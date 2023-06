L’épouse d’un ex-responsable chinois affirme que la prétendue pression de rapatriement a bouleversé sa vie aux États-Unis

NEW YORK (AP) – Un ancien fonctionnaire chinois et sa femme avaient quitté leur pays natal et gardé leur adresse américaine privée. Pourtant, huit ans plus tard, deux inconnus frappaient à leur porte d’entrée du New Jersey et tordaient la poignée, a témoigné l’épouse lundi devant un tribunal américain.

Lorsque les hommes sont partis et que Liu Fang a ouvert la porte, elle a trouvé une note inquiétante disant à son mari que s’il retournait en Chine et purgeait 10 ans de prison, sa femme et ses enfants iraient bien.

Si le verrou n’avait pas tenu, « que se passerait-il s’ils pouvaient entrer? » s’est-elle interrogée à haute voix, par l’intermédiaire d’un interprète judiciaire, lors du procès pénal d’un homme qui avait aidé à poster la note et de deux coaccusés. Les co-accusés sont accusés d’avoir joué d’autres rôles dans une prétendue campagne visant à obliger l’ex-officiel Xu Jin à retourner en Chine.

Les procureurs affirment que les accusés et d’autres personnes ont soumis le couple, leur fille adulte et divers proches à une série d’ouvertures intimidantes à la demande de Pékin, dans le cadre d’une initiative de rapatriement appelée « Operation Fox Hunt ».

« Ma vie a été bouleversée, à 180 degrés, du jour au lendemain », a déclaré Liu à un jury du tribunal fédéral de Brooklyn.

Les hommes sont accusés d’avoir agi en tant qu’agents illégaux pour la Chine. Leurs avocats disent que les trois pensaient qu’ils aidaient à recouvrer une dette ou à effectuer une autre tâche pour des entités privées, et non pour le gouvernement chinois.

La Chine décrit «l’opération Fox Hunt» comme un plan visant à poursuivre et à rapatrier les ressortissants que Pékin considère comme des fugitifs. Les personnes recherchées comprennent également des personnes en désaccord politique ou culturel avec le Parti communiste au pouvoir en Chine.

La Chine ne peut pas légalement obliger les suspects à revenir des États-Unis, car les pays n’ont pas de traité d’extradition. Pékin a nié avoir proféré des menaces pour inciter les gens à revenir « volontairement ».

Xu, autrefois fonctionnaire de la ville de Wuhan, et sa femme ont quitté la Chine en 2010. Les autorités chinoises ont alors émis des alertes internationales indiquant qu’il était recherché pour des allégations de détournement de fonds et de pots-de-vin et qu’elle était également recherchée pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin.

Liu a déclaré aux jurés que le gouvernement avait poursuivi son mari « parce qu’il est droit et qu’il croit en la justice… et qu’il a bouleversé les personnes au pouvoir ». Elle a dit qu’elle était ciblée simplement parce qu’elle était sa femme.

Selon les procureurs et le témoignage de Liu, la campagne de pression globale pour le retour de son mari a pris diverses formes : diffusion d’articles accablants à leur sujet aux amis Facebook de leur fille adulte, envoi de lettres au nom de parents à la sœur de l’épouse dans le New Jersey et vol dans le père, contre son gré, en 2017 pour implorer son fils de retourner en Chine.

Les trois hommes jugés comprennent deux expatriés chinois, Zheng Congying et Zhu Yong, et un sergent de police américain devenu détective privé, Michael McMahon.

McMahon a fait de la surveillance et a recueilli des informations pour aider à localiser Xu. Zhu – également connu sous le nom de Jason Zhu – a aidé à embaucher McMahon pour le faire. Zheng a aidé à afficher la note sur la porte du couple, bien que son avocat ait déclaré que Zheng avait rapidement développé des scrupules et l’avait retirée.

Dans la vidéo de sécurité à domicile montrée lors du procès, deux hommes montent un chemin vers la porte d’entrée du couple, puis apparaissent sur un pont arrière et regardent dans les portes vitrées d’une véranda, puis remontent à nouveau le chemin avant. Liu a dit qu’elle et son mari étaient allés regarder la vidéo après avoir entendu des coups à leur porte.

Le couple a ensuite installé de nouvelles serrures et des caméras de sécurité supplémentaires, a remplacé les rideaux transparents par des rideaux opaques et a obtenu une batte de baseball pour se protéger, a-t-elle déclaré aux jurés.

Les avocats de la défense disent que les hommes n’avaient aucune idée que la Chine tirerait les ficelles. On leur a dit de diverses manières qu’ils aidaient une entreprise de construction chinoise qui avait été escroquée de millions de dollars, qu’ils aidaient une connaissance chinoise qui devait 400 000 dollars, qu’ils faisaient quelque chose lié à des personnes importantes à Macao, ou d’autres explications, selon la défense.

La défense a soulevé des questions sur la source de revenus du couple aux États-Unis. Liu a déclaré qu’elle travaillait à son compte, avant que le juge ne bloque une enquête plus approfondie sur la question. Les avocats de la défense ont également cherché à suggérer qu’elle témoignait pour obtenir de l’aide pour l’approbation d’un visa d’investisseur pour sa famille.

Liu a dit qu’on ne lui avait promis aucune aide à l’immigration, bien qu’elle ait admis qu’elle ne pensait pas que le gouvernement américain forcerait le couple à retourner en Chine. Quoi qu’il en soit, elle a déclaré que les questions d’immigration n’avaient pas influencé son témoignage.

« Tout ce que je dis, c’est la vérité », a-t-elle déclaré aux jurés. « Je témoigne pour que les gens sachent la vérité sur ce qui m’est arrivé. »

Jennifer Peltz, l’Associated Press