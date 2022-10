L’épouse d’un espion américain, Anne Sacoolas, ADMET avoir tué Harry Dunn dans un accident d’horreur trois ans après qu’un adolescent de 19 ans a été fauché

2019 :

27 août :

Le motocycliste Harry Dunn entre en collision avec une Volvo à l’extérieur de la RAF Croughton dans le Northamptonshire.

Harry est emmené à l’infirmerie John Radcliffe à Oxford, mais est déclaré mort peu de temps après son arrivée.

28 août :

La police du Northamptonshire interroge la suspecte de 42 ans, Anne Sacoolas, qui bénéficie plus tard de l’immunité diplomatique.

15 septembre :

Sacoolas quitte le pays dans un avion de l’US Air Force, mais la famille Dunn n’est informée de son départ que trois semaines plus tard.

La police du Northamptonshire n’est pas non plus informée qu’elle a quitté le Royaume-Uni.

4 octobre :

Les parents de Harry, Charlotte Charles et Tim Dunn, demandent au président américain Donald Trump d’intervenir et de lever l’immunité pour Sacoolas.

5 octobre :

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab exhorte l’ambassadeur américain Woody Johnson à lever l’immunité pour Sacoolas.

6 octobre :

La police écrit à l’ambassade des États-Unis à Londres pour demander la levée de l’immunité pour Sacoolas.

7 octobre :

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les États-Unis devraient “reconsidérer leur position” sur l’immunité accordée à Sacoolas.

9 octobre :

Mme Charles et M. Dunn assistent à une réunion avec le ministre des Affaires étrangères qui les laisse “en colère et frustrés” et se sentent comme s’il s’agissait d’un “coup de publicité”.

M. Johnson s’adresse personnellement à M. Trump pour lui demander de reconsidérer la position des États-Unis sur l’immunité accordée à Sacoolas.

12 octobre :

Sacoolas rompt son silence et publie une déclaration par l’intermédiaire de son avocat, affirmant que l’accident l’a laissée “dévastée”.

13 octobre :

Le ministère des Affaires étrangères écrit à la famille de M. Dunn pour dire que Sacoolas ne bénéficie pas de l’immunité diplomatique.

Il devient clair que son mari était un officier du renseignement et non un diplomate enregistré dans un rôle reconnu, et donc ni lui ni sa femme n’ont droit à l’immunité diplomatique.

14 octobre :

La famille de M. Dunn tient une conférence de presse à New York après avoir mené son combat pour la justice aux États-Unis.

15 octobre :

La famille de M. Dunn annonce son intention de lancer un contrôle judiciaire sur les conseils donnés par le ministère des Affaires étrangères à la police du Northamptonshire concernant l’immunité diplomatique accordée à Sacoolas.

La Maison Blanche convoque une réunion “urgente” avec la famille de M. Dunn et ils ont des entretiens avec le président Trump.

Mme Charles et M. Dunn refusent de rencontrer Sacoolas, qui était dans la pièce voisine lorsqu’ils ont rencontré M. Trump.

20 octobre :

La famille Dunn est informée que la police du Northamptonshire a transmis un dossier au Crown Prosecution Service (CPS) pour une décision d’inculpation.

25 octobre :

Radd Seiger, le porte-parole de la famille de Harry, confirme qu’ils intenteraient une action en justice contre le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et renverraient la police du Northamptonshire au Bureau indépendant pour la conduite de la police au sujet de leur rôle dans l’enquête.

31 octobre:

La police du Northamptonshire confirme qu’elle avait interrogé le suspect dans l’affaire aux États-Unis et qu’elle transmettait le dossier de preuves au CPS.

La surintendante Sarah Johnson a déclaré: “Nous pouvons confirmer que nous avons terminé un entretien avec le suspect en relation avec la mort de Harry Dunn, dont les détails seront fournis au CPS pour examen avec le reste du dossier de preuve déjà soumis.”

10 novembre :

Dans une lettre adressée à la famille de M. Dunn, le FCO déclare que la plainte légale contre eux et M. Raab était “sans fondement”.

Il a également déclaré qu’il “s’opposerait et réclamerait des frais” pour tout contrôle judiciaire.

12 novembre :

La secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Emily Thornberry, critique M. Raab pour avoir “menacé des difficultés financières” à la famille Dunn.

17 décembre

La famille de M. Dunn a de nouveau rencontré M. Raab, et le ministre des Affaires étrangères a ensuite exhorté Mme Sacoolas à “revenir au Royaume-Uni et à coopérer avec le processus de justice pénale”.

20 décembre

Le CPS accuse Sacoolas d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

2022 :

29 septembre

Sacoolas comparaît devant un tribunal britannique par liaison vidéo pour la première fois et bénéficie d’une libération sous caution inconditionnelle

20 octobre

Elle plaide coupable à l’accusation moindre d’avoir causé la mort par conduite imprudente