont été prélevés le 14 octobre. Il était d’abord soigné à l’hôpital gouvernemental de Rajpura, puis à l’hôpital de la mission à Ambala, où il a ensuite succombé. coronavirus . C’était alors, mais Sonia devait encore faire face à une autre situation déchirante et inexplicable.

Le 2 décembre, elle a reçu un SMS sur le téléphone de son défunt mari de ‘myGOV’: «Échantillon Rapid Antigen collecté pour Saleem Khan (Id: 03041252464) SRFID 0304100252813 le 2 décembre 2020, 10h14… Il est conseillé de s’isoler jusqu’à ce que l’échantillon soit testé et que le rapport de test soit disponible ».

Le SMS a déclaré que les échantillons étaient testés dans un laboratoire de Patiala.

Après 6 heures de confusion, Sonia a reçu un autre message texte de «PBGOVT» qui disait: «L’échantillon rapide d’antigène prélevé pour Saleem Khan est devenu négatif», a rapporté Express. .

Incapable de comprendre les événements choquants qui se sont déroulés, Sonia a cherché des réponses. La famille aurait également pris le certificat de décès de Khan à Grama Panchayat, à Ambala.

Un approfondissement de ces messages a abouti à des résultats choquants. Sonia, qui avait partagé les messages déroutants avec ses proches, a appris que l’adresse du patient dans le SMS était mentionnée comme Kalo Majra Niamatpur, qui s’est avéré être le village de Khan. Kalo Majra et Niamatpur seraient des villages séparés et adjacents à Patiala, Khan étant originaire de ce dernier, tandis que le centre de santé de Kalo Majra dessert plus de 100 villages. Le rapport d’Express indique également que de tels SMS sont envoyés à de nombreuses personnes, qu’elles envoient ou non des écouvillons pour tester ou non pour gonfler le nombre de tests Covid enregistrés.

Plusieurs écarts ont été notés dans les tests RT-PCR menés dans des laboratoires privés au cours des derniers mois. Un laboratoire privé au Kerala a récemment fait la une des journaux pour avoir prétendument trompé un grand nombre de personnes, principalement celles qui voyagent au Moyen-Orient et dans d’autres pays, en délivrant de « faux » certificats COVID-19 négatifs sans tester leurs échantillons, et son directeur a été arrêté mardi , a déclaré la police.

Auparavant également, la licence d’un hôpital privé du district de Meerut avait été suspendue après une vidéo montrant un membre de son personnel fournissant de faux coronavirus rapport en échange d’argent, est devenu viral sur les réseaux sociaux.