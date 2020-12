Emily Hall et son partenaire Davey Downey ont accueilli Oliver Mosman Downey jeudi (photo)

La femme au cœur brisé qui a donné naissance à son premier enfant deux semaines à peine après avoir perdu son mari bien-aimé a accueilli un deuxième bébé avec son nouveau partenaire.

Emily Hall, 33 ans, de Brisbane, a été brisée lorsque son mari pilote Matthew Hall est décédé des suites d’un coup de chaleur en 2017.

Elle a accueilli leur fils Harrison dans le monde en tant que veuve, espérant que son âme sœur bien-aimée vivrait à travers leur petit garçon.

Trois ans plus tard, Mme Hall a donné naissance à un autre fils avec son nouveau partenaire David Downey.

«Bienvenue dans le monde, notre gentil garçon Oliver Mosman Downey. Nous sommes tellement amoureux », a écrit jeudi la mère excitée.

Oliver pesait un peu moins de 3 kg et mesure 49 cm de long.

M. Hall faisait du vélo tout-terrain dans la forêt d’État de Beerburrum sur la Sunshine Coast lorsqu’il s’est senti mal le 13 janvier 2017.

Le mari pilote de Mme Hall, Matthew Hall (photographié ensemble) est décédé des suites d’un coup de chaleur en 2017 – à peine deux semaines avant qu’elle ne donne naissance à leur premier fils.

Emily Hall, avec son fils Harrison Matthew Alexander et sa cousine Isabella Longginou

Le futur père s’est effondré après avoir succombé à des températures chaudes de 30 ° C.

Au moment où les ambulanciers l’ont atteint, le pilote de Virgin a été trouvé dans un état confus et ses organes s’éteignaient.

Son état s’est détérioré à l’arrivée de l’hélicoptère de sauvetage et il a perdu connaissance et s’est évanoui.

Au moment de sa mort, la température corporelle de M. Hall était de 42 degrés. Le coup de chaleur critique commence à 41 degrés.

« C’était mon meilleur ami et mon âme sœur », a déclaré Mme Hall en 2017.

«Je ne peux pas imaginer la vie sans lui, mais ma force est de savoir qu’il vivra à travers son fils.

« Je l’aimerai assez pour nous deux et je m’assurerai de rendre Matt fier et d’être la meilleure maman pour lui. »

Le nouveau partenaire de Mme Hall, M. Downey, a cimenté une belle relation avec son fils Harrison et était très excité d’ajouter à leur progéniture.

«Je m’étais à peu près résigné au fait que je devrais juste être le meilleur » papa « que je puisse être pour Harry. Maintenant, je deviens aussi un «père», quelqu’un qui partage mon propre ADN. J’ai vraiment le meilleur des deux mondes », a-t-il écrit sur Instagram en juin.

« J’aime Harry comme s’il était ma propre chair et mon sang et maintenant nous pouvons lui donner un nouveau meilleur ami et ajouter un autre chapitre à notre incroyable histoire. Voir son excitation est accablant.